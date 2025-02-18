Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

20 марта 2025 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2025».

С докладами выступят:

Виталий Слободин, руководитель направления развития ЭДО, УК «Росводоканал»;
Наталья Рютина, директор по информационным технологиям, «РЖД Логистика»;
Станислав Ромащев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Ижевский завод тепловой техники»;
Лариса Редькина, руководитель проектов цифровой трансформации, «Евраз»;
Ани Саргсян, руководитель проектов, ГК ФСК;
Валентина Охота, начальник отдела по работе с внутрикорпоративным порталом, ГК ФСК;
Александр Бессарабенко, руководитель отдела управления системами ЭДО, «Систэм Электрик»;
Светлана Зинатуллина, руководитель цифрового продукта, Дирекция развития цифровых каналов юридических лиц, «Альфа-Банк»;
Виталий Шилов, ведущий специалист, WSS-Consulting.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО

  • Как развивался российский рынок ЭДО в 2024 году?
  • Какие новые законодательные акты были приняты в этой области?
  • Стандарты цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.
  • Юридически значимый электронный документооборот.
  • Информационная безопасность ЭДО.
  • Операторы ЭДО и проблема роуминга.

Технологии для организации ЭДО

Практика внедрения ЭДО

  • Запускаем ЭДО с нуля — практические кейсы.
  • Как перейти на современную СЭД?
  • Облачный документооборот — плюсы и минусы.
  • Как подключить к ЭДО партнеров?
  • ЭЦП для сотрудников.
  • Как управлять процессами с помощью СЭД?
  • Мобильная СЭД для руководителей.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще