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Сазанов Евгений
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
|15.08.2024
|Система автоматизации совещаний «Ареопад» доступна в новой коробочной версии 1
Сазанов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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