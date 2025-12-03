Получите все материалы CNews по ключевому слову
Российский рынок ЭДО Российский рынок СЭД Российский рынок систем электронного документооборота
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Российский рынок ЭДО и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазарев Николай 21 7
|Слободин Виталий 21 7
|Зинатуллина Светлана 6 5
|Еремина Елена 8 4
|Постарнаков Андрей 5 4
|Васильева Екатерина 17 4
|Зарьянов Алексей 11 4
|Минаев Алексей 11 4
|Овсянникова Ксения 6 4
|Шатунов Илья 5 4
|Дмитриев Александр 51 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Попов Геннадий 20 3
|Ушанова Мария 6 3
|Волкова Ольга 7 3
|Королев Вадим 5 3
|Ахметшин Рамиль 6 3
|Татаренко Игорь 21 3
|Комиссаров Кирилл 8 3
|Токарева Ольга 4 3
|Мацаль Владимир 3 3
|Подольский Евгений 5 3
|Филаткина Юлия 3 3
|Масленникова Дарья 4 3
|Калашникова Наталья 4 3
|Рютина Наталья 7 3
|Ромащев Станислав 19 3
|Редькина Лариса 4 3
|Саргсян Ани 4 3
|Охота Валентина 4 3
|Лебедев Владимир 82 2
|Шевелев Борис 5 2
|Фролов Антон 23 2
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Гончаров Евгений 21 2
|Парфенов Сергей 12 2
|Пискунович Елена 10 2
|Черепащук Валентин 4 2
|Чепакин Андрей 27 2
|Королев Илья 20 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 44
|Gartner - Гартнер 3608 11
|IDC Russia - IDC Россия 183 4
|IDC - International Data Corporation 4943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.