Публикаций - 114, упоминаний - 127

Российский рынок ЭДО и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1164 26
Microsoft Corporation 25236 16
8983 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 12
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 12
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 5
Крок - Croc 1814 5
Google LLC 12255 5
SAP SE 5426 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
Корус Консалтинг ГК 1334 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 3
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 45 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 58 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
АйТи 1439 2
ЛогЛаб 7 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 107 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 2
Apple Inc 12628 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
Naumen - Наумен 684 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 245 1
АйДи - Технологии управления 50 1
Цифровые активы 148 1
ST - Системные технологии 68 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Летограф - Letograf 80 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 7
Почта России ПАО 2245 6
Альфа-Банк 1868 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 4
АльфаСтрахование СГ 354 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
ВТБ Лизинг 68 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Татнефть 237 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Stada 26 3
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 14 3
РЖД Логистика 21 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 3
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 3
Biocodex - Биокодекс 10 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
NanduQ - Qiwi 1004 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 2
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 2
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 2
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Gett 86 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 6
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 2
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 110
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 51
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 25
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 22
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 21
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1328 21
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1395 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 18
Электронный документ - Electronic document 1529 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 16
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 391 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 10
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 998 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 9
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 5
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 5
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1505 5
Оцифровка - Digitization 4933 4
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1081 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 427 4
Маркировка - Marking 1233 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 3
Apple iPad 3936 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 5
Google Android 14679 5
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 4
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 30 4
Microsoft Windows 16327 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Apple iOS 8242 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 139 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 2
Google Chrome - браузер 1648 2
Linux OS 10896 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 289 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 1
IBM FileNet 129 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Gmail 984 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 277 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 344 1
Apache Wave - Google Wave 35 1
ELMA ECM 8 1
ELMA 365 ECM 10 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Directum СЭД - ECM-система 296 1
Directum Storage Services 25 1
Лазарев Николай 21 7
Слободин Виталий 21 7
Зинатуллина Светлана 6 5
Еремина Елена 8 4
Постарнаков Андрей 5 4
Васильева Екатерина 17 4
Зарьянов Алексей 11 4
Минаев Алексей 11 4
Овсянникова Ксения 6 4
Шатунов Илья 5 4
Дмитриев Александр 51 3
Михеев Дмитрий 40 3
Попов Геннадий 20 3
Ушанова Мария 6 3
Волкова Ольга 7 3
Королев Вадим 5 3
Ахметшин Рамиль 6 3
Татаренко Игорь 21 3
Комиссаров Кирилл 8 3
Токарева Ольга 4 3
Мацаль Владимир 3 3
Подольский Евгений 5 3
Филаткина Юлия 3 3
Масленникова Дарья 4 3
Калашникова Наталья 4 3
Рютина Наталья 7 3
Ромащев Станислав 19 3
Редькина Лариса 4 3
Саргсян Ани 4 3
Охота Валентина 4 3
Лебедев Владимир 82 2
Шевелев Борис 5 2
Фролов Антон 23 2
Болотюк Дмитрий 16 2
Гончаров Евгений 21 2
Парфенов Сергей 12 2
Пискунович Елена 10 2
Черепащук Валентин 4 2
Чепакин Андрей 27 2
Королев Илья 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Евразия - Евразийский континент 627 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Дания - Королевство 1318 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Европа 24634 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Украина 7793 1
Европа Западная 1492 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Экономический эффект 1219 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 44
Gartner - Гартнер 3608 11
IDC Russia - IDC Россия 183 4
IDC - International Data Corporation 4943 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 11
Docflow 147 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
