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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сабашный Вадим



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его 1
22.06.2023 Искусственный интеллект изменит мировую экономику 1
31.08.2021 «Руссофт»: софтверные компании стали чуть лучше оценивать условия ведения бизнеса в России 1
15.06.2021 Исследование: индустрия разработки ПО переболела ковидом, но в легкой форме 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сабашный Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 3
CodeInside - Кодинсайд 18 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
OpenAI 217 1
i-Free Just AI 31 1
Rubbles - Раблз 33 1
Verint Systems 38 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
McKinsey & Company Int 248 1
Accenture plc 682 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Цифра ГК 2426 1
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Microsoft Corporation 24628 1
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Рексофт - Reksoft 419 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 1
СТРИМ Консалтинг 5 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Синкретис - Syncretis 2 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 11 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Осьминожка 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1561 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3841 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 1
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
OpenAI ChatGPT 339 2
СалютДевайсы - GigaChat 191 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
Microsoft Teams - MS Teams 548 2
Microsoft 365 Copilot 115 1
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Oracle Java - язык программирования 3075 1
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Иодковский Станислав 81 2
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Япония 13283 1
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Куба - Республика 362 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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