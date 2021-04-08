В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков

Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли предполагает целый ряд преференций для продвижения российских разработчиков и самой концепции импортозамещения. Среди прочего, предлагается обеспечить ускоренную амортизацию иностранной продукции и создать при российских торгпредствах за рубежом институт «цифровых атташе». Вместе с тем, от идеи устанавливать преференции отечественным разработчикам было решено отказаться.

Помощь отечественным ИТ-разработчикам

CNews изучил проект второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, который был подготовлен представителями отрасли и представлен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Ожидается, что документ будет утвержден на уровне российского правительства. Значительная часть предлагаемых мер связана с поддержкой отечественных разработчиков программного и аппаратного обеспечения.

Ускоренная амортизация ИТ-оборудования

Одной из предлагаемых мер стало введение ускоренной амортизации. Речь идет о внесении в налоговый кодекс изменений, предусматривающих установление повышенного коэффициента «3» для нормы амортизации приобретаемых отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компьютерного оборудования, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли предполагает целый ряд преференций для продвижения российских разработчиков и самой концепции импортозамещения. Фото: ru.depositphotos.com

Это должно привести к стимулированию внедрения отечественных ПАК и компьютерного оборудования за счет снижения суммы налога на прибыль, что, в свою очередь, обеспечит рост спроса на них со стороны бизнеса.

Запрет госзакупок техподдержки иностранного ИТ-оборудования

В законодательство о госзакупках (№223-ФЗ) предлагается внести изменения, которые обеспечат запрет на приобретение и продление отдельными видами юридических лиц технической поддержки иностранного ПО и оборудования в случае наличия аналогов в отечественных единых реестрах.

Кроме того, закупка зарубежного ПО и оборудования должна предварительно согласовываться, а за нарушение этой процедуры органы власти и отдельные юридические лица понесут наказание.

По замыслу авторов документа, все это должно привести к повышению спроса на отечественное программное обеспечение и оборудование, обеспечить ускоренное импортозамещение, обеспечить технологическую независимость и безопасность за счет использования российских аналогов программного обеспечения и оборудования.

Перевод госкомпаний на отечественное ИТ-оборудование

Для лиц, представляющих интересы России в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ с госучастием, предлагается подготовить директивы, предусматривающие переход на преимущественное использования отечественного программного обеспечения. Аналогичным образом должны быть подготовлены программы цифровой трансформации госкомпаний. Это должно привести с ускоренному импортозамещению ПО в госкомпаниях и достижению к 2024 г. 70-процентной доли расходов на отечественные ИТ-решения в общей сумме расходов госкомпаний на ИТ.

Совместимость ПО с российской микроэлектроникой

Также предлагается создать центры тестирования для оценки совместимости российского программного обеспечения с отечественной радиоэлектронной продукцией и телекоммуникационным оборудованием, а также перейти к модели аккредитованных центров. При этом оказание услуг тестирования должно осуществляться за счет средств заявителя в том случае, если сведения о ПО включены в Единый реестр российских программ. Эти меры должны помочь не только в обеспечении совместимости российского ПО, но и в оптимизации процедур получения статуса российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.

В части объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) предлагается разработать НПА, устанавливающие требования по преимущественному использованию отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на объектах КИИ, включая процедуру и сроки импортозамещения. Ожидается, что это обеспечит технологическую независимость КИИ.

Поддержка перспективных ИТ-разработок

Документ предусматривает обеспечение софинансирования расходов ведущих ИТ-компаний на новые перспективные разработки и их пилотное внедрение. Для этого должен быть актуализирован перечень приоритетных направлений государственной поддержки проектов по разработке и внедрению российского ПО и ПАК, а также уточнены правила конкурсных отборов на получение господдержки в рамках федпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Объемы продаж российских решений будут увеличивать за счет хорошей репутации первых внедрений. Фото: ru.depositphotos.com

Итогом этих усилий станет стимулирование новых перспективных разработок и снижение издержек при их пилотном внедрении, увеличение объемов продаж российских решений за счет хорошей репутации первых внедрений и обеспечение к 2024 г. запуска более 1 тыс. стартапов по созданию (внедрению) ИТ-решений.

«Цифровой атташе»

С целью поддержки ИТ-экспорта предлагается создать «цифрового атташе». Речь идет об организации соответствующей службы в перспективных странах для развития российского экспорта информационных технологий, в том числе для обеспечения поддержки российских ИТ-компаний, выходящих на зарубежные рынки, а также для стимулирования процесса перехода иностранных ИТ-компаний в российскую юрисдикцию. Такими полномочиями хотят наделить торговые представительства, для них будет установлен показатель эффективности деятельности в этом направлении. По замыслу авторов документа, такой шаг еще и минимизирует число командировок сотрудников, а также обеспечит взаимодействия России и крупнейших международных ИТ-компаний.

Среди других шагов, направленных на развитие ИТ-экспорта, указаны обеспечение экспортной акселерации и компенсации затрат на проведение международных (в том числе обучающих) мероприятий в сфере ИТ, создание реестра отечественных экспортных цифровых решений по модели единого маркетплейса, организация тематических бизнес-миссий для российских компаний, осуществляющих деятельность в области ИТ, субсидирование (или льготное кредитование) пилотных внедрений российского ПО (в том числе класса ERP/CRM/BI) на зарубежных предприятиях.

Также должно быть обеспечено продвижение указанных решений по итогам пилотирований и созданы механизмы (в том числе финансовые) по обеспечению защиты прав и интересов российских ИТ-экспортеров за рубежом.

Все эти шаги помогут повысить узнаваемость российских решений, создадут возможности их гибкой адаптации и доставки информации о них до возможных потребителей. Кроме того, ожидается увеличение объемов продаж российских решений за счет хорошей репутации первых внедрений на зарубежных предприятиях. Будет создана экосистема финансовой поддержки и гарантий для покупателей российских ИТ-решений, а также экосистема юридической и финансовой поддержки российских ИТ-компаний при продвижении на зарубежных рынках отечественных ИТ-продуктов. Также в числе ожидаемых результатов значится рост продаж российского ПО на зарубежных рынках, к которому приведет в том числе запуск единой цифровой платформы для продажи решений «в один клик».

Поддержка СПО

С целью поддержки разработки ПО на базе открытого кода (СПО) предлагается внести изменения в федпроект «Цифровые технологии», которые обеспечат разработку и запуск программы стимулирования участия отечественных ИТ-компаний (разработчиков) в международных open-source-альянсах, а также создание российской open-source-платформы.

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К 2024 г. объем контрибуции отечественных ИТ-компаний (разработчиков) в open-source-альянсах должен увеличиться до 10% с сохранением доступа к ключевым решениям, обеспечивающим возможность повторного использования алгоритмов и решений, в том числе разработанных по заказу государственных органов. Также должно быть обеспечено создание новых российских ИТ-решений на основе свободного ПО, увеличение к 2024 г. объема ИТ-экспорта, в том числе open-source разработок, до $13 млрд, а также снижение издержек заказчиков российского ПО при соблюдении коммерческих интересов поставщиков программного обеспечения.

Госзаказчикам едва не разрешили устанавливать преференции для российских разработчиков

CNews ознакомился также с черновым вариантом плана поддержки отечественной ИТ-отрасли. В нем содержались несколько пунктов, которые были исключены из финальной версии документа. В частности, речь шла о довольно серьезных поправках в закон «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).

Авторы документа отмечали, что данный закон «в целом является барьером между российскими поставщиками и российскими заказчиками, а не механизмом, способным выбрать качественное решение и поддержать отечественного производителя». Выполнение программ импортозамещения в части достижения максимальной доли закупок отечественного ПО, по мнению авторов, сталкивается с проблемой ограничения конкуренции между поставщиками.

С целью учета стратегической цели импортозамещения ПО предлагалось внести изменения в 223-ФЗ, предусматривающие предоставление преференций отечественным разработчикам ПО в ходе закупки ПО или услуг, связанных с таким ПО. В том числе предлагалось внести пункт, разрешающий указание в конкурсной документации требования о наличие закупаемого программного обеспечения в реестре отечественного ПО. Это должно было бы легализовать требование о применение отечественного ПО в конкурентных закупках, исключить риски нарушения антимонопольного законодательства, создать механизм поддержки отечественного ПО и ускорить процедуры осуществления закупок.

В постановлениях правительства, регулирующие проекты по созданию и внедрению ПО, предлагалось изменить существующие ограничения величины накладных расходов при реализации ИТ-проектов.

Несостоявшиеся субсидии госкомпаниям на покупку отечественных ИТ-продуктов

Для госкомпаний предлагалось сформировать отдельную субсидию на финансирование расходов по импортозамещению иностранного ПО. Эта субсидия должна была быть организована по принципу постепенного снижения объемов государственного финансирования. Первый транш субсидии должен был составить 80%, последний — 10%.

По замыслу авторов документа, такой подход должен был простимулировать госкомпании к скорейшему старту и реализации программ по импортозамещению ПО. Также должны были упроститься процедуры получения государственного финансирования. Результатом стало бы решение проблемы отсутствия в госкомпаниях необходимого объема финансовых средств и мотивации для реализации проектов импортозамещения.

Другая предлагавшаяся мера — разработка регуляторных и финансовых песочниц, позволяющих госкомпаниям реализовывать проекты создания информационных систем на отечественном ПО, включая замену иностранного ПО на конкурентоспособное российское ПО. В настоящий момент при разработке инновационных продуктов зачастую отсутствует регуляторика и инструменты их применения в госкомпаниях, отмечали авторы документа, а приведение регуляторики в соответствие с данными продуктами сильно замедляет их использование.

Отечественные ИТ-компании простимулируют к участию в международных open-source-альянсах. Фото: ru.depositphotos.com

Предлагалось субсидировать заказчиков в целях приобретения отечественных ОС и офисного программного обеспечения. При таком подходе разработчик получил бы финансирование не за концепцию или недоработанный продукт, а за удовлетворяющее требованием заказчика программное обеспечение. А целевое государственное финансирование можно было бы направить на доработку и внедрение ПО у конкретного заказчика. В результате была бы решена проблема внедрения отечественного обеспечения, не в полной мере соответствующего требованиям заказчика.

Также для обеспечения достаточного спроса среди госкомпаний на российское ПО в контракты, заключаемые в рамках процедуры госзакупок, предлагалось внести дополнительные условия по внедрению в производство промышленной продукции новых технологий. При этом должно было использоваться российское промышленное ПО.

С целью коммерциализации ПО, правообладателем которого является Российская Федерация, предлагалось внести изменения в постановление правительства «Об утверждении правил осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения». Сейчас этот документ разрешает безвозмездное продвижение принадлежащих России результатов интеллектуальной деятельности, но только для выполнения проектов государственного оборонного заказа.

Еще одно предложение заключалось в том, что Минцифры должно было бы утвердить требования к устойчивости процесса разработки в России, включая определение перспективных путей развития самих разработчиков и контроль эффективности принятых программ. Данная мера связана с тем, что в условиях отсутствия возможности депонирования ПО уход с рынка или изменение торговой политики правообладателя ПО может критическим образом повлиять на реализацию программ импортозамещения.