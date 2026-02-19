Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Визуальный редактор WYSIWYG what you see is what you get что видишь, то и получаешь


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.02.2026 ЕМДЕВ выпустил обновление интеграционной платформы ION версии 1.12.0 1
03.12.2025 CNewsMarket впервые опубликовал рейтинг СЭД для крупного бизнеса 1
14.11.2025 «Энсайн» защитил персональные данные экосистемы крупного российского банка 1
29.10.2025 Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО 1
Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами 1
22.09.2025 Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард 1
Global ERP: как отечественная система заменяет SAP 1
02.09.2025 Выбираем систему управления проектами под задачи бизнеса 1
21.08.2025 BPMSoft 1.8: новый уровень удобства, гибкости и автоматизации для бизнеса 1
24.07.2025 «СкайТехник» перевела ключевые процессы в единую систему 1
25.06.2025 Бизнесу и разработчикам стали доступны инструменты Cloud.ru Evolution AI Factory для работы с искусственным интеллектом в облаке 1
18.06.2025 Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge 1
02.06.2025 Группа ЦРТ разработала платформу AgentNavigator, которая более чем на 60% ускоряет и упрощает создание ИИ-агентов 1
21.05.2025 Обновленный опенсорс-фреймворк «Яндекса» упростит процесс верстки мобильных интерфейсов 1
09.04.2025 SimpleOne разработала универсальный адаптер для подключения B2B CRM к внешним источникам данных 1
25.03.2025 Новый релиз платформы Luxms BI 11.1 1
10.01.2025 SimpleOne представила обновленную версию платформы с поддержкой международных команд 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
22.10.2024 MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft 1
16.10.2024 Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
18.04.2024 Дисплей дополненной реальности в электромобиле «Атом» будет работать на собственном ПО 1
13.02.2024 «БизнесАвтоматика» разработала новый веб-портал для Московского музея современного искусства 1
18.12.2023 Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1
07.08.2023 «Ростелеком» расширяет возможности цифровой платформы коммуникаций 1
20.06.2023 Александр Рыбьяков, технический продакт-менеджер: Жизненный цикл продукта и его управление зависят от профессионализма продакт-менеджера 1
16.05.2023 Связка Low-code и BPM: как управлять процессами без привлечения программистов 1
29.03.2023 «Ланит омни» выпустила новую версию low-code-платформы «BPMSoft конструктор» 1
07.02.2023 «Мегафон» запустил решение для организации корпоративной телефонии 1
11.01.2023 BPMN 2.0 позволит перейти к ProcessOps 1
25.10.2022 «Рексофт» развивает медиаплатформу S7 Airlines 2
28.09.2022 ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап 1
22.07.2022 Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ 1
19.07.2022 Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников 1
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения 1
11.05.2022 Еще больше low-code и возможностей для автоматизации и импортозамещения – Comindware Business Application Platform 4 1
21.04.2022 Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление 2
21.04.2022 Облачная платформа «Яндекса» представила большое обновление Yandex Tracker – сервиса для совместной работы и организации процессов компаний 1

Публикаций - 111, упоминаний - 116

Визуальный редактор и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25343 14
9118 10
Oracle Corporation 6906 10
Yandex - Яндекс 8629 9
1С-Битрикс - Bitrix 631 8
Google LLC 12352 7
SAP SE 5467 5
Amazon Inc - Amazon.com 3164 5
Comindware - Колловэар 185 5
IBM - International Business Machines Corp 9566 4
Telegram Group 2668 4
Naumen - Наумен 692 4
Ростелеком 10429 3
Intel Corporation 12588 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 3
Directum - Директум 1185 3
TerraLink - ТерраЛинк 289 3
Atlassian 139 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 664 3
Voximplant - Фастком 27 3
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 2
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 29 2
Varwin 10 2
Minervasoft - Пантеон Ай 15 2
Системы документооборота 512 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 93 2
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Citrea - Ситреа 6 2
X Corp - Twitter 2915 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14668 2
Apple Inc 12764 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 544 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Autodesk 625 2
GitHub 993 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2610 2
VK - Mail.ru Group 3539 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 257 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 132 2
Xerox - The Haloid Company 1156 2
Лента - Сеть розничной торговли 2293 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1536 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 2
Почта России ПАО 2269 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Распадская угольная компания 10 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 84 1
Гранит 54 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Caterpillar - 90 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 334 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
ГАЗЭКС - Уральские газовые сети 2 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Прожектор Венчурс 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 1
Роллтон ТД 11 1
Кофемания 74 1
ПСК — Новые решения - Катерпиллар Файнэншл - Катерпиллар Тосно 2 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Газпром ПАО 1427 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 100 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1814 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13060 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5066 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3526 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Федеральное казначейство России 1879 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3424 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5335 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 443 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 355 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
Linux Foundation 189 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1052 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26154 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34079 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57619 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73953 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11507 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 22
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9733 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18845 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23296 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7685 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12432 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5848 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1653 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27200 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32026 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8219 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4528 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1918 13
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 826 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7123 12
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1286 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 10
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2286 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17214 10
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4056 9
Оповещение и уведомление - Notification 5403 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6944 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13049 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1419 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12372 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12315 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13339 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3119 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32107 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8516 8
Microsoft Windows 16448 10
Oracle Java - язык программирования 3355 10
Microsoft Office 4003 9
Linux OS 11041 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5934 5
JavaScript - JS - язык программирования 1344 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2385 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 324 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1171 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 4
Mozilla Firefox - браузер 1921 4
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 4
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 4
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 4
Microsoft Windows 2000 8679 4
Markdown - Облегчённый язык разметки 23 4
Бизнес Технологии - Global-ERP 87 3
OpenAI - ChatGPT 590 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 222 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 445 3
Oracle Enterprise Pack for Eclipse - OEPE 11 3
Google Chrome - браузер 1663 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 887 3
Google Android 14835 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 710 3
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 609 3
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 251 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 860 3
1С:ERP Управление предприятием 737 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 877 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 144 3
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 142 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 255 3
Врацкий Андрей 167 2
Павлов Александр 116 2
Демидов Михаил 133 2
Якимчук Сергей 30 2
Грищенко Виктор 2 2
Аникин Дмитрий 65 2
Артюхов Сергей 64 2
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 2
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 2
Taylor Robert - Тейлор Роберт 2 2
Шадаев Максут 1160 2
Глазков Александр 150 2
Нестеров Алексей 172 2
Панченко Иван 181 2
Мельникова Алиса 98 2
Фролов Павел 86 2
Рыжиков Сергей 112 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 2
Кирьянова Александра 160 2
Айларов Алексей 10 2
Цыпляев Максим 43 2
Сажко Василий 27 2
Урусов Виктор 151 2
Журавова Мария 2 1
Петухов Антон 62 1
Ермаков Иван 30 1
Нальский Максим 52 1
Синицин Артур 7 1
Мартиросов Давид 100 1
Понкращенков Роман 2 1
Садовский Алексей 12 1
Сологуб Денис 75 1
Червяков Евгений 7 1
Кудинов Алексей 6 1
Гусев Алексей 19 1
Кубарев Алексей 59 1
Яткевич Александр 3 1
Стародубцев Александр 9 1
Самойленко Максим 67 1
Андреев Сергей 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 158646 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46158 10
Европа 24689 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18386 4
Южная Корея - Республика 6882 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 3
США - Калифорния 4781 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18828 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8238 2
Германия - Федеративная Республика 12969 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3001 2
Украина 7818 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 2
Швейцария - Женева 328 2
Украина - Киев 1141 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 579 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 37 1
США - Калифорния - Менло-Парк 30 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1109 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
Азия - Азиатский регион 5767 1
Япония 13572 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 1
Россия - СФО - Новосибирск 4711 1
Великобритания - Лондон 2412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15278 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55134 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10492 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51394 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32014 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11458 6
Английский язык 6897 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6699 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6293 6
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 880 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20444 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26059 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2804 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5978 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6968 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8554 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1659 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3244 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 4
Экономический эффект 1216 4
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 306 4
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 356 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 457 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5334 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3267 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 329 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2390 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 559 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2982 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5310 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6793 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3407 3
СССР и США - Холодная война 213 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
NYT - The New York Times 1091 2
Hardware Zone 20 1
Wikipedia - Википедия 603 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
TAdviser - Центр выбора технологий 434 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 3
Forrester Research 830 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 1
VMR - Verified Market Research 7 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Gartner - Гартнер 3623 1
CNews Инновация года - награда 134 1
Strategy Analytics 284 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
ИГУ ПИ - Педагогический институт Иркутского государственного университета - ВСГАО - Восточно-Сибирская государственная академия образования 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
CNews FORUM Кейсы 281 2
CNews AWARDS - награда 556 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Docflow 147 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420239, в очереди разбора - 726069.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще