Крушинский Александр
Крушинский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Дырмовский Дмитрий 129 2
|Петров Кирилл 34 2
|Корнев Александр 6 2
|Дробышевская Алена 9 2
|Калинин Андрей 32 2
|Юдин Дмитрий 23 2
|Голицын Сергей 26 2
|Демидов Дмитрий 21 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Аристархов Дмитрий 16 1
|Жилов Василий 10 1
|Вдовина Юлия 5 1
|Макеев Игорь 1 1
|Кобзарь Светлана 1 1
|Кулагин Иван 1 1
|Королев Илья 15 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
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