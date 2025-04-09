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SimpleOne разработала универсальный адаптер для подключения B2B CRM к внешним источникам данных

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) выпустил версию 1.6.0 продукта SimpleOne B2B CRM. Главным нововведением стала разработка универсального адаптера для интеграции с внешними системами, что позволяет получать и использовать данные из различных источников. На базе этой функциональности уже реализована интеграция с сервисом DaData для автоматического заполнения юридических данных о компаниях-клиентах.

Универсальный адаптер позволяет подключать B2B CRM к любым внешним системам, что помогает повысить качество и надежность данных в справочниках приложения. Для работы с внешними источниками данных разработана гибкая архитектура, включающая таблицы интеграций, параметров и трансформаций. Благодаря этому компании могут автоматизировать процессы сбора информации и быть уверенными в точности хранящихся в системе данных.

На базе универсального адаптера в SimpleOne разработал интеграцию с сервисом DaData. С помощью интеграции можно автоматически заполнять полное юридическое наименование компании после ввода ИНН, что сводит к минимум риск ошибок при ручном вводе. Если компании нужно получать и другую информацию из сервиса, администраторы системы дополнительно настраивают интеграцию. Функциональность входит в обновление 1.6.0 по умолчанию и требует только активации.

«Мы стремимся дать клиентам максимальную гибкость при работе с данными. Универсальный адаптер с внешними источниками данных устраняет необходимость ручного ввода информации о компаниях-клиентах и гарантирует её точность. Это особенно важно для корпоративных клиентов, где ошибки в информации о контрагентах могут привести к серьезным последствиям при оформлении документов», — отметил Александр Стародубцев, владелец продукта SimpleOne B2B CRM, корпорация ITG.

Еще одним важным обновлением стал визуальный редактор канбан-досок, который позволяет администраторам настраивать отображение данных без конфигурации в JSON. Благодаря этому пользователи могут легко создавать и настраивать доски для визуализации процесса продаж, повышая наглядность работы с B2B-клиентами.

В обновлении также доработаны ограничения доступа к записям компаний клиентов для представителей партнеров на портале, добавлены новые поля для публикаций и автоматический переход статуса пакета контента при создании связанной публикации.

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