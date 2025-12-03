CNewsMarket подготовил рейтинг российских СЭД/ECM-систем, готовых к внедрению в государственные структуры и в Enterprise-сегмент. В обзоре рассматриваются решения, сформированные на импортонезависимой архитектуре и обеспечивающие высокую производительность, кроссплатформенность и соответствие требованиям регуляторов в области информационной безопасности.
CNewsMarket публикует обзор российских решений, способных поддерживать электронный документооборот нескольких тысяч пользователей без просадок по производительности (в том числе подтвержденной нагрузочными тестами на пиковых сценариях), с высокой отказоустойчивостью и полностью соответствующих нормативным требованиям по безопасности.
Значительная часть решений, рассматриваемых в обзоре, развивается более 10 лет, многие вендоры могут предоставить длинный список клиентов и кейсов, но итоговый рейтинг концентрируется на проектах для крупного бизнеса с его территориальной распределенностью, одномоментными нагрузками в несколько десятков тысяч операций и специфическими требованиями к кибербезопасности.
СЭД, позволяющие свободно масштабировать инфраструктуру и обслуживать десятки тысяч пользователей, используют сервисную архитектуру, инструменты для балансировки нагрузки. В обязательном порядке применяются отказоустойчивые схемы развертывания и механизмы репликации данных с использованием распределенных файловых хранилищ.
Для расчета итогового рейтинга принималось во внимание более 40 показателей, оценивающих функциональность (в том числе ИИ-возможности, поддержка специализированных процессов и др.), соответствие требованиям безопасности (сертификат ФСТЭК, шифрование каналов и др.), качество поддержки (включая возможности партнерской сети), а также критерии, характеризующие способность СЭД работать на высоконагруженных проектах (от 5 000 пользователей, подтвержденные кейсы внедрения и результаты тестовых испытаний).
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Совместная работа с документами
- Визуальный No-code-редактор для составления маршрута движения документов
- Встроенная подсистема интерактивного обучения пользователей
- Встроенные средства неформального взаимодействия (чат/мессенджер/обсуждения)
- Онлайн-редактор офисных документов
- Управление шаблонами документов
- Поддержка ЭП
- Перештамповка ЭП (CAdES-A)
- Интеграция с Госключ
- Управление базой знаний
- Отказоустойчивая масштабируемая архитектура
- Интеграция с операторами ЭДО
- Распознавание типовых документов (паспорт, права, техпаспорт)
- Распознавание произвольных текстовых документов
- Классификация и маршрутизация документов
- Генеративный ИИ (составление писем, ответов, аннотаций), доступный в коробочной версии
- Чат-боты
- Кадровый документооборот (КЭДО)
- Межведомственный документооборот (МЭДО)
- Машиночитаемые доверенности (МЧД)
- Архивное делопроизводство
- Конструктор документов
- Управление заявками (Service Desk)
- Омниканальность (возможность подключать разные источники обращений (email, мессенджеры, соцсети)
- Поддержка работы распределенных компаний (рабочие графики, time-зоны)
- Система мониторинга компонентов системы
- Распределенное файловое хранилище
- Дашборды и настраиваемые виджеты
- Редактор pdf-документов (комментирование, аннотации)
- WYSIWYG редактор форм карточек
- Мобильное приложение
- ЭП на мобильных устройствах
- Локализация системы под любой язык (без привлечения вендора)
- Полнофункциональный веб-клиент
- Интеграция через API
- Поддержка стандартных языков программирования
- Создание отчетов, взаимосвязанных реестров/представлений
- Совместимость с ОС и СУБД
2. Enterprise-возможности:
- Количество завершенных проектов в Enterprise-сегменте на импортонезависимой архитектуре
- Количество завершенных высоконагруженных проектов с 2020 г.
- Максимальный объем документов в системе у заказчика
- Максимальный объем активных бизнес-процессов у заказчика
- Подтвержденное нагрузочное тестирование
- Характеристики партнерской сети
3. Безопасность:
- Сертификация ФСТЭК (уровни доверия не выше НДВ 4)
- Входит в реестр отечественного ПО РФ
- Шифрование персональных данных
- Централизованное управление конфигурацией приложения
- Двухфакторная аутентификация
- Шифрование канала клиент-сервер
- Разделение прав доступа до уровня полей карточки объекта
- Работа ролевой модели на уровне сервера, недоступные данные не передаются на клиента
4. Обучение и поддержка:
- Встроенная контекстная справочная информация
- Справка по Web API
- Справка по внутреннему SDK
- Инструкция для пользователей в открытом доступе
- Инструкция для администратора в открытом доступе
- Курсы для прохождения самостоятельного обучения
- Обучающие курсы для администраторов системы
- Обучающие курсы для собственной разработки и кастомизации
- Курсы с обязательной сертификацией по итогам обучения
- Поддержка в режиме 24*7
- Сообщество (в соцсетях и т.п.) для разработчиков, поддерживаемое вендором
- Открытая база знаний для разработчиков
- Служба Service-Desk для прямых заказчиков
- Служба Service-Desk для партнеров
- Roadmap в открытом доступе
- Длительность бесплатного тестирования базовой версии без ограничения по функциональности
Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия
Лидером рейтинга СЭД для крупного бизнеса стала платформа TESSA разработчика «Синтеллект». Архитектура системы полностью адаптирована для обеспечения высокой производительности и представляет собой комплексную ECM/BPM/CSP платформу с встроенным готовым low-code инструментарием, интеграциями с смежными системами и сервисами от технологических партнеров, государственных структур. Отдельно следует указать на наличие сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 и подтвержденную независимым тестированием способность платформы обрабатывать до полумиллиона документов в час.
На втором месте — система электронного документооборота «Тезис» вендора «Хоулмонт» (Haulmont). Масштабируемость и производительность решения обеспечивается совокупностью технологических подходов, включая отказоустойчивые схемы развертывания, распределенные очереди и системы балансировки, использование механизмов репликации, а также инструментов логического шардирования для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости. Разработчик подтвердил стабильность работы «коробочного» решения в тесте на одновременную работу 50 000 пользователей.
Цифровая платформа для управления компанией Directum RX входит в топ-3 российских СЭД для крупного бизнеса. Микросервисный подход предоставляет гибкие возможности для масштабирования и отказоустойчивости, механизмы балансировки оптимизируют нагрузку по серверам, а запуск сервисов в контейнерах обеспечивает гибкое распределение нагрузки и стабильность работы. Для организации размещения большого объема документов вне СУБД используются файловые хранилища в распределенных структурах. Тестовые прогоны подтверждают работоспособность системы при одновременной работе 50 000 пользователей.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
