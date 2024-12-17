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Индексная книга (каталог) CNews*
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Крушинский Александр



17.12.2024 BSS создала бота-инспектора, который контролирует работу виртуальных ассистентов 1
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 1
27.11.2024 В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта 1
26.09.2024 BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU 1
18.09.2024 Виртуальные помощники линии 122 от BSS обслуживают более 22 млн граждан в 18 регионах России 1
11.09.2024 Более 40% занятого расписания приема врачей освободили за счет автоматизации линии 122 Пермского края 1
22.08.2024 Создание RAG-бота доступно в новой версии no-code платформы от BSS 1
25.07.2024 «МТБанк» внедрил виртуального помощника в мобильное приложение и мессенджеры 1
25.06.2024 BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа 1
20.06.2024 Компания BSS добилась наилучшего качества распознавания казахского языка 1
07.06.2024 Переход на архитектуру Zipformer позволил в три раза ускорить распознавание устной речи 1
06.06.2024 Компания BSS в 10 раз сократила требования к объему аудиоматериалов для создания нового голоса бота 1
29.05.2024 BSS и L2U внедрили GPT-поиск с RAG в базу знаний InKnowledge для улучшения клиентского опыта 1
13.05.2024 Нейросеть помогает виртуальному ассистенту «Триколора» обслуживать клиентов — нестандартная механика от BSS 1
14.03.2024 Голосовой помощник линии 122 в Тульской области стал лучше распознавать адреса абонентов 1
29.02.2024 BSS повысила качество распознавания речи за счет улучшения диаризации 1
21.02.2024 BSS доработала свое программное решение для синтеза речи 1
01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов 1
05.09.2023 BSS ускорила STT в речевой аналитике в 5 раз 1
22.06.2023 Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 90% 1
22.06.2023 Искусственный интеллект изменит мировую экономику 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Крушинский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 22
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
Yandex - Яндекс 7340 3
i-Free Just AI 31 3
BSS - L2U - Л2Ю 5 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
OpenAI 217 2
Rubbles - Раблз 33 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
Accenture plc 682 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
McKinsey & Company Int 248 1
Цифра ГК 2426 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Google LLC 11775 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 1
NICE Systems 64 1
Verint Systems 38 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Ростелеком 9701 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Naumen - Наумен 626 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Системы документооборота 498 1
Nord Clan - Норд Клан 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
МТБанк 9 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 22
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 11
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 7
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
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Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 3
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 5
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 5
OpenAI ChatGPT 339 3
BSS - L2U InKnowledge 4 3
Microsoft Office 3734 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Statista 229 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
OpenAI DALL-E 23 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
Дырмовский Дмитрий 129 2
Петров Кирилл 34 2
Корнев Александр 6 2
Дробышевская Алена 9 2
Калинин Андрей 32 2
Юдин Дмитрий 23 2
Голицын Сергей 26 2
Демидов Дмитрий 21 1
Сабашный Вадим 6 1
Аристархов Дмитрий 16 1
Жилов Василий 10 1
Вдовина Юлия 5 1
Макеев Игорь 1 1
Кобзарь Светлана 1 1
Кулагин Иван 1 1
Королев Илья 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21767 1
Канада 4881 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Латинская 1812 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Экономический эффект 1067 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 20 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
VAD - Value Added Distribution 98 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Fortune Business Insights 15 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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