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Жигалов Иван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Жигалов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 166982 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Сириус Автодром - Сочи Автодром 8 1
|Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7866 2
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6189 2
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16159 1
|Gartner - Гартнер 3661 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468121, в очереди разбора - 725439.
Создано именных указателей - 200103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468121, в очереди разбора - 725439.
Создано именных указателей - 200103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.