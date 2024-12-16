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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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InfoShell ИнфоШелл

InfoShell - ИнфоШелл

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
30.09.2022 Корпоративная мобильность 2022: импортозамещение, государство и супер-аппы 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
06.06.2018 Вышел рейтинг крупнейших разработчиков мобильного ПО CNewsMobile 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
02.06.2017 Опубликован рейтинг CNews «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016» 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 2
31.05.2016 CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает 1
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 2
07.10.2014 «Тэглайн» опубликовал рейтинг мобильных разработчиков России 1
25.04.2013 К 2016 г. рынок мобильных бизнес-приложений в России составит $62,9 млн 1
12.09.2012 24 сентября откроется конференция-фестиваль Mobilefest 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

InfoShell и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 13
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 10
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 8
Agima - Агима 27 6
Touch Instinct - Тачин 17 6
Agima.Mobile 8 5
Бакка Софт - Bacca 15 5
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 4
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 4
Samsung Electronics 11065 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
KODE - КОДЭ 18 3
Крок - Croc 1964 3
АйТи 1519 3
SimbirSoft - СимбирСофт 124 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 3
Cleverence - Клеверенс 31 2
Magora Systems - Магора 6 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
Clutch 5 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 2
MediaSoft - МедиаСофт 6 2
Unreal Mojo - Моджо 10 2
Hint Solutions - Хинт Солюшнс 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
Ланит - Artezio - Артезио 97 2
Google LLC 12690 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 1
Team Force - Тим Форс 17 1
Upwork 10 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 10 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
65apps - 65 Гигабайт 9 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Data monetization - Монетизация данных 1965 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 3
Стандартизация - Standardization 2339 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 446 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 232 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 2
Google Android 15244 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
SimbirSoft Mobile 7 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 62 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 1
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 1
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
BlackBerry OS 180 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Office 4170 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 65 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Statista 263 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 15 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Котенко Дмитрий 7 5
Костин Дмитрий 9 4
Семчук Иван 12 4
Крайнов Владислав 5 3
Вайсман Михаил 3 3
Фролов Виктор 11 3
Макин Алексей 15 3
Шашлов Дмитрий 3 3
Жихарев Евгений 3 2
Огороднов Сергей 6 2
Антошин Роман 5 2
Белодед Роман 3 2
Кузнецов Александр 162 2
Лившиц Дмитрий 23 1
Зубарев Яков 24 1
Симоненко Максим 1 1
Стариков Николай 3 1
Завалишин Дмитрий 21 1
Юдин Дмитрий 38 1
Адылин Павел 18 1
Короткий Павел 10 1
Каштанкин Илья 15 1
Лазовская Анна 5 1
Венедиктова Мария 8 1
Школьников Борис 2 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 2 1
Гудзь Всеволод 1 1
Королев Илья 23 1
Ильницкий Иван 2 1
Врацкий Андрей 175 1
Староверов Денис 14 1
Яковлев Николай 4 1
Калинин Андрей 33 1
Солнцев Михаил 8 1
Баженов Сергей 6 1
Голицын Сергей 54 1
Баринов Игорь 11 1
Бурлаков Виктор 3 1
Дубинин Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Франция - Канны 114 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 97 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews Mobile - рейтинг 23 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Gartner - Гартнер 3658 3
Strategy Analytics 285 2
Technavio 29 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Tagline - Тэглайн 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Juniper Research 131 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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