Digital Design Ареопад ИСКО информационная система коллегиальных органов
Ареопад ИСКО обеспечивает защиту информации и автоматизирует процесс подготовки и проведения заседаний совета директоров, комитетов, правления и других совещательных органов.
Digital Design и организации, системы, технологии, персоны:
|ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
|Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания 6 1
|Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
|Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
|Лившиц Дмитрий 23 3
|Эйгес Павел 97 2
|Беляев Константин 14 2
|Семчук Иван 12 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Симоненко Максим 1 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Стариков Николай 3 1
|Короткий Павел 4 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Школьников Борис 1 1
|Мазин Вадим 1 1
|Фомин Василий 2 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Кирпиченков Павел 1 1
|Фролов Виктор 11 1
|Дубинин Виталий 2 1
|Родионова Ирина 1 1
|Носков Виталий 1 1
|Сазанов Евгений 1 1
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