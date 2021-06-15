Исследование: индустрия разработки ПО переболела ковидом, но в легкой форме

Согласно данным ежегодного исследования «Руссофт», совокупная выручка российских софтверных компаний по итогам 2020 года составила 1,305 трлн руб., что на 16,5% больше, чем годом ранее. Продажи внутри России выросли точно также, как и экспортные доходы — примерно на те же 16,5%. Если сравнивать с приростом совокупной выручки в предыдущие годы, то можно увидеть небольшое замедление. Например, в 2019 году он составил 17,8%, а в 2018 — 19,5%.

Однако если учитывать снижение курса рубля относительно доллара (примерно на 12% по итогам прошлого года), то торможение будет выглядеть более значительным. Совокупная выручка в долларах увеличилась только на 4,5% до $18,1 млрд., а экспортные доходы при почти таком же росте (+4,3%) достигли $8,6 млрд. Для сравнения - в 2019 г. прирост оборота в долларах составил 14,9%, а рост экспорта — 17,5%. Эти показатели за все время проведения ежегодного исследования «Руссофт» только в кризисные годы (в 2009-м, 2014-м и 2015-м) были ниже 10%. При отсутствии потрясений всей экономики российские софтверные компании всегда имели не менее чем 10-процентный средний рост в долларовом выражении.

По итогам 2020 г. 3/4 опрошенных компаний увеличили свой оборот, если его измерять в рублях. Примерно столько же было годом ранее. Однако, при измерении выручки в долларах доля растущих в 2020 году компаний составила 59%, а снизились доходы у 41%. В 2019 г. среднегодовой курс доллара почти не изменился. Потому доля растущих компаний оказалась одинаковой как при измерении выручки в рублях, так и в долларах.

Собственные оценки разработчиков ПО, опрошенных в рамках ежегодного исследования «Руссофт», дают следующую картинку: не почувствовали влияния пандемии на бизнес только 13,3% софтверных компаний, на 66,1% — пандемия отразилась негативно и на 20,6% — позитивно. Средний балл по этому критерию составил -0,95, а оценка «-1» соответствует негативному, но незначительному влиянию.

Дополнительный доход благодаря пандемии получили разработчики компьютерных игр и решений в сфере информационной безопасности, а также поставщики решений для удаленной работы, развлечений и обучения через Интернет. Наибольшие потери имели компании, которые специализируются на разработке «Тиражируемых систем управления предприятием (учреждением), автоматизации документооборота, проектирования и производственного процесса».

Одни компании благодаря пандемии увеличили выручку в разы, а другие имели сокращение на десятки процентов. Однако такие большие изменения были отмечены все же в единичных случаях. Чаще всего позитивное или негативное влияние было не столь значительным.

Юрий Овчаренко, заместитель генерального директора EPAM,, отметил: «Так сложилось, что у нас в России нет клиентов из сферы путешествий и гостиничного бизнеса, авиаперевозок и других отраслей, которые наиболее сильно пострадали во время карантина. А вот заказчики из ключевых для нас секторов - финансового, торгового, производственного – наоборот, переходя на удалёнку, как раз увеличили инвестиции именно в те направления, для которых мы разрабатываем решения и предоставляем ИТ-услуги. Такие компании стали даже более интенсивно, чем раньше, развивать цифровые каналы для повышения эффективности взаимодействия со своими клиентами, партнерами и сотрудниками. Переводить на микросервисную архитектуру внутренние платформы для обеспечения гибкости. Внедрять аналитические решения, ML и AI-инструменты, RPA для снижения затрат и приобретения возможности быстро реагировать на изменения во внешней среде. Можно смело сказать, что для наших клиентов пандемия оказалась мотивирующим фактором для поиска новых бизнес-моделей и повышения эффективности существующих бизнес-процессов и по факту способствовала ускорению цифровой трансформации. Как результат, в 2020 году выручка EPAM в России и СНГ в долларовом эквиваленте выросла более чем на 14% по сравнению с 2019 годом».

У компаний, которые получили выгоды от пандемии, средняя доля экспорта в совокупной выручке оказалась относительно невысокой 26%. У пострадавших этот показатель значительно выше — 40%. Следовательно, пандемия сказалась более негативно на компаниях, которые активно работают за рубежом. За исключением компаний, имеющих офисы за границей, они не могли направлять своих сотрудников за рубеж для ведения переговоров по текущим или новым проектам или участвовать в зарубежных маркетинговых мероприятиях.

В то же время, компании, которые по итогам 2020 года сократили свои обороты, имеют долю экспорта только 9,4%, а у растущих компаний этот показатель намного выше — 45,4%. Следовательно, даже во время пандемии ориентация на глобальный рынок дает намного лучшие результаты, чем работа преимущественно на внутреннем рынке.

Вадим Сабашный, генеральный директор «ЛАНИТ-ТЕРКОМ», сказал: «Изменения на рынке ИТ назревали давно, и пандемия только подтолкнула прийти к ним быстрее. Основные перемены – всеобщая цифровизация и цифровая трансформация, что положительно сказалось на объеме рынка ИТ. Весной-летом 2020 года была высокая неопределенность на всех рынках, и это значительно сократило инвестиции в ИТ и вызывало кратковременное сокращение объема, но начиная с осени 2020 года наблюдался взрывной рост. Вынужденная удаленная работа показала, что новый формат может быть не менее эффективным, чем традиционный, что объединило не только рынок сбыта, но и рынок трудовых ресурсов, сделало его международным. Естественно, все это присутствовало и раньше, но именно после пандемии это стало общемировой практикой, а не исключением».

Несмотря на не очень высокие темпы роста, прошедший год можно признать более чем успешным для разработчиков ПО. В марте-июне мало кто из них рассчитывал избежать сокращения дохода и штата сотрудников по итогам всего 2020 года, поскольку начались существенные задержки платежей, туманными стали перспективы заключения новых договоров, а аналитики IDC и Gartner обещали сокращение на десятки процентов как российского ИТ-рынка, так и мирового.

К сентябрю стало понятно, что софтверная индустрия быстро восстанавливается и готова показать рост. Особенно это касается экспортных доходов. На фоне снижения экспорта услуг всех предприятий и организаций России по итогам 2020 года на 24,3%, а товарного экспорта — на 20,8%, индустрия разработки ПО показала пусть небольшой, но все же рост экспорта. Рост продаж в России и рост экспорта ПО означает, что индустрия выдержала удар и успешно преодолела пандемию, сохранив необходимый потенциал для обеспечения цифровой трансформации экономики страны.

Относительно 2021 года опрошенные компании оказались вполне оптимистичны. Они рассчитывают увеличить выручку в рублевом выражении в среднем на 20% (при проведении опроса в 2020 году этот показатель составлял 12%).