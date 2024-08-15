Система автоматизации совещаний «Ареопад» доступна в новой коробочной версии

«Ареопад» — это комплексное решение для автоматизации всех этапов проведения заседаний и совещаний в очном и заочном форматах. Поставляется на условиях бессрочной серверной лицензии, позволяет организациям-пользователям подключать любое количество юридических лиц, зарегистрировано в реестре отечественного ПО. Теперь решение может быть развернуто в инфраструктуре заказчика в течение двух недель. Об этом CNews сообщили представители компании «Диджитал Дизайн».

С коробочной версией «Ареопада» компаниям доступна наиболее востребованная функциональность для перевода совещаний в единую информационную среду. Корпоративные секретари и административные сотрудники могут планировать заседания, оформлять и согласовывать повестки, включая вопросы и материалы, проводить голосование в системе и формировать протоколы по шаблону. Члены советов директоров, правлений, комитетов и комиссий получают возможность, работая на своих смартфонах и планшетах, применять электронную подпись, просматривать документы и добавлять к ним заметки, оставлять особое мнение во время голосования.

«Мы внедряем системы автоматизации в компаниях с разными требованиями к функциональному наполнению и доработкам. Коробочная версия «Ареопада» предназначена для организаций, которые ожидают в минимальные сроки получить уже настроенные бизнес-процессы и начать применять лучшие практики проведения заседаний и совещаний в электронном виде», — сказал Евгений Сазанов, руководитель продукта «Ареопад» компании «Диджитал Дизайн».

Все доступные версии системы обеспечивают информационную безопасность благодаря разграничению прав доступа пользователей, защите каналов передачи и мест хранения данных с помощью алгоритмов шифрования, совместимы с импортонезависимыми ОС, СУБД и офисными пакетами.