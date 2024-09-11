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Более 40% занятого расписания приема врачей освободили за счет автоматизации линии 122 Пермского края

В Пермском крае завершилось тестирование автоматизированных звонков пациентам для приглашения на диспансеризацию и подтверждения записи на прием. Сценарий на линии 122 был настроен и реализован специалистами регионального Минздрава самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Команда BSS поставила решение, позволяющее осуществлять исходящие автоматизированные звонки пациентам. Специальный дайлер с интуитивно понятным интерфейсом позволяет в автоматическом режиме запускать исходящие кампании и гибко настраивать расписание звонков, количество попыток и частоту дозвонов. Специалисты контакт-центра могут самостоятельно настраивать сценарии на базе текущей ИТ-инфраструктуры без привлечения вендора. Так, был запущен пилотный проект, в рамках которого голосовой помощник обзванивал пациентов поликлиники Больницы Лысьвенского городского округа Пермского края.

В рамках тестирования сделано более 5,6 тыс. звонков по двум тематикам: приглашение на диспансеризацию и подтверждение записи на прием к врачу. Тестовый период, в течение которого осуществлялись обзвоны, составил 17 дней.

«В результате тестирования больше половины пациентов изъявили желание пройти диспансеризацию и были успешно записаны, а 41% записавшихся на прием ранее сообщили о невозможности его посещения. Таким образом, свободные слоты оперативно стали доступны для записи другим пациентам. Так мы можем контролировать наличие свободных слотов на прием к специалистам, записывать на освободившиеся других пациентов, регулировать очередь пациентов из «Листа ожидания» и повышать доступность получения медицинской помощи» — сказали представители Министерства здравоохранения Пермского края.

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Цифровизация

Александр Крушинский, директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS: «Это имеет важное социальное и экономическое значение. В первом случае государственные медучреждения смогут обслуживать больше пациентов, а значит, увеличивать свою эффективность и повышать лояльность. Во втором – коммерческие медучреждения получают возможность принимать больше пациентов, повышая свою рентабельность».

Александр Крушинский отметил, что специалисты линии протестировали no-code решение для самостоятельной настройки сценариев исходящих обзвонов и, тем самым, выявили «еще один способ повышения эффективности работы системы здравоохранения».

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