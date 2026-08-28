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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жигалов Иван

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Знаменитый бизнесмен вышел из капитала российских платформ Low-code и ИИ и открывает ИТ-компанию во Вьетнаме 1
27.04.2021 «ИТ Гильдия» выводит на российский рынок платформу автоматизации бизнес-процессов 4me 1
29.08.2019 «ИТ Гильдия» стала партнером SimpleOne 1
15.06.2012 «Петер-Сервис» оптимизировал управление ИТ-услугами с помощью OmniTracker ITSM Center 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Жигалов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ Гильдия 6 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 349 1
ServiceNow 111 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 286 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 93 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 564 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
OmniNet - ОмниНет 41 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 78 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 621 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36411 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 961 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4885 2
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 223 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26461 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1222 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 516 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3175 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7854 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24523 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2191 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3601 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16380 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 555 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 768 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1288 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6518 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1128 1
VeriSM 18 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2326 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35276 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54190 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 440 1
OmniNet - Omnitracker 70 1
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 1
Чуканов Сергей 110 1
Стародубцев Александр 12 1
Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166982 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Сириус Автодром - Сочи Автодром 8 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7866 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6189 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16159 1
Gartner - Гартнер 3661 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468121, в очереди разбора - 725439.
Создано именных указателей - 200103.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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