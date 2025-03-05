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Индексная книга (каталог) CNews*
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Охота Валентина


05.03.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
18.02.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
28.01.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Охота Валентина и организации, системы, технологии, персоны:

WSS Consulting - ВСС Консалтинг 54 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 131 2
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 9 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 29 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 6 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 3
РЖД Логистика 21 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 3
Альфа-Банк 1782 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Сафмар - Европлан - Europlan 39 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7878 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 842 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12857 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1227 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2529 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3874 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 3
Маркировка - Marking 1082 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 124 1
Саргсян Ани 3 3
Редькина Лариса 3 3
Ромащев Станислав 3 3
Рютина Наталья 7 3
Бессарабенко Александр 15 2
Зинатуллина Светлана 6 2
Слободин Виталий 20 2
Шилов Виталий 4 2
Кондратьева Елена 10 1
Черкасова Любовь 10 1
Поляков Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5820 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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