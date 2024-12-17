Крушинский Александр

В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта 1

Виртуальные помощники линии 122 от BSS обслуживают более 22 млн граждан в 18 регионах России 1

Компания BSS добилась наилучшего качества распознавания казахского языка 1

Переход на архитектуру Zipformer позволил в три раза ускорить распознавание устной речи 1

Компания BSS в 10 раз сократила требования к объему аудиоматериалов для создания нового голоса бота 1

Голосовой помощник линии 122 в Тульской области стал лучше распознавать адреса абонентов 1

BSS повысила качество распознавания речи за счет улучшения диаризации 1

BSS доработала свое программное решение для синтеза речи 1

BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз 1