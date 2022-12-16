Merlion стала официальным дистрибьютором Lanit Document Management

Merlion и «Ланит» подписали партнерское соглашение. Документ уже вступил в силу. Он дает Merlion статус официального дистрибьютора LDM (Lanit Document Management).

LDM – российская модульная платформа управления цифровым контентом. Она объединила в себе преимущества российских СЭД и ECM, возможности масштабирования и новейшие технологические решения CSP в рамках единой платформы с модульной архитектурой.

«Платформа компании «Ланит» разработана на основе широкой технологической экспертизы и лучших практик вендора в области СЭД/ECM/CSP. Мы видим большие перспективы в продаже решений на базе платформе LDM через наш партнерский канал, – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Команда Merlion обладает богатым опытом работы с программными продуктами. Наших компетенций хватит для полноценного ознакомления партнеров с LDM и содействия в их проектной деятельности».

«Партнерство с дистрибьютором Merlion – важный шаг на пути расширения экосистемы платформы LDM. Благодаря большому опыту и значительной партнерской сети наше сотрудничество позволит партнерам Merlion выйти на новые рынки, а также нарастить экспертизу за счёт дополнительной поддержки со стороны дистрибьютора и вендора», – сказала менеджер по развитию партнерской сети «Ланит» Ксения Титаренко.

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки Поддержка ИТ-отрасли

Команда Merlion совместно с «Ланит» поддерживает партнёров при реализации проектов на платформе LDM по следующим направлениям: консалтинг и аудит бизнес-процессов и систем, внедрение и развертывание ПО на сервере заказчика, интеграция решений в имеющиеся системы, персонализация интерфейсов. Также стороны планируют, что в перспективе партнеры Merlion будут самостоятельно закрывать весь цикл работ с клиентом, включая демонстрации решений LDM, внедрение, техническое консультирование и поддержку.