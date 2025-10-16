BSS - L2U - Л2Ю

L2U – российский разработчик ИТ-решений, поставляемых как на отечественный, так и международный рынок. Флагманским продуктом компании является платформа по управлению знаниям L2U InKnowledge, формирующая основное информационное ядро и позволяющая агрегировать каналы взаимодействия, обеспечивая возможность контекстуального предоставления знаний в нужный момент и в оптимальной форме, благодаря встроенным BPM технологиям и гибкой интеграционной модели. База знаний InKnowledge входи в реестр российского ПО.