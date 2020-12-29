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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 26 дел, на cумму 2 183 815 850 ₽*
СОБЫТИЯ
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|29.12.2020
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Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако
емя на предоставление разработчикам и программистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS работает более 2000 ИТ-специалистов, большинство из которых — разработчики и тестировщики. Ежедневно у них возникает потребность в вычислительных ресурсах и те
|12.07.2018
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T-Systems добавил возможности Virtual Cloud Network в сервис DSI vCloud
Vmware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom
|11.07.2018
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T-Systems совершенствует облачное предложение с VMware
VMware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom
|22.12.2015
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T-Systems подвела первые итоги работы в СЭД Docsvision
Компания T-Systems подвела первые итоги использования СЭД Docsvision в договорном процессе. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», внедрение автоматизированной системы согласования договорной докумен
|21.05.2015
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СЭД Docsvision внедрена в T-Systems
Завершён проект внедрения автоматизированной системы согласования договорной документации на базе платформы Docsvision в российском подразделении компании T-Systems. Результатом проекта стала прозрачность процесса договорного документооборота и его ускорение благодаря параллельной обработке документов, сообщили CNews в компании «ДоксВижн». Предпо
|18.02.2015
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T-Systems сокращает сотрудников в России из-за подорожания евро и закона о персданных
Системный интегратор T-Systems объявил о реорганизации своего бизнеса в России. Компания продолжит развитие центра разработки и сопровождения программного обеспечения, демонстрирующего последние три года уверенный
|14.11.2014
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В третьем квартале 2014 г. прибыль T-Systems сократилась на 4,7%
Компания T-Systems подвела итоги своей деятельности в третьем квартале 2014 г. Отчетный квартал ознаменовался для T-Systems умеренным снижением прибыли и значительным ростом дохода в сфере облачн
|29.10.2014
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T-Systems внедрила систему геймификации для повышения лояльности сотрудников
Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, внедрила систему геймификации. Разработчиком системы выступили авторы программы «Пряники» из компании «Технологии Защиты». Система призвана раз
|21.07.2014
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T-Systems подписала сервисное соглашение с «Ростелекомом»
Компания T-Systems объявила о подписании Service Level Agreement (SLA) с «Ростелекомом», одним из стратегических партнеров компании по предоставлению телекоммуникационных услуг. Сервисное соглашение поз
|10.07.2014
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T-Systems открыла новый ЦОД в Германии
Компания T-Systems, дочернее подразделение Deutsche Telekom, объявила об открытии и вводе в эксплуатацию центра обработки данных в Германии. Новый ЦОД в г. Бире вмещает 30 тыс. серверов, а общая произво
|05.06.2014
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ЦОД становится виртуальным
Решение от T-Systems Dynamic Services for Infrastructure with VMware vCloud (виртуальный дата-центр) позволяет перенести собственный сервер компании в облачную инфраструктуру, отличается простотой внедрен
|23.04.2014
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T-Systems запустила в России виртуальный дата-центр на базе VMware vCloud
Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, объявила о запуске виртуального дата-центра (vCloud Datacenter Services) на российском рынке. Как говорится в заявлении T-Systems, посту
|11.03.2014
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Выручка T-Systems в 2013 г. сократилась
Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, подвела итоги своей деятельности за четвертый квартал и весь 2013 год. Так, общая выручка компании в отчетном квартале составила €2,6 млрд, что
|04.02.2014
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Avestra Group переходит в «облака» с T-Systems
Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, заключила трёхлетний контракт на динамический хостинг приложений SAP с компанией Avestra, международным поставщиком нефтехимической продукции.
|24.01.2014
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T-Systems создаст корпоративную сеть для IKEA в России
Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, подписала контракт с IKEA Россия на создание корпоративной сети с высокой степенью защищенности данных и скоростным доступом к удаленным ресурс
|04.12.2013
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T-Systems: все облачные сервисы теперь на базе единой платформы
Компания T-Systems сообщила то том, что теперь все облачные сервисы для различных ландшафтов могут быть оказаны на базе единой платформы Dynamic Cloud Platform (DCP), которая обеспечивает бесперебойную
|21.11.2013
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В третьем квартале 2013 г. T-Systems увеличила объем заказов на 11,6%
В третьем квартале 2013 г. компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, сумела значительно увеличить прибыль. Также отмечается рост объема внешних заказов и рентабельности EBIT. Среди наиболее крупных контрактов тре
|05.09.2013
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T-Systems получила сертификат ISO 20000-1:2011 и лицензии ФСТЭК и ФСБ
Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, сообщила об успешном прохождении аудита по управлению сервисами и получении международного сертификата соответствия стандарту ISO 20000-1:2011.
|25.04.2013
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T-Systems построит корпоративную сеть для BMW Group Russia
Компания T-Systems подписала контракт с BMW Group Russia на создание корпоративной сети, которая должна обеспечить представительство немецкого автопроизводителя в России высокой степенью защищенности да
|11.03.2013
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Объем заказов T-Systems в 2012 г. вырос на 18%
Компания T-Systems сообщила о значительном увеличении роста общей и внешней выручки в 2012 г., несмотря на экономический кризис в Европе. Так, объем общей выручки компании увеличился на 0,6% и составил
|26.02.2013
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Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей»
Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена ИТ-компанией T-Systems) в области разработки «сетевых автомобилей». Теперь немецкий автогигант будет предлагать онлайн-сервисы в автомобилях покупателям во всем мире. Совместные усилия партнеров будут касат
|14.02.2013
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T-Systems расширяет сеть телеконференций
T-Systems и AT&T подписали соглашение о межсетевом взаимодействии для предоставления услуги TelePresence – возможность общения с эффектом присутствия. Отныне клиенты T-Systems могут использовать решение AT&T TelePresence Solution для организации телеконференций посредством портала Cross Company Exchange Service. Теперь T-Systems предоставляет доступ
|22.01.2013
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T-Systems намерена увеличить доход от облачных сервисов до одного миллиарда евро
Компания T-Systems прогнозирует увеличение спроса на услуги облачных сервисов к 2015 г. По показателям T-Systems, доходы от облачных сервисов составят одну седьмую часть от всего дохода компании
|19.12.2012
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T-Systems продлила контракт с Shell на предоставление облачных услуг
Компания T-Systems, подразделение группы Deutsche Telekom, перезаключила договор с компанией Shell на предоставление услуг хостинга и хранения данных. Новый договор продлен еще на пять лет, сообщили CNe
|13.12.2012
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Deutsche Telekom инвестирует 30 млрд евро в развитие ИКТ до 2015 г.
До 2015 г. группа компаний Deutsche Telekom, в которую входит компания T-Systems, инвестирует в будущее ИКТ-решений €30 млрд. Как рассказали CNews в Deutsche Telekom, группа планирует рост доходов с 2014 г., благодаря чему свободный поток денежных средств к 2015 г
|20.11.2012
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T-Systems строит крупнейший в Европе дата-центр
Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, в связи с быстро растущим спросом на облачные сервисы строит центр обработки данных, общая площадь которого составит 150 тыс. квадратных метров
|26.09.2012
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T-Systems открывает учебно-образовательный центр на базе Воронежского государственного университета
Немецкая компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, открывает официальное представительство в Воронеже и учебно-образовательный центр T-Uni на базе Воронежского государственного университета. Уче
|23.07.2012
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T-Systems CIS квалифицировала пакетированное решение по машиностроению на базе SAP ERP
Компания T-Systems CIS объявила о прохождении квалификации по решению T-Systems for Machinery. Данное пакетированное решение разработано на основе ряда успешных внедрений системы SAP ERP специали
|13.06.2012
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Российский фармдистрибутор покупает SAP из «облака» в Европе
рибутор «СИА интернейшнл» приступил к внедрению корпоративной информационной системы управления на основе ряда модулей SAP. Работы будет вести интеграционное подразделение Deutsche Telekom – компания T-Systems. Система охватит как московский офис СИА в Тушино, так и все 37 дочерних предприятий компании. Первоначально к системе предполагается подключить 400 рабочих мест. Как заявили в T-S
|13.06.2012
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«СИА Интернейшнл» внедрят систему SAP на базе облачной платформы T-Systems
Компании SAP, T-Systems и фармацевтическая компания «СИА Интернейшнл ЛТД» объявили о старте проекта по внедрению информационной системы на базе программных продуктов SAP. Как ожидается, в результате проекта
|07.12.2011
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Аэропорт «Шереметьево» автоматизирует управление недвижимостью с помощью решения SAP Real Estate Flexible
Компания T-Systems CIS и международный аэропорт «Шереметьево» объявили о подписании контракта на внедрение нового решения SAP Real Estate Flexible, дополненного модулем SAP PM, и его интеграции с геоинф
|28.11.2011
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В T-Systems CIS — новый генеральный директор
Компания T-Systems CIS объявила о назначении Алексея Тоскина генеральным директором. На новой позиции Алексей Тоскин сосредоточится на реализации долгосрочной стратегии развития компании на рынке СНГ, п
|12.10.2011
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МТЗ «Трансмаш» строит единую систему управления на базе SAP ERP с помощью T-Systems
Компания T-Systems CIS, стратегическое подразделение концерна Deutsche Telekom, и МТЗ «Трансмаш», производитель высокоэффективных тормозных систем для железнодорожного транспорта и метрополитена, сообщи
|06.09.2011
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31 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011»
нологий Digital October, состоится конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» — знаковое событие для индустрии разработки ПО России и стран Восточной Европы. Мероприятие пройдет при поддержке компании T-Systems. Директор Центра разработки T-Systems CIS Михаил Громов отметил: «T-Systems имеет широкую сеть центров разработки по всему миру. Конкурентным преимуществом российского ц
|01.08.2011
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Valora доверила T-Systems управление и модернизацию своей ИКТ-инфраструктуры
Компания T-Systems, стратегическое подразделение группы компаний Deutsche Telekom, сообщила о том, что Valora, крупная ритейловая компания, оперирующая по всей Европе, передала T-Systems управлен
|03.06.2011
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Magna поручила T-Systems управление своей глобальной ИКТ-инфраструктурой и ее модернизацию
Компания T-Systems, стратегическое подразделение Deutsche Telecom, сообщила о том, что мировой поставщик транспортных средств Magna для поддержки и модернизации своей ИТ-системы, сетей и приложений выбр
|12.04.2011
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Подразделение корпоративных систем управления T-Systems CIS возглавил топ-менеджер SAP СНГ
Компания T-Systems CIS, стратегическое подразделение концерна Deutsche Telekom, объявила о назначении Дмитрия Сафонова руководителем подразделения корпоративных систем управления T-Systems CIS. П
|01.03.2011
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Выручка T-Systems по итогам 2010 г. увеличилась на 2,9%
Компания T-Systems, стратегическое подразделение группы компаний Deutsche Telekom, объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2010 г. Так, общая выручка компании в отчетном квартале увел
|22.02.2011
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T-Systems и Microsoft объединили усилия в рамках «облачного» проекта для Shell
Компания T-Systems и корпорация Microsoft сообщили о подписании пятилетнего контракта, в рамках которого сотрудники нефтегазовой корпорации Shell смогут вести совместную работу онлайн по всему миру. She
|17.02.2011
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Volkswagen Group оптимизирует работу дилерской сети в Италии с помощью Dealer Management System
Компании Volkswagen Group Italia S.p.A. и T-Systems сообщили о заключении контракта на внедрение Dealer Management System (DMS) в дилерскую сеть Volkswagen Group в Италии. В рамках контракта T-Systems берет на себя обязательство
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