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Digital Design Ареопад ИСКО информационная система коллегиальных органов


Ареопад ИСКО обеспечивает защиту информации и автоматизирует процесс подготовки и проведения заседаний совета директоров, комитетов, правления и других совещательных органов.


21.02.2025 Российская товарная биржа автоматизировала совещания и заседания с системой «Ареопад» 2
15.08.2024 Система автоматизации совещаний «Ареопад» доступна в новой коробочной версии 1
28.02.2024 «Диджитал Дизайн» помогла автоматизировать заседания Российского футбольного союза 1
13.09.2023 АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления 1
18.07.2023 «Диджитал дизайн» автоматизировала проведение совещаний «Новой горной УК» 1
16.05.2023 «Диджитал дизайн» перевела в цифровую среду совещания Департамента транспорта Москвы 1
03.02.2023 «Диджитал дизайн» автоматизировала совещания Экспобанка с помощью ИСКО «Ареопад» 2
28.02.2022 Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления» 2
16.12.2021 НСПК оптимизировала работу коллегиальных органов с помощью ИСКО «Ареопад» 2
17.02.2020 «Диджитал дизайн» внедрил ИСКО «Ареопад» в ГК «Регион» 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
13.05.2019 Группа ЧТПЗ с помощью «Диджитал дизайна» внедрила систему «Ареопад» 1
03.07.2018 Разработчики ПО адаптируют свои приложения под российскую мобильную ОС 1
29.06.2018 «Диджитал Дизайн» выпустила первое корпоративное приложение под ОС Sailfish для работы коллегиальных органов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Digital Design и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 539 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 2
Максима ГК - GMCS 359 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
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UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
Agima 22 1
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Magora Systems - Магора 5 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Цифра ГК 2438 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
Ricoh DocuWare 4 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 3 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания 6 1
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