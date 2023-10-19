Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его

Объем российского рынка ПО, согласно оценке Ассоциации «Руссофт», составил в 2022 г. 1,133 трлн руб. В рублевом выражении он увеличился на 1%, а в долларовом — на 8,8% до $16,56 млрд. Весь российский рынок ИТ ужался в рублях на 8-10% до 2,75 трлн руб. и в долларах на 2,5-3% до примерно $40 млрд. При этом изменения основных его сегментов похожи на те, что выявили аналитики Gartner на глобальном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Российский рынок ПО, по оценкам «Руссофт», в рублевом выражении почти не изменился в 2022 г., а вполне приличный рост в долларовом выражении вызван, прежде всего, укреплением рубля по отношению к доллару.

Рынок ПО «Руссофт» определяет иначе, чем IDC и Gartner, включая в него не только стоимость лицензий, но также доходы от внедрения и техподдержки собственных решений, SaaS и заказной разработки. То есть, все продажи, которые являются основными для софтверных компаний и связаны непосредственно с разработкой ПО.

Общий объем рынка ПО определялся суммированием показателя импорта компьютерных услуг (по данным ЦБ России, они составили $3,358 млрд или 218 млрд руб.), продаж отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке собственных программных продуктов (согласно расчетам «Руссофт», 640 млрд руб. или $9,35 млрд) и продаж услуг по заказной разработке (264 млрд руб. или $3,86 млрд). Метод не совершенен, но общее представление о ситуации на рынке ПО и об изменении его структуры вполне позволяет иметь, а она изменилась кардинально.

Резко снизилась доля зарубежного ПО. Поскольку продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке поднялась на 37,1%, а импорт компьютерных услуг, согласно данным ЦБ России, сократился, если его пересчитать в рублях, на 40%, доля зарубежного ПО сократилась с 34% до почти 20%, а доля отечественного ПО увеличилась с 66% до почти 80%.

Какого-то явного изменения объема продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке не было выявлено. На эти услуги приходится по итогам 2022 г. 23% от общего объема рынка ПО (годом ранее было 23,5%). В то же время, значительно возросла доля отечественных программных продуктов — с 42,5% до почти 57% (их продажи в абсолютных величинах увеличились на 35% в рублях и на 45% в долларах).

Фото: Руссофт Структура отечественного рынка

Максим Семенкин, генеральный директор CodeInside: «Описанные тренды подтверждаются нашим опытом. В первой половине 2022 г. можно было наблюдать неопределенность среди заказчиков. Кто-то откладывал старт проекта, кто-то даже замораживал запущенный проект. Но во второй половине года большинство подстроились под реалии и портфель заказов снова начал расти. Похожую оценку ситуации также слышал от коллег по отрасли».

Вадим Сабашный, генеральный директор «Ланит-терком»: «2022 г. был очень непростым для ИТ-компаний. Основным трендом этого времени был рост доли ИТ-услуг. Многие компании оказались без вендорской поддержки и замещали ее работой сервисных компаний и интеграторов, что значительно изменило планы по цифровой трансформации, фактически отложило на год-два. При этом стал наиболее заметен тренд перехода в облачные сервисы. Внедрения технологий искусственного интеллекта и IoT в производственные процессы только ускорились, но преимущественно на отечественных решениях».

Российский и мировой ИТ-рынки

В начале апреля 2022 г. американская аналитическая компания IDC предположила, что российский рынок ИТ по итогам года сократится на 39% — с $31,2 млрд до $19,1 млрд. Даже не имея полных данных, очевидно, что прогноз оказался ошибочным — столь значительного сокращения закупок ИТ точно не произошло. У IDC итоговых данных за 2022 г. нет, поскольку эта компания вынуждена была уйти из России вместе с западными вендорами.

«Руссофт» пока не проводит исследование ИТ-рынка, имея собственную информацию только о продажах софтверных компаний на внутреннем рынке. В то же время, анализ результатов различных исследований и данных об обороте крупнейших системных интеграторов позволяет делать оценки размера этого рынка и его изменений. Согласно этим оценкам, во все последние годы объем рынка ИТ и его отдельных сегментов у «Руссофт» был значительно больше, чем у IDC. Основная причина — использование разных способов расчетов.

Имеются обоснованные предположения, что американское аналитическое агентство, опираясь на собственную методику, уделяло внимание только тем сегментам, на которых доминируют зарубежные вендоры. Задача «Руссофт» — охватить ИТ-рынок целиком. Подводя итоги 2022 г., важно также было сравнить тренды, имеющиеся в России и в мире.

Павел Калякин, генеральный директор «Мойофис»: «Уход иностранных компаний спровоцировал рост спроса на отечественное ПО: так количество наших клиентов в 2022 г. выросло почти в три раза, а объем проведенных пилотных проектов увеличился в шесть раз. В сегменте облачных услуг также произошел резкий разворот в сторону локальных игроков, что привело к росту финансовых показателей российских провайдеров. В части отечественного ПО мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе российский ИТ-рынок будет расти в среднем на 5% в год. В силу присутствующих фундаментальных факторов, можно также ожидать ежегодного роста отдельных сегментов рынка на 5-15% в ближайшие годы».

Если оценивать основные изменения на мировом и российском рынках, то колоссальных отличий наблюдаться не будет. Глобальные расходы на ИТ и аналогичные затраты в России сократились почти одинаково, если оценивать их в долларах — в России примерно на 2,5%, а в мире на 0,2%, согласно информации Gartner (в данном случае разница в 2-3 процентных пункта находится в пределах погрешности). Как в России, так и во всем мире, снизились расходы на аппаратное обеспечение, а увеличились на ИТ-услуги и ПО. Разница в том, что продажи, например, компьютеров, все же снизились в России значительнее, чем на всем мировом рынке (на 30% и на 13-16% соответственно), а российский показатель роста сегмента ИТ-услуг намного превышает мировой (+27% против +3%). Относительно рынка корпоративного ПО однозначных различий выявить не удалось. Если, согласно данным Gartner, мировой рынок увеличился на 7,1%, то российский, по данным компании «Стрим консалтинг» — на 4,5%, а по оценке «Руссофт» — не менее чем на 8% (все изменения величин в долларовом выражении).

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Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Небольшой рост объема российского рынка ПО – сам по себе значимый и положительный факт для всей отрасли в целом. Именно он показывает, что несмотря на массовый исход зарубежных софтверных вендоров, отечественные технологии развивались и вполне успешно. Кстати, еще одним параметром, косвенно подтверждающим зрелось рынка отечественного ПО, является выход на биржу крупных российских разработчиков, первичные размещения которых оказались весьма успешными, что говорит о доверии инвесторов. Уверен, что по итогам 2023 г. динамика роста отечественного софтверного рынка увеличится, и далее этот показатель будет также положительным, в том числе, за счет повышения экспортного потенциала».

Как в России, так и в мире опережающими темпами растут такие сегменты, как «Облачные технологии», «Интернет вещей», «Информационная безопасность», «Искусственные интеллект», а «Виртуальная и дополненная реальность» не оправдывает надежд на то, что станет одним из драйверов ИТ-рынка.

«В 2022 г. российский рынок ИТ продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к новым условиям. Несмотря на уход ключевых зарубежных игроков, мы наблюдали значительный рост в секторе ИТ-услуг, который на 24% превысил мировой показатель, достигнув +27%. Этот рост, безусловно, стал ответом на необходимость адаптации информационных систем под новые реалии. Также стоит отметить, что исход зарубежных компаний не затронул активное развитие таких трендов, как IoT, ИИ и облачные технологии. Однако мы видим, что многие клиенты софтверных компаний были вынуждены отложить планы по цифровой трансформации, сосредоточив усилия на импортозамещении. В целом, рынок показал свою устойчивость и готовность к быстрой адаптации к изменяющимся условиям», - сказал Михаил Шрайбман, генеральный директор интегратора web 3.0 «Осьминожка».

В России зафиксировано сокращение венчурного рынка на не менее чем на 50%, но аналогичное сжатие, хотя и менее значительное, имеется на мировом рынке. По данным платформы бизнес-аналитики CB Insights, в 2022 г. суммарный объем венчурного финансирования в мировом масштабе составил приблизительно $415,1 млрд., что на 35% меньше, чем годом ранее. Сокращение произошло из-за того, что глобальная экосистема в 2022 г. сильно пострадала из-за ухудшившейся макроэкономической обстановки, кризиса в США, высокого уровня инфляции и других негативных факторов, таких как рыночная неопределенность и нежелание инвесторов идти на неоправданные риски.

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Получается, что такие значимые факторы как массовый исход из России зарубежных корпораций и беспрецедентные санкции оказали на российскую сферу ИТ ненамного большее влияние, чем те факторы, которые влияли в этот период на весь мировой рынок. Однако более детальный анализ позволяет все же увидеть кардинальные различия.

Имеющийся в России рост выручки от предоставления ИТ-услуг вызван, прежде всего, потребностью адаптировать информационные системы под новые условия, возникшие после ухода зарубежных вендоров, а аналогичных процессов в других странах пока не наблюдается.

«Уход зарубежных вендоров в 2022 г. для разных сегментов сыграл по-разному. В сегменте инфраструктурного ПО освободилась ниша с потенциалом стабильного роста российских компаний на несколько лет вперед. «Многие заказчики продолжают использовать зарубежное ПО, в то время как принципиальное решение о его замене на импортонезависимые системы принято», — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект». — Из-за сложности таких проектов переход может идти продолжительное время. Участвовать в них смогут разработчики, чьи продукты поддерживают широкий спектр технологией, как зарубежных, так и отечественных и стратегически развиваются в открытой экосистеме российского ПО».

Продажи ПО выросли в России в долларовом выражении преимущественно из-за массового замещения решений западных компаний. Подобное явление также пока не имеет глобального характера.

В то же время, сокращение продаж оборудования и устройств могло быть в России в любом случае — даже без санкций и исхода зарубежных ИТ-корпораций, но, скорее всего, не столь значительным. В сегменте компьютерного оборудования российский рынок уже достиг насыщения. Тем более что из-за пандемии и роста популярности удаленного режима работы в 2021-2022 гг. уже были сделаны большие закупки техники.

Кроме того, российский и мировой ИТ-рынки с 2022 г. стали отличаться по степени влияния, которое на них оказывает государство. В России это влияние и раньше было велико, но после введения беспрецедентных антироссийских санкций оно значительно возросло. Согласно данным Gartner, по всему миру расходы государственных ведомств на ИТ по итогам 2022 г. увеличились на 5%, а весь мировой рынок сократился на 0,2%. В России же прирост этих расходов в долларовом выражении составил почти 25% при сжатии рынка на 2,5-3%.

Надежда Алябьева, директор по маркетингу VideoMost: «На рынке ПО для корпоративной мобильности и коммуникационного ПО вырос спрос на российские продукты на замену Microsoft Teams / Zoom. Кроме того, выросла активность отечественных вендоров по работе над различными продуктовыми интеграциями для замены всего стека Microsoft и поддержки трех главных российских ОС. Интерес к облачным ВКС тоже вырос, особенно в сегментах, ранее ориентировавшихся только на on-prem внедрения - госы, банки и крупные корпорации. К срочному импортозамещению оказались готовы заказчики из государственных банков, которые обладают и бюджетами и собственными подразделениями разработчиков. Но это привело к обратному эффекту - вместо осуществления закупок продуктов отечественных вендоров, крупные банки стали выводить на рынок «свои» продукты для унифицированных коммуникаций на базе небезопасного американского СПО и регистрировать их в реестре ПО как собственные разработки».