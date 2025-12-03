CNewsMarket подготовил рейтинг российских СЭД/ECM-систем, готовых к внедрению в государственные структуры и в Enterprise-сегмент. В обзоре рассматриваются решения, сформированные на импортонезависимой архитектуре и обеспечивающие высокую производительность, кроссплатформенность и соответствие требованиям регуляторов в области информационной безопасности.

CNewsMarket публикует обзор российских решений, способных поддерживать электронный документооборот нескольких тысяч пользователей без просадок по производительности (в том числе подтвержденной нагрузочными тестами на пиковых сценариях), с высокой отказоустойчивостью и полностью соответствующих нормативным требованиям по безопасности.

Значительная часть решений, рассматриваемых в обзоре, развивается более 10 лет, многие вендоры могут предоставить длинный список клиентов и кейсов, но итоговый рейтинг концентрируется на проектах для крупного бизнеса с его территориальной распределенностью, одномоментными нагрузками в несколько десятков тысяч операций и специфическими требованиями к кибербезопасности.

СЭД, позволяющие свободно масштабировать инфраструктуру и обслуживать десятки тысяч пользователей, используют сервисную архитектуру, инструменты для балансировки нагрузки. В обязательном порядке применяются отказоустойчивые схемы развертывания и механизмы репликации данных с использованием распределенных файловых хранилищ.

Для расчета итогового рейтинга принималось во внимание более 40 показателей, оценивающих функциональность (в том числе ИИ-возможности, поддержка специализированных процессов и др.), соответствие требованиям безопасности (сертификат ФСТЭК, шифрование каналов и др.), качество поддержки (включая возможности партнерской сети), а также критерии, характеризующие способность СЭД работать на высоконагруженных проектах (от 5 000 пользователей, подтвержденные кейсы внедрения и результаты тестовых испытаний).

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг «СЭД для Enterprise 2025». Структура баллов Подробнее: Обзор «СЭД для крупного бизнеса 2025» Функциональность Enterprise-возможности Безопасность Обучение и поддержка 445 185 90 180 440 165 70 170 420 165 90 160 415 165 70 175 440 135 70 145 435 95 70 185 435 75 70 185 410 100 70 165 345 160 80 155 380 100 70 185 410 90 70 145 370 125 80 110

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Совместная работа с документами

Визуальный No-code-редактор для составления маршрута движения документов

Встроенная подсистема интерактивного обучения пользователей

Встроенные средства неформального взаимодействия (чат/мессенджер/обсуждения)

Онлайн-редактор офисных документов

Управление шаблонами документов

Поддержка ЭП

Перештамповка ЭП (CAdES-A)

Интеграция с Госключ

Управление базой знаний

Отказоустойчивая масштабируемая архитектура

Интеграция с операторами ЭДО

Распознавание типовых документов (паспорт, права, техпаспорт)

Распознавание произвольных текстовых документов

Классификация и маршрутизация документов

Генеративный ИИ (составление писем, ответов, аннотаций), доступный в коробочной версии

Чат-боты

Кадровый документооборот (КЭДО)

Межведомственный документооборот (МЭДО)

Машиночитаемые доверенности (МЧД)

Архивное делопроизводство

Конструктор документов

Управление заявками (Service Desk)

Омниканальность (возможность подключать разные источники обращений (email, мессенджеры, соцсети)

Поддержка работы распределенных компаний (рабочие графики, time-зоны)

Система мониторинга компонентов системы

Распределенное файловое хранилище

Дашборды и настраиваемые виджеты

Редактор pdf-документов (комментирование, аннотации)

WYSIWYG редактор форм карточек

Мобильное приложение

ЭП на мобильных устройствах

Локализация системы под любой язык (без привлечения вендора)

Полнофункциональный веб-клиент

Интеграция через API

Поддержка стандартных языков программирования

Создание отчетов, взаимосвязанных реестров/представлений

Совместимость с ОС и СУБД

2. Enterprise-возможности:

Количество завершенных проектов в Enterprise-сегменте на импортонезависимой архитектуре

Количество завершенных высоконагруженных проектов с 2020 г.

Максимальный объем документов в системе у заказчика

Максимальный объем активных бизнес-процессов у заказчика

Подтвержденное нагрузочное тестирование

Характеристики партнерской сети

3. Безопасность:

Сертификация ФСТЭК (уровни доверия не выше НДВ 4)

Входит в реестр отечественного ПО РФ

Шифрование персональных данных

Централизованное управление конфигурацией приложения

Двухфакторная аутентификация

Шифрование канала клиент-сервер

Разделение прав доступа до уровня полей карточки объекта

Работа ролевой модели на уровне сервера, недоступные данные не передаются на клиента

4. Обучение и поддержка:

Встроенная контекстная справочная информация

Справка по Web API

Справка по внутреннему SDK

Инструкция для пользователей в открытом доступе

Инструкция для администратора в открытом доступе

Курсы для прохождения самостоятельного обучения

Обучающие курсы для администраторов системы

Обучающие курсы для собственной разработки и кастомизации

Курсы с обязательной сертификацией по итогам обучения

Поддержка в режиме 24*7

Сообщество (в соцсетях и т.п.) для разработчиков, поддерживаемое вендором

Открытая база знаний для разработчиков

Служба Service-Desk для прямых заказчиков

Служба Service-Desk для партнеров

Roadmap в открытом доступе

Длительность бесплатного тестирования базовой версии без ограничения по функциональности

Топ-5 СЭД для крупного бизнеса 2025 Место Компания

Продукт

Рейтинг

1 Синтеллект Tessa 900 2 Haulmont Тезис 845 3 Директум Directum RX 830 4 ELMA Elma365 CSP 825 5 АйДи — Технологии управления Documino 790

Источник: CNewsMarket, 2025 г.

Лидером рейтинга СЭД для крупного бизнеса стала платформа TESSA разработчика «Синтеллект». Архитектура системы полностью адаптирована для обеспечения высокой производительности и представляет собой комплексную ECM/BPM/CSP платформу с встроенным готовым low-code инструментарием, интеграциями с смежными системами и сервисами от технологических партнеров, государственных структур. Отдельно следует указать на наличие сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 и подтвержденную независимым тестированием способность платформы обрабатывать до полумиллиона документов в час.

На втором месте — система электронного документооборота «Тезис» вендора «Хоулмонт» (Haulmont). Масштабируемость и производительность решения обеспечивается совокупностью технологических подходов, включая отказоустойчивые схемы развертывания, распределенные очереди и системы балансировки, использование механизмов репликации, а также инструментов логического шардирования для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости. Разработчик подтвердил стабильность работы «коробочного» решения в тесте на одновременную работу 50 000 пользователей.

Цифровая платформа для управления компанией Directum RX входит в топ-3 российских СЭД для крупного бизнеса. Микросервисный подход предоставляет гибкие возможности для масштабирования и отказоустойчивости, механизмы балансировки оптимизируют нагрузку по серверам, а запуск сервисов в контейнерах обеспечивает гибкое распределение нагрузки и стабильность работы. Для организации размещения большого объема документов вне СУБД используются файловые хранилища в распределенных структурах. Тестовые прогоны подтверждают работоспособность системы при одновременной работе 50 000 пользователей.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Документально подтвержденное нагрузочное тестирование (от 50 000 активных пользователей) 50 баллов 2. Сертификация ФСТЭК (УД4) 20 баллов 3. Возможности ИИ



▪ Распознавание типовых документов (паспорт, права, техпаспорт)

▪ Распознавание произвольных текстовых документов

▪ Классификация и маршрутизация документов

▪ Генеративный ИИ (составление писем, ответов, аннотаций), доступный в коробочной версии

▪ Чат-боты



4. Поддержка в режиме 24*7 15 баллов за каждый вариант 1. Функциональность

▪ Визуальный No-code-редактор для составления маршрута движения документов ▪ Встроенная подсистема интерактивного обучения пользователей ▪ Встроенные средства неформального взаимодействия(чат/мессенджер/обсуждения) ▪ Интеграция с Госключ ▪ Онлайн-редактор офисных документов ▪ Отказоустойчивая масштабируемая архитектура ▪ Перештамповка ЭП (CAdES-A) ▪ Поддержка ЭП ▪ Совместная работа с документами ▪ Управление базой знаний ▪ Управление шаблонами документов

2. Автоматизация специализированных процессов

▪ Архивное делопроизводство ▪ Кадровый документооборот (КЭДО) ▪ Конструктор документов ▪ Машиночитаемые доверенности (МЧД) ▪ Межведомственный документооборот (МЭДО) ▪ Управление заявками (Service Desk)

3. Дополнительная функциональность

▪ WYSIWYG редактор форм карточек ▪ Дашборды и настраиваемые виджеты ▪ Локализация системы под любой язык (без привлечения вендора) ▪ Мобильное приложение ▪ Омниканальность (возможность подключать разные источники обращений (email, мессенджеры, соцсети) ▪ Поддержка работы распределенных компаний (рабочие графики, time-зоны) ▪ Полнофункциональный веб-клиент ▪ Распределенное файловое хранилище ▪ Редактор pdf-документов (комментирование, аннотации) ▪ Система мониторинга компонентов системы ▪ ЭП на мобильных устройствах

4. Кастомизация

▪ Интеграция через API ▪ Поддержка стандартных языков программирования ▪ Создание отчетов, взаимосвязанных реестров/представлений

5. Совместимость с ОС и СУБД

▪ Сертификат совместимости с ОС Альт Линукс ▪ Сертификат совместимости с ОС Ред Софт ▪ Сертификат совместимости с ОС Астра Линукс ▪ Сертификат совместимости с СУБД Тантор ▪ Сертификат совместимости с СУБД Postgres Professional

6. Безопасность

▪ Входит в реестр отечественного ПО РФ ▪ Двухфакторная аутентификация ▪ Работа ролевой модели на уровне сервера, недоступные данные не передаются на клиента ▪ Разделение прав доступа до уровня полей карточки объекта ▪ Централизованное управление конфигурацией приложения ▪ Шифрование канала клиент-сервер ▪ Шифрование персональных данных

7. Документация

▪ Встроенная контекстная справочная информация ▪ Справка по Web API ▪ Справка по внутреннему SDK ▪ Инструкция для пользователей в открытом доступе ▪ Инструкция для администратора в открытом доступе

8. Обучение

▪ Курсы для прохождения самостоятельного обучения ▪ Курсы с обязательной сертификацией по итогам обучения ▪ Обучающие курсы для администраторов системы ▪ Обучающие курсы для собственной разработки и кастомизации

9. Поддержка

▪ Roadmap в открытом доступе ▪ Открытая база знаний для разработчиков ▪ Служба Service-Desk для партнеров ▪ Служба Service-Desk для прямых заказчиков ▪ Сообщество (в соцсетях и т.п.) для разработчиков,поддерживаемое вендором

10. Характеристики партнерской сети

▪ Вендорский надзор партнерских проектов ▪ Обучающие курсы для партнеров (продажи, внедрение) ▪ Партнерские грейды и уровни ▪ Сертификация партнеров

11. Интеграция с тремя операторами ЭДО 12. Тестирование заявлено, но не подтверждено 10 баллов за каждый вариант 13. Интеграция с двумя операторами ЭДО 14. Варианты ответа «Частично», «В процессе», «По запросу», NDA 5 баллов за каждый вариант Количество завершенных проектов в Enterprise-сегменте на импортонезависимой архитектуре 1- 9 проектов = 5 баллов 10– 50 = 10 баллов 51– 100 = 15 баллов Более 100 = 20 баллов Более 100 = 20 баллов Количество завершенных высоконагруженных проектов (от5 000 пользователей) с 2020 г. 1- 5 проектов = 5 баллов 6- 20 = 10 баллов 21– 50 = 15 баллов Более 50 = 20 баллов Более 50 = 20 баллов Максимальный объем документов в системе у заказчика До1 млн = 5 баллов 1- 10 = 10 баллов 10– 100 = 15 баллов 100– 1 000 = 20 баллов Более 1 млрд = 25 баллов

Более 1 млрд = 25 баллов Максимальный объем активных бизнес-процессов у заказчика До100 = 5 баллов 100– 1 000 = 10 баллов 1 000– 3 000 = 15 баллов 3 000– 10 000 = 20 баллов Более 10 000 = 25баллов Более 10 000 = 25баллов Длительность бесплатного тестирования базовой версии без ограничения по функциональности 1- 30 дней = 10 баллов 31- 180 дней = 15 баллов Бессрочно = 20 баллов Бессрочно = 20 баллов Количество партнеров с правом внедрения 1- 9 партнеров = 5 баллов 10– 49 = 10 баллов Более 50 = 15 баллов Более 50 = 15 баллов Количество активных партнеров с завершенными крупными проектами (от 1 000 пользователей) 1- 9 партнеров = 5 баллов 10– 20 = 10 баллов Более 20 = 15 баллов Более 20 = 15 баллов



