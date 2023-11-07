SimpleOne выпустила новое решение B2B CRM

Компания SimpleOne, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, объявила о запуске нового продукта — SimpleOne B2B CRM. Это решение разработано для управления большими продажами и маркетингом в сегменте B2B.

SimpleOne B2B CRM представляет собой CRM-систему, предназначенную для автоматизации продаж с длинным циклом сделки и ориентированную на крупный бизнес, работающий с корпоративными клиентами. Решение проработано с учетом лучших мировых практик и дополнительно адаптировано для вендоров и производителей технологически сложных продуктов и услуг, а также комплексных решений. Продукт разработан на платформе SimpleOne, обеспечивающей необходимую гибкость и функциональность, которую требуют системы для крупных компаний enterprise-уровня.

Основные особенности решения:

Ориентация на B2B. Решение подходит для компаний, работающих с B2B-продажами, для которых характерны: длинный цикл сделки, сложная конкурентная борьба и плотная работа с корпоративным маркетингом;

Лучшие мировые практики. Решение включает в себя научно-обоснованные практики управления корпоративными продажами и методы доказательного менеджмента, что помогает компаниям автоматизировать процесс больших продаж;

Множество участвующих сторон. Система спроектирована с учетом сложных корпоративных структур. Независимо от количества сторон, вовлеченных в сделку, решение обеспечивает прозрачность и координацию в работе;

Поддержка продаж контентом и методическими материалами. Решение включает в себя процесс автоматизации разработки маркетинговых материалов и их доставку непосредственно в контексте конкретных сделок, помогая продажам;

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Импортозамещение. SimpleOne входит в реестр отечественного ПО и позволяет компаниям заменить CRM-системы лидирующих зарубежных вендоров на отечественное решение. Продукт не содержит сторонних проприетарных компонентов, что обеспечивает беспрепятственное внедрение, техническую поддержку и обновления.

«‎‎SimpleOne B2B CRM представляет собой результат многолетнего опыта исследований и работы нашей команды в различных компаниях, занимающихся консультационными продажами (вендоры, поставщики оборудования, партнеры, интеграторы, провайдеры сервиса). Особенность нашего решения — это поддержка тех методик и практик, которым обучают специалистов по большим продажам ведущие консалтинговые фирмы. За 15 лет наша команда накопила большой опыт эксплуатации и внедрения как лучших зарубежных CRM-систем корпоративного уровня, так и систем поддержки маркетинга в B2B. Это опыт как со стороны внедрения, доработок и поддержки таких систем, так и со стороны коммерческих департаментов: от аккаунт-менеджеров и маркетологов до директоров по маркетингу и продажам. Именно поэтому мы постарались решить все наболевшие проблемы этих направлений в одной системе. Поддержать плотную интеграцию маркетинга и продаж, обеспечить методическую поддержку контент-маркетинга и техник работы с большими продажами. Замкнуть контуры быстрого обмена информацией от маркетинга к продажам и передачу информации от продавцов “с полей” обратно в маркетинг», — сказал Александр Стародубцев, Product owner SimpleOne B2B CRM.

Решение было разработано с учетом всех этапов жизненного цикла больших продаж. Под каждый этап предусмотрены соответствующие инструменты: генерация контента, лидогенерация, квалификация лидов, управление цепочками задач.

Решение также предоставляет мобильное PWA-приложение, возможность интеграции с другими системами через API, а также кастомизацию процессов с помощью low-code/no-code инструментария.

«Опираясь на 15-летний опыт, мы определили, каким должно быть хорошее CRM-решение, предназначенное для B2B-продаж. Особенность данного сегмента заключается в длинных циклах сделки, вовлечении множества участников с разных сторон, сложной схеме принятия решения, тщательной работе с критериями и необходимости плотной работы с маркетингом. Вне зависимости от того, какую методологию продаж вы используете — СПИН, Solution Selling или методологию Миллера-Хеймана — решение легко может подстроиться под вас и стать удобным и незаменимым инструментом», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.