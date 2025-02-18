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Саргсян Ани



18.02.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
28.01.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Саргсян Ани и организации, системы, технологии, персоны:

WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 130 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 115 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 586 2
РЖД Логистика 20 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Альфа-Банк 1778 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1204 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7777 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21267 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13672 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3845 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2522 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1268 2
Редькина Лариса 2 2
Ромащев Станислав 2 2
Рютина Наталья 6 2
Шилов Виталий 3 1
Кондратьева Елена 10 1
Слободин Виталий 18 1
Зинатуллина Светлана 5 1
Бессарабенко Александр 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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