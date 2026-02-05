Разделы

Соломенцев Александр


СОБЫТИЯ


05.02.2026 Kaspersky NGFW доступен для тестирования на «Киберполигоне MONT» 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
13.09.2023 Инвестиционная активность в сфере разработки ПО снизилась из-за высокой неопределенности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Соломенцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1045 2
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 2
Синкретис - Syncretis 2 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
TrueConf - ТруКонф 432 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 307 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 324 1
Аурига - Auriga 74 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 284 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 1
Т1 Иннотех 205 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 111 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 36 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
1С-БСЛ 4 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 400 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 787 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 186 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1387 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1043 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4579 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 379 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 227 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 84 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1375 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3743 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Новые облачные технологии - МойОфис 907 1
Oracle Java - язык программирования 3350 1
Microsoft Teams - MS Teams 628 1
Stafory - робот Вера 355 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
OpenAI - ChatGPT 575 1
Axiom JDK СЗИ 139 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 436 1
Котик Сергей 7 2
Варнавский Сергей 1 1
Минаков Сергей 1 1
Нуртдинов Айрат 1 1
Семенкин Максим 8 1
Матвеев Лев 64 1
Одинцов Дмитрий 118 1
Бочерова Елена 40 1
Свириденко Андрей 99 1
Лебедев Алексей 25 1
Костин Сергей 36 1
Попов Борис 24 1
Иодковский Станислав 100 1
Сабашный Вадим 6 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Сокорнов Николай 18 1
Калякин Павел 77 1
Карпов Роман 76 1
Дергачева Светлана 56 1
Серов Кирилл 11 1
Долгушин Артемий 1 1
Козина Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Европа 24678 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1163 1
Южная Корея - Республика 6877 1
Япония 13565 1
Индия - Bharat 5728 1
Ближний Восток 3051 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1075 1
Куба - Республика 395 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 132 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 621 1
Образование в России 2564 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 230 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 31 1
Английский язык 6888 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

