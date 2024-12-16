Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
InfoShell ИнфоШелл
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 18
InfoShell и организации, системы, технологии, персоны:
|Котенко Дмитрий 7 5
|Костин Дмитрий 9 4
|Семчук Иван 12 4
|Крайнов Владислав 5 3
|Вайсман Михаил 3 3
|Фролов Виктор 11 3
|Макин Алексей 15 3
|Шашлов Дмитрий 3 3
|Жихарев Евгений 3 2
|Огороднов Сергей 6 2
|Антошин Роман 5 2
|Белодед Роман 3 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Зубарев Яков 24 1
|Симоненко Максим 1 1
|Стариков Николай 3 1
|Завалишин Дмитрий 21 1
|Юдин Дмитрий 38 1
|Адылин Павел 18 1
|Короткий Павел 10 1
|Каштанкин Илья 15 1
|Лазовская Анна 5 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Школьников Борис 2 1
|Мазин Вадим 1 1
|Фомин Василий 2 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Королев Илья 23 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Староверов Денис 14 1
|Яковлев Николай 4 1
|Калинин Андрей 33 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Баженов Сергей 6 1
|Голицын Сергей 54 1
|Баринов Игорь 11 1
|Бурлаков Виктор 3 1
|Дубинин Виталий 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.