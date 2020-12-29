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Deutsche Telekom IT Solutions RUS T-Systems CIS Т-Системс СиАйЭс

Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 26 дел, на cумму 2 183 815 850 ₽*

Судебные дела (26) на сумму 2 183 815 850 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 1 010 602 943 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 45 955 341 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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29.12.2020 Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако

емя на предоставление разработчикам и программистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS работает более 2000 ИТ-специалистов, большинство из которых — разработчики и тестировщики. Ежедневно у них возникает потребность в вычислительных ресурсах и те
12.07.2018 T-Systems добавил возможности Virtual Cloud Network в сервис DSI vCloud

Vmware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom
11.07.2018 T-Systems совершенствует облачное предложение с VMware

VMware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom
22.12.2015 T-Systems подвела первые итоги работы в СЭД Docsvision

Компания T-Systems подвела первые итоги использования СЭД Docsvision в договорном процессе. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», внедрение автоматизированной системы согласования договорной докумен
21.05.2015 СЭД Docsvision внедрена в T-Systems

Завершён проект внедрения автоматизированной системы согласования договорной документации на базе платформы Docsvision в российском подразделении компании T-Systems. Результатом проекта стала прозрачность процесса договорного документооборота и его ускорение благодаря параллельной обработке документов, сообщили CNews в компании «ДоксВижн». Предпо
18.02.2015 T-Systems сокращает сотрудников в России из-за подорожания евро и закона о персданных

Системный интегратор T-Systems объявил о реорганизации своего бизнеса в России. Компания продолжит развитие центра разработки и сопровождения программного обеспечения, демонстрирующего последние три года уверенный

14.11.2014 В третьем квартале 2014 г. прибыль T-Systems сократилась на 4,7%

Компания T-Systems подвела итоги своей деятельности в третьем квартале 2014 г. Отчетный квартал ознаменовался для T-Systems умеренным снижением прибыли и значительным ростом дохода в сфере облачн
29.10.2014 T-Systems внедрила систему геймификации для повышения лояльности сотрудников

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, внедрила систему геймификации. Разработчиком системы выступили авторы программы «Пряники» из компании «Технологии Защиты». Система призвана раз
21.07.2014 T-Systems подписала сервисное соглашение с «Ростелекомом»

Компания T-Systems объявила о подписании Service Level Agreement (SLA) с «Ростелекомом», одним из стратегических партнеров компании по предоставлению телекоммуникационных услуг. Сервисное соглашение поз
10.07.2014 T-Systems открыла новый ЦОД в Германии

Компания T-Systems, дочернее подразделение Deutsche Telekom, объявила об открытии и вводе в эксплуатацию центра обработки данных в Германии. Новый ЦОД в г. Бире вмещает 30 тыс. серверов, а общая произво
05.06.2014 ЦОД становится виртуальным

Решение от T-Systems Dynamic Services for Infrastructure with VMware vCloud (виртуальный дата-центр) позволяет перенести собственный сервер компании в облачную инфраструктуру, отличается простотой внедрен
23.04.2014 T-Systems запустила в России виртуальный дата-центр на базе VMware vCloud

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, объявила о запуске виртуального дата-центра (vCloud Datacenter Services) на российском рынке. Как говорится в заявлении T-Systems, посту
11.03.2014 Выручка T-Systems в 2013 г. сократилась

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, подвела итоги своей деятельности за четвертый квартал и весь 2013 год. Так, общая выручка компании в отчетном квартале составила €2,6 млрд, что
04.02.2014 Avestra Group переходит в «облака» с T-Systems

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, заключила трёхлетний контракт на динамический хостинг приложений SAP с компанией Avestra, международным поставщиком нефтехимической продукции.

24.01.2014 T-Systems создаст корпоративную сеть для IKEA в России

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, подписала контракт с IKEA Россия на создание корпоративной сети с высокой степенью защищенности данных и скоростным доступом к удаленным ресурс
04.12.2013 T-Systems: все облачные сервисы теперь на базе единой платформы

Компания T-Systems сообщила то том, что теперь все облачные сервисы для различных ландшафтов могут быть оказаны на базе единой платформы Dynamic Cloud Platform (DCP), которая обеспечивает бесперебойную

21.11.2013 В третьем квартале 2013 г. T-Systems увеличила объем заказов на 11,6%

В третьем квартале 2013 г. компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, сумела значительно увеличить прибыль. Также отмечается рост объема внешних заказов и рентабельности EBIT. Среди наиболее крупных контрактов тре
05.09.2013 T-Systems получила сертификат ISO 20000-1:2011 и лицензии ФСТЭК и ФСБ

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, сообщила об успешном прохождении аудита по управлению сервисами и получении международного сертификата соответствия стандарту ISO 20000-1:2011.
25.04.2013 T-Systems построит корпоративную сеть для BMW Group Russia

Компания T-Systems подписала контракт с BMW Group Russia на создание корпоративной сети, которая должна обеспечить представительство немецкого автопроизводителя в России высокой степенью защищенности да
11.03.2013 Объем заказов T-Systems в 2012 г. вырос на 18%

Компания T-Systems сообщила о значительном увеличении роста общей и внешней выручки в 2012 г., несмотря на экономический кризис в Европе. Так, объем общей выручки компании увеличился на 0,6% и составил

26.02.2013 Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей»

Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена ИТ-компанией T-Systems) в области разработки «сетевых автомобилей». Теперь немецкий автогигант будет предлагать онлайн-сервисы в автомобилях покупателям во всем мире. Совместные усилия партнеров будут касат
14.02.2013 T-Systems расширяет сеть телеконференций

T-Systems и AT&T подписали соглашение о межсетевом взаимодействии для предоставления услуги TelePresence – возможность общения с эффектом присутствия. Отныне клиенты T-Systems могут использовать решение AT&T TelePresence Solution для организации телеконференций посредством портала Cross Company Exchange Service. Теперь T-Systems предоставляет доступ

22.01.2013 T-Systems намерена увеличить доход от облачных сервисов до одного миллиарда евро

Компания T-Systems прогнозирует увеличение спроса на услуги облачных сервисов к 2015 г. По показателям T-Systems, доходы от облачных сервисов составят одну седьмую часть от всего дохода компании

19.12.2012 T-Systems продлила контракт с Shell на предоставление облачных услуг

Компания T-Systems, подразделение группы Deutsche Telekom, перезаключила договор с компанией Shell на предоставление услуг хостинга и хранения данных. Новый договор продлен еще на пять лет, сообщили CNe
13.12.2012 Deutsche Telekom инвестирует 30 млрд евро в развитие ИКТ до 2015 г.

До 2015 г. группа компаний Deutsche Telekom, в которую входит компания T-Systems, инвестирует в будущее ИКТ-решений €30 млрд. Как рассказали CNews в Deutsche Telekom, группа планирует рост доходов с 2014 г., благодаря чему свободный поток денежных средств к 2015 г
20.11.2012 T-Systems строит крупнейший в Европе дата-центр

Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, в связи с быстро растущим спросом на облачные сервисы строит центр обработки данных, общая площадь которого составит 150 тыс. квадратных метров
26.09.2012 T-Systems открывает учебно-образовательный центр на базе Воронежского государственного университета

Немецкая компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, открывает официальное представительство в Воронеже и учебно-образовательный центр T-Uni на базе Воронежского государственного университета. Уче
23.07.2012 T-Systems CIS квалифицировала пакетированное решение по машиностроению на базе SAP ERP

Компания T-Systems CIS объявила о прохождении квалификации по решению T-Systems for Machinery. Данное пакетированное решение разработано на основе ряда успешных внедрений системы SAP ERP специали
13.06.2012 Российский фармдистрибутор покупает SAP из «облака» в Европе

рибутор «СИА интернейшнл» приступил к внедрению корпоративной информационной системы управления на основе ряда модулей SAP. Работы будет вести интеграционное подразделение Deutsche Telekom – компания T-Systems. Система охватит как московский офис СИА в Тушино, так и все 37 дочерних предприятий компании. Первоначально к системе предполагается подключить 400 рабочих мест. Как заявили в T-S
13.06.2012 «СИА Интернейшнл» внедрят систему SAP на базе облачной платформы T-Systems

Компании SAP, T-Systems и фармацевтическая компания «СИА Интернейшнл ЛТД» объявили о старте проекта по внедрению информационной системы на базе программных продуктов SAP. Как ожидается, в результате проекта

07.12.2011 Аэропорт «Шереметьево» автоматизирует управление недвижимостью с помощью решения SAP Real Estate Flexible

Компания T-Systems CIS и международный аэропорт «Шереметьево» объявили о подписании контракта на внедрение нового решения SAP Real Estate Flexible, дополненного модулем SAP PM, и его интеграции с геоинф
28.11.2011 В T-Systems CIS — новый генеральный директор

Компания T-Systems CIS объявила о назначении Алексея Тоскина генеральным директором. На новой позиции Алексей Тоскин сосредоточится на реализации долгосрочной стратегии развития компании на рынке СНГ, п
12.10.2011 МТЗ «Трансмаш» строит единую систему управления на базе SAP ERP с помощью T-Systems

Компания T-Systems CIS, стратегическое подразделение концерна Deutsche Telekom, и МТЗ «Трансмаш», производитель высокоэффективных тормозных систем для железнодорожного транспорта и метрополитена, сообщи
06.09.2011 31 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011»

нологий Digital October, состоится конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» — знаковое событие для индустрии разработки ПО России и стран Восточной Европы. Мероприятие пройдет при поддержке компании T-Systems. Директор Центра разработки T-Systems CIS Михаил Громов отметил: «T-Systems имеет широкую сеть центров разработки по всему миру. Конкурентным преимуществом российского ц
01.08.2011 Valora доверила T-Systems управление и модернизацию своей ИКТ-инфраструктуры

Компания T-Systems, стратегическое подразделение группы компаний Deutsche Telekom, сообщила о том, что Valora, крупная ритейловая компания, оперирующая по всей Европе, передала T-Systems управлен
03.06.2011 Magna поручила T-Systems управление своей глобальной ИКТ-инфраструктурой и ее модернизацию

Компания T-Systems, стратегическое подразделение Deutsche Telecom, сообщила о том, что мировой поставщик транспортных средств Magna для поддержки и модернизации своей ИТ-системы, сетей и приложений выбр
12.04.2011 Подразделение корпоративных систем управления T-Systems CIS возглавил топ-менеджер SAP СНГ

Компания T-Systems CIS, стратегическое подразделение концерна Deutsche Telekom, объявила о назначении Дмитрия Сафонова руководителем подразделения корпоративных систем управления T-Systems CIS. П
01.03.2011 Выручка T-Systems по итогам 2010 г. увеличилась на 2,9%

Компания T-Systems, стратегическое подразделение группы компаний Deutsche Telekom, объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2010 г. Так, общая выручка компании в отчетном квартале увел
22.02.2011 T-Systems и Microsoft объединили усилия в рамках «облачного» проекта для Shell

Компания T-Systems и корпорация Microsoft сообщили о подписании пятилетнего контракта, в рамках которого сотрудники нефтегазовой корпорации Shell смогут вести совместную работу онлайн по всему миру. She
17.02.2011 Volkswagen Group оптимизирует работу дилерской сети в Италии с помощью Dealer Management System

Компании Volkswagen Group Italia S.p.A. и T-Systems сообщили о заключении контракта на внедрение Dealer Management System (DMS) в дилерскую сеть Volkswagen Group в Италии. В рамках контракта T-Systems берет на себя обязательство

Публикаций - 134, упоминаний - 139

Deutsche Telekom IT Solutions RUS и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom 954 69
SAP SE 5601 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Microsoft Corporation 25775 11
Oracle Corporation 7074 11
Intel Corporation 12811 10
SAP CIS - САП СНГ 868 9
Рексофт - Reksoft 488 9
Dell EMC 5180 8
HP Inc. 5883 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Huawei 4677 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Broadcom - VMware 2610 6
Cisco Systems 5372 6
Lenovo Motorola 3566 6
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 6
Fujitsu 2105 5
Ростелеком 10948 4
Accenture plc 719 4
9594 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 3
CSC - Corporation 72 3
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 29 3
Samsung Electronics 11065 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Softline - Софтлайн 3743 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
AT&T Inc 1726 3
Adobe Systems 1597 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 5
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 5
Силовые машины 166 4
Volkswagen Group - VW 308 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
Lockheed Martin 777 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
BMW Group 482 2
Boeing 1031 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Runa Capital 158 2
IKEA - ИКЕА 171 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Waarde Capital 7 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
IWG - International Workplace Group - Regus Group 10 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
Русагро - ЕЖК - Екатеринбургский жировой комбинат 1 1
McKesson 15 1
Авангард Коммьюникейшнз 1 1
Gardena - Гардена Рус 15 1
Cardinal Health 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Канады 51 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Agile Russia 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
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Clemens Reinhard - Клеменс Райнхард 5 5
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 25
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Австрия - Австрийская Республика 1357 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
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Канада 5082 6
Африка - Африканский регион 3641 6
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Нидерланды 3746 6
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Швеция - Королевство 3782 5
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
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Ближний Восток 3154 4
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Германия - Берлин 732 4
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Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Америка Южная 884 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Франция - Французская Республика 8177 3
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Испания - Королевство 3840 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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