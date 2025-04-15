BSS упростила создание голосовых сценариев: массовая загрузка аудио и интеграция с NLU в новой версии DC

Компания BSS выпустила обновление своего инструмента для создания сценариев роботов. Теперь в Dialog Composer (DC) автоматически подгружаются тематики из NLU и упрощена загрузка аудиоматериалов.

Ключевым изменением стала интеграция Dialog Composer (DC) с NLU (инструментарием BSS для обучения моделей распознавания через визуальный интерфейс), позволяющая выбирать интенции или список тем из модели непосредственно в процессе работы над сценариями. Пользователям не придется больше переключаться между системами или запоминать тематики обращений, которым обучаются модели в NLU, что повышает скорость работы, точность сценариев и снижает вероятность ошибок. Также при появлении новой темы — она автоматически подгрузится в DC и станет доступна при работе в инструменте.

Ещё одна важная новинка — доработка ответов больших языков моделей (LLM) с помощью кода. Это открывает новые возможности для кастомизации ответов, включая корректировку слов, замену предложений или поиск информации на сайте заказчика.

Появилась функция пакетной или массовой одновременной загрузки, нескольких предзаписанных реплик диктора в разделе «Аудиофайлы», что значительно ускоряет реализацию сценариев. Это особенно актуально, когда идет работа над длинными сценариями с большим количеством предзаписанных аудиозаписей.

Улучшили интерфейс Dialog Composer (DC), сделав его в едином стиле с речевой аналитикой (РА). Получилась единая UX-экосистема, что обеспечивает более интуитивную работу и улучшает пользовательский опыт. Теперь можно настраивать последовательность разделов меню под свои нужды, скрывая ненужные пункты благодаря выпадающим спискам.

Также стоит отметить переход на использование базы данных OpenSearch взамен MongoDB. Новая БД представляет собой открытый код, что позволяет свободно развертывать, улучшать и расширять программное обеспечение. OpenSearch поддерживает распределенную обработку, позволяя пользователям масштабировать ресурсы горизонтально для дополнительной емкости и производительности.

«В новой версии Dialog Composer мы сконцентрировались на доработке функциональности, повышении его удобства для пользователей и скорости выполнения задач. Эти изменения делают Dialog Composer еще более мощным инструментом для автоматизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания клиентов», — сказал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.