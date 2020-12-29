Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако емя на предоставление разработчикам и программистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation. Deutsche Telekom IT Solutions RUS работает более 2000 ИТ-специалистов, большинство из которых — разработчики и тестировщики. Ежедневно у них возникает потребность в вычислительных ресурсах и те

T-Systems добавил возможности Virtual Cloud Network в сервис DSI vCloud Vmware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom

T-Systems совершенствует облачное предложение с VMware VMware объявила, что T-Systems, провайдер комплексных услуг и технологических продуктов, добавил возможности Virtual Cloud Network в популярный сервис DSI vCloud. Теперь заказчики дочерней компании Deutsche Telekom

T-Systems подвела первые итоги работы в СЭД Docsvision Компания T-Systems подвела первые итоги использования СЭД Docsvision в договорном процессе. Как сообщили CNews в компании «ДоксВижн», внедрение автоматизированной системы согласования договорной докумен

СЭД Docsvision внедрена в T-Systems Завершён проект внедрения автоматизированной системы согласования договорной документации на базе платформы Docsvision в российском подразделении компании T-Systems. Результатом проекта стала прозрачность процесса договорного документооборота и его ускорение благодаря параллельной обработке документов, сообщили CNews в компании «ДоксВижн». Предпо

T-Systems сокращает сотрудников в России из-за подорожания евро и закона о персданных Системный интегратор T-Systems объявил о реорганизации своего бизнеса в России. Компания продолжит развитие центра разработки и сопровождения программного обеспечения, демонстрирующего последние три года уверенный

В третьем квартале 2014 г. прибыль T-Systems сократилась на 4,7% Компания T-Systems подвела итоги своей деятельности в третьем квартале 2014 г. Отчетный квартал ознаменовался для T-Systems умеренным снижением прибыли и значительным ростом дохода в сфере облачн

T-Systems внедрила систему геймификации для повышения лояльности сотрудников Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, внедрила систему геймификации. Разработчиком системы выступили авторы программы «Пряники» из компании «Технологии Защиты». Система призвана раз

T-Systems подписала сервисное соглашение с «Ростелекомом» Компания T-Systems объявила о подписании Service Level Agreement (SLA) с «Ростелекомом», одним из стратегических партнеров компании по предоставлению телекоммуникационных услуг. Сервисное соглашение поз

T-Systems открыла новый ЦОД в Германии Компания T-Systems, дочернее подразделение Deutsche Telekom, объявила об открытии и вводе в эксплуатацию центра обработки данных в Германии. Новый ЦОД в г. Бире вмещает 30 тыс. серверов, а общая произво

ЦОД становится виртуальным Решение от T-Systems Dynamic Services for Infrastructure with VMware vCloud (виртуальный дата-центр) позволяет перенести собственный сервер компании в облачную инфраструктуру, отличается простотой внедрен

T-Systems запустила в России виртуальный дата-центр на базе VMware vCloud Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, объявила о запуске виртуального дата-центра (vCloud Datacenter Services) на российском рынке. Как говорится в заявлении T-Systems, посту

Выручка T-Systems в 2013 г. сократилась Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, подвела итоги своей деятельности за четвертый квартал и весь 2013 год. Так, общая выручка компании в отчетном квартале составила €2,6 млрд, что

Avestra Group переходит в «облака» с T-Systems Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, заключила трёхлетний контракт на динамический хостинг приложений SAP с компанией Avestra, международным поставщиком нефтехимической продукции.

T-Systems создаст корпоративную сеть для IKEA в России Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, подписала контракт с IKEA Россия на создание корпоративной сети с высокой степенью защищенности данных и скоростным доступом к удаленным ресурс

T-Systems: все облачные сервисы теперь на базе единой платформы Компания T-Systems сообщила то том, что теперь все облачные сервисы для различных ландшафтов могут быть оказаны на базе единой платформы Dynamic Cloud Platform (DCP), которая обеспечивает бесперебойную

В третьем квартале 2013 г. T-Systems увеличила объем заказов на 11,6% В третьем квартале 2013 г. компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, сумела значительно увеличить прибыль. Также отмечается рост объема внешних заказов и рентабельности EBIT. Среди наиболее крупных контрактов тре

T-Systems получила сертификат ISO 20000-1:2011 и лицензии ФСТЭК и ФСБ Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, сообщила об успешном прохождении аудита по управлению сервисами и получении международного сертификата соответствия стандарту ISO 20000-1:2011.

T-Systems построит корпоративную сеть для BMW Group Russia Компания T-Systems подписала контракт с BMW Group Russia на создание корпоративной сети, которая должна обеспечить представительство немецкого автопроизводителя в России высокой степенью защищенности да

Объем заказов T-Systems в 2012 г. вырос на 18% Компания T-Systems сообщила о значительном увеличении роста общей и внешней выручки в 2012 г., несмотря на экономический кризис в Европе. Так, объем общей выручки компании увеличился на 0,6% и составил

Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей» Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена ИТ-компанией T-Systems) в области разработки «сетевых автомобилей». Теперь немецкий автогигант будет предлагать онлайн-сервисы в автомобилях покупателям во всем мире. Совместные усилия партнеров будут касат

T-Systems расширяет сеть телеконференций T-Systems и AT&T подписали соглашение о межсетевом взаимодействии для предоставления услуги TelePresence – возможность общения с эффектом присутствия. Отныне клиенты T-Systems могут использовать решение AT&T TelePresence Solution для организации телеконференций посредством портала Cross Company Exchange Service. Теперь T-Systems предоставляет доступ

T-Systems намерена увеличить доход от облачных сервисов до одного миллиарда евро Компания T-Systems прогнозирует увеличение спроса на услуги облачных сервисов к 2015 г. По показателям T-Systems, доходы от облачных сервисов составят одну седьмую часть от всего дохода компании

T-Systems продлила контракт с Shell на предоставление облачных услуг Компания T-Systems, подразделение группы Deutsche Telekom, перезаключила договор с компанией Shell на предоставление услуг хостинга и хранения данных. Новый договор продлен еще на пять лет, сообщили CNe

Deutsche Telekom инвестирует 30 млрд евро в развитие ИКТ до 2015 г. До 2015 г. группа компаний Deutsche Telekom, в которую входит компания T-Systems, инвестирует в будущее ИКТ-решений €30 млрд. Как рассказали CNews в Deutsche Telekom, группа планирует рост доходов с 2014 г., благодаря чему свободный поток денежных средств к 2015 г

T-Systems строит крупнейший в Европе дата-центр Компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, в связи с быстро растущим спросом на облачные сервисы строит центр обработки данных, общая площадь которого составит 150 тыс. квадратных метров

T-Systems открывает учебно-образовательный центр на базе Воронежского государственного университета Немецкая компания T-Systems, дочернее предприятие Deutsche Telekom, открывает официальное представительство в Воронеже и учебно-образовательный центр T-Uni на базе Воронежского государственного университета. Уче

T-Systems CIS квалифицировала пакетированное решение по машиностроению на базе SAP ERP Компания T-Systems CIS объявила о прохождении квалификации по решению T-Systems for Machinery. Данное пакетированное решение разработано на основе ряда успешных внедрений системы SAP ERP специали

Российский фармдистрибутор покупает SAP из «облака» в Европе рибутор «СИА интернейшнл» приступил к внедрению корпоративной информационной системы управления на основе ряда модулей SAP. Работы будет вести интеграционное подразделение Deutsche Telekom – компания T-Systems. Система охватит как московский офис СИА в Тушино, так и все 37 дочерних предприятий компании. Первоначально к системе предполагается подключить 400 рабочих мест. Как заявили в T-S

«СИА Интернейшнл» внедрят систему SAP на базе облачной платформы T-Systems Компании SAP, T-Systems и фармацевтическая компания «СИА Интернейшнл ЛТД» объявили о старте проекта по внедрению информационной системы на базе программных продуктов SAP. Как ожидается, в результате проекта

Аэропорт «Шереметьево» автоматизирует управление недвижимостью с помощью решения SAP Real Estate Flexible Компания T-Systems CIS и международный аэропорт «Шереметьево» объявили о подписании контракта на внедрение нового решения SAP Real Estate Flexible, дополненного модулем SAP PM, и его интеграции с геоинф

В T-Systems CIS — новый генеральный директор Компания T-Systems CIS объявила о назначении Алексея Тоскина генеральным директором. На новой позиции Алексей Тоскин сосредоточится на реализации долгосрочной стратегии развития компании на рынке СНГ, п

МТЗ «Трансмаш» строит единую систему управления на базе SAP ERP с помощью T-Systems Компания T-Systems CIS, стратегическое подразделение концерна Deutsche Telekom, и МТЗ «Трансмаш», производитель высокоэффективных тормозных систем для железнодорожного транспорта и метрополитена, сообщи

31 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» нологий Digital October, состоится конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» — знаковое событие для индустрии разработки ПО России и стран Восточной Европы. Мероприятие пройдет при поддержке компании T-Systems. Директор Центра разработки T-Systems CIS Михаил Громов отметил: «T-Systems имеет широкую сеть центров разработки по всему миру. Конкурентным преимуществом российского ц

Valora доверила T-Systems управление и модернизацию своей ИКТ-инфраструктуры Компания T-Systems, стратегическое подразделение группы компаний Deutsche Telekom, сообщила о том, что Valora, крупная ритейловая компания, оперирующая по всей Европе, передала T-Systems управлен

Magna поручила T-Systems управление своей глобальной ИКТ-инфраструктурой и ее модернизацию Компания T-Systems, стратегическое подразделение Deutsche Telecom, сообщила о том, что мировой поставщик транспортных средств Magna для поддержки и модернизации своей ИТ-системы, сетей и приложений выбр

Подразделение корпоративных систем управления T-Systems CIS возглавил топ-менеджер SAP СНГ Компания T-Systems CIS, стратегическое подразделение концерна Deutsche Telekom, объявила о назначении Дмитрия Сафонова руководителем подразделения корпоративных систем управления T-Systems CIS. П

Выручка T-Systems по итогам 2010 г. увеличилась на 2,9% Компания T-Systems, стратегическое подразделение группы компаний Deutsche Telekom, объявила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2010 г. Так, общая выручка компании в отчетном квартале увел

T-Systems и Microsoft объединили усилия в рамках «облачного» проекта для Shell Компания T-Systems и корпорация Microsoft сообщили о подписании пятилетнего контракта, в рамках которого сотрудники нефтегазовой корпорации Shell смогут вести совместную работу онлайн по всему миру. She