Сабашный Вадим
Сабашный Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
|Иодковский Станислав 81 2
|Семенкин Максим 8 2
|Овчаренко Юрий 37 1
|Гуральник Павел 14 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Крушинский Александр 22 1
|Корнев Александр 6 1
|Калякин Павел 66 1
|Шрайбман Михаил 2 1
|Долгушин Артемий 1 1
|Козина Татьяна 1 1
|Соломенцев Александр 2 1
|Серов Кирилл 6 1
|Попов Борис 24 1
|Варнавский Сергей 1 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Карпов Роман 60 1
|IDC - International Data Corporation 4910 3
|Gartner - Гартнер 3556 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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