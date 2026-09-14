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Сбер СберПро

Сбер - СберПро

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.09.2026 Готовится закон, полностью запрещающий искусственный сверхинтеллект под угрозой огромных тюремных сроков и «корпоративной смертной казни» 1
12.01.2024 Российский ИT-экспорт падает, несмотря на рост спроса в дружественных странах 1
10.04.2023 Интернет-банкинг «Сберпро» включён в маркетплейс Минцифры 1
03.02.2023 «Сбер» запустил онлайн-курс по цифровой трансформации 1
15.06.2022 «Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта 1
25.05.2022 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро» 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

9661 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3144 2
X Corp - xAI - X.AI Corp 41 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5695 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 296 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1818 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 440 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1106 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 190 1
Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 385 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
Amlogic 57 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8963 5
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 1
Кофемания 85 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 256 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 161 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 149 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 144 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Сбер - СберАвто 38 1
Щука - дизайн-студия 27 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 9 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 9 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 51 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23321 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2446 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54446 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28471 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14067 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4630 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2748 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1181 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2340 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1252 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1291 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 238 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13556 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9988 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10799 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3981 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18270 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27023 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15512 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4470 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5554 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1602 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4232 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5212 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26151 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5010 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7274 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2309 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3324 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13117 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24614 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29828 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2115 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1678 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7565 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1200 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 1
Linux OS 11613 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 386 2
Сбер - Зелёная цепочка поставок 1 1
Google Android 15320 1
Apple iOS 8623 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3576 1
Microsoft Windows 16963 1
Apple - App Store 3138 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 907 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 130 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 223 1
Сбер - СберФуд - SberFood 19 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 64 1
Сбер - Сбердиск 14 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 546 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 118 1
Сбер - SberPortal 32 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Лоевская Анна 72 2
Ролдугин Дмитрий 1 1
Чемашкин Федор 2 1
Мухаметзянова Лениза 2 1
Греф Герман 489 1
Макаров Валентин 253 1
Ведяхин Александр 183 1
Степанов Владимир 91 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Рудевский Антон 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 167546 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19278 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
Казахстан - Республика 6085 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1270 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
Беларусь - Белоруссия 6329 1
Индия - Bharat 5894 1
Америка Южная 884 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Ближний Восток 3164 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14838 1
Турция - Турецкая республика 2637 1
Узбекистан - Республика 2026 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1945 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 1
Индийский океан - Персидский залив 235 1
Африка Северная 262 1
Азия Восточная 191 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 88 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53861 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11865 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18290 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1002 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 798 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 720 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5783 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3900 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4015 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6234 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 180 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6587 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2757 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 708 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58174 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10945 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 32 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7565 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 376 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34077 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6775 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3055 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6837 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2029 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2466 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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