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«ИТ Гильдия» выводит на российский рынок платформу автоматизации бизнес-процессов 4me

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«ИТ Гильдия» стала сертифицированным партнером 4me — разработчика системы автоматизации сервисных процессов. Партнерство добавляет в портфель «ИТ Гильдии» новый эффективный инструмент поддержки цифровой трансформации бизнеса.

Решение от 4me поддерживает концепцию Enterprise Service Management — автоматизацию рабочего процесса для всех подразделений компании с применением лучших практик управления ИТ-услугами. 4me обеспечивает цифровую трансформацию бизнес-процессов в таких отделах, как HR, АХО, закупки, финансы и т. д. Важное преимущество продукта — возможность взаимодействия и контроля качества обслуживания за рамками организации. Решение позволяет контролировать работу не только внутренних, но и внешних поставщиков, которые используют множество разных систем автоматизации.

Первоклассные возможности управления услугами должны быть доступны для всех организаций, независимо от их размера. За эффективный инструмент управления ИТ-услугами компания Gartner отметила 4me наградой «Выбор клиентов» в начале этого года.

Иван Жигалов, генеральный директор «ИТ Гильдии», сказал: «Жизнеспособность организации больше не зависит от ее возможностей вводить новшества, сегодня важна скорость, с которой внедряются инновации. 4me — идеальное решение для тех, кому нужен продукт «из коробки» с быстрым TTM (time-to-market).

Еще один вызов для бизнеса — потребность в интеграциях между системами. Компании сотрудничают со множеством поставщиков и подрядчиков, все работают в разных системах, а это ослабляет контроль и создает условия для потерь. Партнерство с 4me позволяет нам предлагать клиентам платформу, которая организует и управляет необходимой интеграцией услуг между внутренними и внешними поставщиками».

Мартайн Адамс, директор по работе с клиентами 4me, отметил: «Мы рады, что такая опытная команда экспертов по управлению и автоматизации корпоративными услугами присоединилась к сообществу партнеров 4me. Компания 4me с ее современными облачными и локальными решениями для управления сервисами вызывает большой интерес со стороны российских организаций, которые стремятся к дальнейшему совершенствованию бизнес-процессов, не прибегая к сложным устаревшим инструментам. Однако удовлетворить и превзойти ожидания клиентов можно только с помощью опытных профессионалов в сфере управления услугами, таких как «ИТ Гильдия»».

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