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ИТ-экспорт экспорт информационно-телекоммуникационных технологий


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Руссофт» и консалтинговая компания «Деларей» подписали меморандум о сотрудничестве 1
27.03.2024 Минцифры подготовило методику отбора ИТ-компаний для получения экспортной поддержки 1
12.01.2024 Российский ИT-экспорт падает, несмотря на рост спроса в дружественных странах 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
28.08.2023 «Ростех» ликвидирует компанию, продвигавшую российские ИТ за рубежом 1
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1
12.07.2022 Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растёт 1
31.05.2022 Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
08.04.2021 В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 1
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 2
10.03.2020 Infowatch и «Росинфокоминвест» договорились о сотрудничестве 1
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1
07.11.2017 Программа для Путина: Российские законы пропустят через искусственный интеллект 1
01.06.2017 «Внешэкономбанк» и «1С» договорились о совместных действиях по поддержке ИТ-экспорта 1
27.07.2016 Российский ИТ-бизнес пригрозил исходом 30 тысяч программистов 1
13.11.2015 В России хотят наладить розничный экспорт через интернет 1
21.04.2015 Российские ИКТ-компании в Германии: стратегия успеха 1
03.04.2014 Luxoft и Epam решили сделать Украину движущей силой в ИТ-сфере Европы 1
25.10.2013 Правительство утвердило стратегию развития ИТ-отрасли России 1
19.10.2012 EPAM расширяет свой центр разработок в налоговом оазисе 1
17.06.2008 Россия: ИТ-отрасль осталась без лоббиста 1
14.03.2008 Леонид Рейман: рост ИКТ превышает 20% 1
10.12.2007 2010: треть российского ИТ-рынка уйдет за границу 1
30.10.2007 Рейман: налоги для ИТ-экспортеров снизятся в разы 1
01.10.2007 Российские программисты рвутся в Америку 1
21.06.2007 Россия: ИТ-компании обвиняют государство в отсутствии поддержки 1
20.03.2007 Рейман: экспорт ПО вырастет в 7 раз 1
14.08.2006 Для развития ИТ в России формируют армию чиновников 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

ИТ-экспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 3
Рексофт - Reksoft 424 3
8492 2
InfoWatch - Инфовотч 1045 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Diasoft - Диасофт 936 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 98 2
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 363 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 130 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 108 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Microsoft Corporation 24864 1
SAP SE 5334 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Alibaba Group 435 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
Росплатформа - Р-Платформа 88 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Softkey - Софткей 210 1
Fujitsu 2047 1
Huawei Technologies 399 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 1
Toshiba Corporation 2937 1
HP Inc. 5717 1
Acronis - Акронис 451 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Vodafone Group 1384 1
Optima UpScale Soft 33 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Dassault Systemes 221 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Крок - Croc 1785 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
РВК - Российская венчурная компания 551 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 399 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7616 2
Почта России ПАО 2162 1
eBay Inc 1624 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
JD.com - Jingdong Mall 89 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
Фонд электронной демократии 8 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 378 1
Якутия Венчурная компания 3 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 3 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 42 1
IDEAB - IDEAB Project Managment 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12069 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 5
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5068 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3093 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 250 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 347 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 171 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 22 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 2
Единая Россия - Политическая партия 301 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 324 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 20 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15053 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29125 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6903 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12341 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21863 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7684 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8890 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1104 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5890 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16245 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4898 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7079 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26049 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2479 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8082 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7564 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3184 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7028 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4920 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11426 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9679 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2539 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5512 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13821 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17391 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7515 2
Реестр добросовестных экспортеров 204 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3301 3
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 59 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 1
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 38 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 78 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 210 1
Apple iPhone 6 4863 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Apple iPad 3885 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1780 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 1
Oracle Java - язык программирования 3141 1
Новые облачные технологии - МойОфис 816 1
Microsoft Teams - MS Teams 577 1
СалютДевайсы - GigaChat 250 1
Сбер - СберПро 6 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 107 1
OpenAI ChatGPT 406 1
Stafory - робот Вера 341 1
Макаров Валентин 232 10
Рейман Леонид 1052 7
Путин Владимир 3248 5
Шадаев Максут 1051 4
Мишустин Михаил 697 3
Щеголев Игорь 698 2
Чернышенко Дмитрий 572 2
Паршин Максим 319 2
Кузовкин Алексей 155 2
Носков Константин 237 1
Повалко Александр 36 1
Беттгер Кристиан 15 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Левин Константин 37 1
Курмышев Илья 7 1
Титова Татьяна 1 1
Иванов Александр 103 1
Шалманов Сергей 201 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Греф Герман 430 1
Никифоров Николай 1136 1
Рубанов Владимир 75 1
Кудрин Алексей 124 1
Массух Илья 234 1
Аммосов Юрий 46 1
Зубков Виктор 49 1
Матюхин Владимир 61 1
Янукович Виктор 57 1
Андреев Валерий 25 1
Вронская Светлана 21 1
Смородин Геннадий 16 1
Латин Юрий 16 1
Егоров Александр 85 1
Крохин Валентин 32 1
Василенко Евгения 23 1
Комлев Николай 103 1
Валеев Виктор 1 1
Калганов Игорь 51 1
Попов Сергей 140 1
Пономарев Михаил 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 7
Ближний Восток 2983 6
Азия - Азиатский регион 5617 6
Африка - Африканский регион 3519 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 5
Индия - Bharat 5540 5
Украина 7672 4
Европа 24394 4
Америка Латинская 1839 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 3
Германия - Федеративная Республика 12788 3
Казахстан - Республика 5652 2
Беларусь - Белоруссия 5845 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17871 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2755 2
Канада 4924 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4008 2
Япония 13375 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 2
Африка Северная 238 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2823 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2050 1
Саудовская Аравия - Королевство 603 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Россия - УФО - Свердловская область 1592 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Польша - Республика 1974 1
Венгрия 842 1
США - Колумбия - Вашингтон 1408 1
Беларусь - Минск 651 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3518 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 10
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8236 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 8
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 914 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16737 8
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 353 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3008 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1116 6
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1381 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6367 5
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 422 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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