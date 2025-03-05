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Кобзарь Светлана
|05.03.2025
|Цифровая HRM-платформа «Ростелеком» и «Светец» с применением ИИ от CraftTalk 1
|18.09.2024
|Виртуальные помощники линии 122 от BSS обслуживают более 22 млн граждан в 18 регионах России 1
Кобзарь Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9777 2
|CraftTalk - Крафт-Толк 56 1
|Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 56 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
|Петухов Денис 28 1
|Журба Никита 10 1
|Крушинский Александр 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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