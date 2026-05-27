Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
OSMI IT ранее Осьминожка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
OSMI IT и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
|Microsoft Teams - MS Teams 670 1
|Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 57 1
|Смирнов Алексей 269 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Шрайбман Михаил 2 2
|Клецких Роман 3 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Макаров Валентин 251 1
|Бочерова Елена 46 1
|Рукавишникова Мария 23 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Рахманов Виктор 7 1
|Болотов Максим 4 1
|Калякин Павел 79 1
|Вотяков Сергей 7 1
|Грачев Евгений 7 1
|Лажинцев Виталий 4 1
|Семенкин Максим 9 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|CB Insights 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.