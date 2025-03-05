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Кобзарь Светлана


05.03.2025 Цифровая HRM-платформа «Ростелеком» и «Светец» с применением ИИ от CraftTalk 1
18.09.2024 Виртуальные помощники линии 122 от BSS обслуживают более 22 млн граждан в 18 регионах России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кобзарь Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9777 2
CraftTalk - Крафт-Толк 56 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 56 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 876 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4233 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6868 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1989 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1090 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8222 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1065 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1083 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2869 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 348 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1143 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5114 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 380 1
Маршрутизация - Routing 508 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5357 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3019 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Петухов Денис 28 1
Журба Никита 10 1
Крушинский Александр 22 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 369 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1127 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1518 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 678 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 323 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 249 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1167 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1095 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1906 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 824 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
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