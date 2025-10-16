Получите все материалы CNews по ключевому слову
BSS L2U Л2Ю
L2U – российский разработчик ИТ-решений, поставляемых как на отечественный, так и международный рынок. Флагманским продуктом компании является платформа по управлению знаниям L2U InKnowledge, формирующая основное информационное ядро и позволяющая агрегировать каналы взаимодействия, обеспечивая возможность контекстуального предоставления знаний в нужный момент и в оптимальной форме, благодаря встроенным BPM технологиям и гибкой интеграционной модели. База знаний InKnowledge входи в реестр российского ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
BSS и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1382 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
|Telconet Capital 28 1
|Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
|Microsoft - LinkedIn 676 1
|Крушинский Александр 26 3
|Романов Роман 43 1
|Попова Татьяна 5 1
|Мацоцкий Сергей 178 1
|Бурдюгов Игорь 2 1
|Гужновская Елена 6 1
|Аскерова Эльмира 2 1
|Кузнецов Кирилл 21 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154642 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.