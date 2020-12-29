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Deutsche Telekom IT Solutions RUS перевела вычислительные ресурсы в частное облако

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Deutsche Telekom IT Solutions RUS, стратегическое ИТ подразделение Deutsche Telekom, сократила время на предоставление разработчикам и программистам вычислительных ресурсов и окружений. Компании удалось быстро и безопасно перевести их в частное облако благодаря платформе VMware Cloud Foundation.

Deutsche Telekom IT Solutions RUS работает более 2000 ИТ-специалистов, большинство из которых — разработчики и тестировщики. Ежедневно у них возникает потребность в вычислительных ресурсах и тестовых окружениях, которые помогают опробовать новый софт, проверить гипотезы и протестировать разные версии софта. Но обработка заявок на предоставление ресурсов занимала от нескольких часов до нескольких дней. Помимо этого, расходовались ресурсы технической поддержки, специалисты которой делали это вручную.

Чтобы сократить время на обработку заявок, а также ускорить процесс разработки продуктов, у компании появилась необходимость найти инструмент, который обеспечит согласованность и безопасность ИТ-инфраструктуры в частных облаках. Ознакомившись с решениями, представленными на рынке и опираясь на свой опыт, Deutsche Telekom IT Solutions RUS выбрала решение VMware Cloud Foundation. Оно помогло перевести все ресурсы и окружения в частное облако, благодаря чему программисты и тестировщики стали получать необходимые ресурсы за 20-30 минут вместо 1-2 дней. Также решение помогло разгрузить специалистов службы технической поддержки и открыло новые возможности виртуализации: например, с его помощью компания создала виртуальные лаборатории для учебных курсов для программистов.

На тестирование инструмента ушло всего 3 месяца. На этом этапе VMware помогла заказчику с лицензиями, консультациями и с оборудованием. Этап тестирование прошел успешно и за короткие сроки, поэтому заказчик принял решение его масштабировать. Менее чем за 2 месяца Deutsche Telekom IT Solutions RUS совместно с проектной командой VMware удалось интегрировать необходимое оборудование, развернуть решение, наполнить каталог шаблонами машин, написать средства автоматизации для управления заказами ресурсов и выполнить настройку правил информационной безопасности. Безопасность проекта обеспечивает встроенные в продукт решения для гранулярной настройки сетевой безопасностью, благодаря которым компания смогла настроить правила безопасности под каждую бизнес-задачу.

Ощутимым преимуществом стало и то, что компании удалось сократить затраты на физическое оборудование за счет применения VSAM — виртуального способа хранения данных. Ранее заказчик использовал физические системные аппараты хранения данных, но теперь острой необходимости во внешних СХД нет.

«С продуктами от VMware мы работаем с 2011 года. Например, уже несколько лет используем платформу централизованного управления конечными устройствами на базе AirWatch Workspace ONE. За время сотрудничества компания стала нашим надежным партнером, который оказывает всестороннюю поддержку при реализации проектов. Это стало одним из решающих факторов при выборе нового решения. VMware Cloud Foundation помогло в короткие сроки развернуть в наших системах частное облако и перевести туда все вычислительные ресурсы и окружения. Благодаря этому наши разработчики смогут быстро получать необходимые инструменты для быстрого создания продуктов и вывода их на рынок», — сказал Александр Михайлюков, директор по информационным технологиям в Deutsche Telekom IT Solutions RUS.

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