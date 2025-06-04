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ИТ-экспорт экспорт информационно-телекоммуникационных технологий
УПОМИНАНИЯ
ИТ-экспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 232 10
|Рейман Леонид 1052 7
|Путин Владимир 3248 5
|Шадаев Максут 1051 4
|Мишустин Михаил 697 3
|Щеголев Игорь 698 2
|Чернышенко Дмитрий 572 2
|Паршин Максим 319 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Носков Константин 237 1
|Повалко Александр 36 1
|Беттгер Кристиан 15 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Левин Константин 37 1
|Курмышев Илья 7 1
|Титова Татьяна 1 1
|Иванов Александр 103 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Греф Герман 430 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Массух Илья 234 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Зубков Виктор 49 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Янукович Виктор 57 1
|Андреев Валерий 25 1
|Вронская Светлана 21 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Латин Юрий 16 1
|Егоров Александр 85 1
|Крохин Валентин 32 1
|Василенко Евгения 23 1
|Комлев Николай 103 1
|Валеев Виктор 1 1
|Калганов Игорь 51 1
|Попов Сергей 140 1
|Пономарев Михаил 18 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 10
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
|Gartner - Гартнер 3574 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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