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Охота Валентина
Охота Валентина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 124 1
|Саргсян Ани 3 3
|Редькина Лариса 3 3
|Ромащев Станислав 3 3
|Рютина Наталья 7 3
|Бессарабенко Александр 15 2
|Зинатуллина Светлана 6 2
|Слободин Виталий 20 2
|Шилов Виталий 4 2
|Кондратьева Елена 10 1
|Черкасова Любовь 10 1
|Поляков Владимир 4 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5820 3
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