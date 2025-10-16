Разделы

BSS L2U Л2Ю

BSS - L2U - Л2Ю

L2U – российский разработчик ИТ-решений, поставляемых как на отечественный, так и международный рынок. Флагманским продуктом компании является платформа по управлению знаниям L2U InKnowledge, формирующая основное информационное ядро и позволяющая агрегировать каналы взаимодействия, обеспечивая возможность контекстуального предоставления знаний в нужный момент и в оптимальной форме, благодаря встроенным BPM технологиям и гибкой интеграционной модели. База знаний InKnowledge входи в реестр российского ПО.

16.10.2025 ITFB Group внедрила базу знаний BSS для контакт-центра «Уральских авиалиний» 1
26.09.2024 BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU 1
25.06.2024 BSS расширила возможности речевой аналитики с помощью GPT-анализа 1
29.05.2024 BSS и L2U внедрили GPT-поиск с RAG в базу знаний InKnowledge для улучшения клиентского опыта 1
17.01.2024 САТЕЛ и BSS представляют совместное решение для эффективного управления контакт-центром 1
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 5

BSS - Банк Софт Системс - БСС 692 5
Сател 158 1
Ростелеком 10233 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
Notamedia - Нотамедиа 15 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
HandySoft - Хэндисофт 3 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 114 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 365 1
Новые облачные технологии (НОТ) 460 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1690 1
Связной ГК 1382 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Telconet Capital 28 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Microsoft - LinkedIn 676 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2680 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17092 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 950 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3847 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 62 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4227 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3119 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 664 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5753 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 585 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7443 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2327 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1172 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1315 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9217 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 187 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21640 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5283 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10009 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4081 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 54 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7303 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2376 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 704 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 389 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4514 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 393 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11393 1
BSS - L2U InKnowledge 5 4
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2317 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 165 1
Новые облачные технологии - МойОфис 864 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 54 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Крушинский Александр 26 3
Романов Роман 43 1
Попова Татьяна 5 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Бурдюгов Игорь 2 1
Гужновская Елена 6 1
Аскерова Эльмира 2 1
Кузнецов Кирилл 21 1
Чеглаков Андрей 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1508 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 212 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2118 1
Аудит - аудиторский услуги 3010 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5436 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6591 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1099 1
