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OSMI IT ранее Осьминожка

OSMI IT - ранее Осьминожка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.05.2026 «Корус Консалтинг» выпустил корпоративную платформу на базе генеративного искусственного интеллекта «Авандок.ИИ» 1
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

OSMI IT и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 2
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 1
CodeInside - Кодинсайд 19 1
Квадрант Технологий - СТРИМ Консалтинг 14 1
Центринформ Гивцмет ФГУП 17 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 2
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
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Workflow - Поток работ 367 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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