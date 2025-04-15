Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

BSS упростила создание голосовых сценариев: массовая загрузка аудио и интеграция с NLU в новой версии DC

Компания BSS выпустила обновление своего инструмента для создания сценариев роботов. Теперь в Dialog Composer (DC) автоматически подгружаются тематики из NLU и упрощена загрузка аудиоматериалов.

Ключевым изменением стала интеграция Dialog Composer (DC) с NLU (инструментарием BSS для обучения моделей распознавания через визуальный интерфейс), позволяющая выбирать интенции или список тем из модели непосредственно в процессе работы над сценариями. Пользователям не придется больше переключаться между системами или запоминать тематики обращений, которым обучаются модели в NLU, что повышает скорость работы, точность сценариев и снижает вероятность ошибок. Также при появлении новой темы — она автоматически подгрузится в DC и станет доступна при работе в инструменте.

Ещё одна важная новинка — доработка ответов больших языков моделей (LLM) с помощью кода. Это открывает новые возможности для кастомизации ответов, включая корректировку слов, замену предложений или поиск информации на сайте заказчика.

Появилась функция пакетной или массовой одновременной загрузки, нескольких предзаписанных реплик диктора в разделе «Аудиофайлы», что значительно ускоряет реализацию сценариев. Это особенно актуально, когда идет работа над длинными сценариями с большим количеством предзаписанных аудиозаписей.

Улучшили интерфейс Dialog Composer (DC), сделав его в едином стиле с речевой аналитикой (РА). Получилась единая UX-экосистема, что обеспечивает более интуитивную работу и улучшает пользовательский опыт. Теперь можно настраивать последовательность разделов меню под свои нужды, скрывая ненужные пункты благодаря выпадающим спискам.

Также стоит отметить переход на использование базы данных OpenSearch взамен MongoDB. Новая БД представляет собой открытый код, что позволяет свободно развертывать, улучшать и расширять программное обеспечение. OpenSearch поддерживает распределенную обработку, позволяя пользователям масштабировать ресурсы горизонтально для дополнительной емкости и производительности.

«В новой версии Dialog Composer мы сконцентрировались на доработке функциональности, повышении его удобства для пользователей и скорости выполнения задач. Эти изменения делают Dialog Composer еще более мощным инструментом для автоматизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания клиентов», — сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Только 3% российских компаний полностью автоматизировали удаление персональных данных

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов»

«Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153