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ИЗТТ Ижевский завод тепловой техники

ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники

 

Данные 2024 года

 

 


18.02.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
28.01.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
09.12.2024 «Райтек ДТГ» перевел китайский завод на российскую ERP 1
21.08.2023 Ижевский завод тепловой техники внедрил цифровые решения для управления персоналом: на одной платформе объединены 46 HR-сервисов 2
23.08.2018 «Первый Бит» построил Wi-Fi-сеть «Русклимату» и ИЗТТ 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

ИЗТТ и организации, системы, технологии, персоны:

8280 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 32 1
Urovo Technology - Урово Рус 4 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1066 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 116 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 130 1
Guangdong BIG Climatic Manufacture Co - Nantou Branch 1 1
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РЖД Логистика 20 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 2
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Федеральное казначейство России 1783 1
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2527 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1217 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7811 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 829 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4522 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1472 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12590 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5435 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 500 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7701 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2863 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17142 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10176 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1114 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 1
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APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 379 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 427 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 486 1
1С Первый Бит - БИТ.Wi-Fi+AutoID+DIR 4 1
1С:ERP Управление предприятием 562 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 571 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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