Саргсян Ани
|18.02.2025
|Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
|28.01.2025
|Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
Саргсян Ани и организации, системы, технологии, персоны:
|WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 2
|Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 130 1
|Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 115 1
|Редькина Лариса 2 2
|Ромащев Станислав 2 2
|Рютина Наталья 6 2
|Шилов Виталий 3 1
|Кондратьева Елена 10 1
|Слободин Виталий 18 1
|Зинатуллина Светлана 5 1
|Бессарабенко Александр 14 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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