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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стародубцев Александр



06.02.2025 Российская ИТ-компания ищет экзорциста для изгнания демонов из сотрудников. Платят хорошо, но никакой удаленки 1
04.10.2024 Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж 1
06.06.2024 Александр Стародубцев, SimpleOne: В B2B сегменте CRM всегда доминировали Microsoft и Salesforce, сейчас эта ниша пустая 1
07.11.2023 SimpleOne выпустила новое решение B2B CRM 1
14.03.2016 DataSpace1 лидирует в рейтинге доступности сертифицированных ЦОД CNews Analytics 1
02.03.2016 «Корус Консалтинг» заключил партнерское соглашение с «ИТ-Град» 1
15.06.2012 «Петер-Сервис» оптимизировал управление ИТ-услугами с помощью OmniTracker ITSM Center 1
30.06.2011 «Вест Концепт» переводит «Петер-Сервис» на последнюю версию Microsoft Dynamics NAV 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Стародубцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 113 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 88 2
Microsoft Corporation 24649 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 2
NetApp - Network Appliance 637 1
Broadcom - VMware 2365 1
Корус Консалтинг ГК 1219 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
OmniNet - ОмниНет 40 1
Oracle Corporation 6702 1
Salesforce.com 427 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 91 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1181 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6798 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3541 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11086 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7114 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3875 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10228 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1292 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 891 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13177 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6686 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 736 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2922 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1123 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1251 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1958 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 956 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1067 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2486 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3078 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1033 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2210 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1445 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 868 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 3
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
OmniNet - Omnitracker 63 1
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 1
Рассказов Сергей 39 1
Письменский Олег 7 1
Черносков Денис 5 1
Жигалов Иван 3 1
Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 1
Чуканов Сергей 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 144836 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 1
Европа 21786 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13566 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48148 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 730 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8480 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29172 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2489 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3048 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 503 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 254 1
Reference - Референс 185 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1206 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5988 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1882 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339231, в очереди разбора - 769906.
Создано именных указателей - 168042.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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