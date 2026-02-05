Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соломенцев Александр
СОБЫТИЯ
|05.02.2026
|Kaspersky NGFW доступен для тестирования на «Киберполигоне MONT» 1
|11.01.2024
|ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
|13.09.2023
|Инвестиционная активность в сфере разработки ПО снизилась из-за высокой неопределенности 1
Соломенцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Котик Сергей 7 2
|Варнавский Сергей 1 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Семенкин Максим 8 1
|Матвеев Лев 64 1
|Одинцов Дмитрий 118 1
|Бочерова Елена 40 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Костин Сергей 36 1
|Попов Борис 24 1
|Иодковский Станислав 100 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Харитонов Дмитрий 72 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Калякин Павел 77 1
|Карпов Роман 76 1
|Дергачева Светлана 56 1
|Серов Кирилл 11 1
|Долгушин Артемий 1 1
|Козина Татьяна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.