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KPN Koninklijke KPN N.V. Royal KPN N.V.
СОБЫТИЯ
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|13.09.2013
|Assassin`s Creed 4. Создавая открытый мир
|21.08.2013
|Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action
|12.08.2013
|Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition
|19.04.2013
|Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России
|12.03.2013
|StarCraft II: Heart of the Swarm в продаже
|01.03.2013
|Продажи StarCraft II: Heart of the Swarm начнутся в MediaMarkt на день раньше
|27.02.2013
|StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео
|22.01.2013
|StarCraft II: Heart of the Swarm. Вступительный ролик
|10.12.2012
|StarCraft II: Heart of the Swarm – приглашение в бету
|13.11.2012
|StarCraft 2: Heart of the Swarm в марте 2013
|27.06.2012
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Huawei и KPN International завершили испытания действующей европейской сети 400G
Компания Huawei и KPN International завершили первые в мире полевые испытания европейской сети 400G. Сеть 400G
|24.10.2011
|StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео с BlizzCon 2011
|01.06.2011
|Некоторые факты StarCraft II: Heart of the Swarm
|09.11.2010
|Изменение тарифных планов Starcraft II
|08.10.2010
|Продолжение StarCraft II еще не скоро
|16.07.2010
|Тарифы Starcraft II для России
|16.07.2010
|StarCraft II. Системные требования
|15.07.2010
|Премьера StarCraft II: Wings of Liberty в России
|23.04.2010
|Starcraft II. Скриншоты
|09.04.2010
|StarCraft II: Wings of Liberty в России
|18.02.2010
|StarCraft 2: Бета-тест, системные требования, скриншоты
|17.08.2009
|Starcraft II: Wings of Liberty. Видео и скриншоты
|17.08.2009
|Diablo 3 и Starcraft 2 на BlizzCon 2009
|29.08.2008
|Четвертая раса в Starcraft II? Возможно, но не сразу
|21.08.2008
|Starcraft II не имеет даты выхода
|01.04.2008
|Десятилетие Starcraft
|12.03.2008
|StarCraft 2: Видео
|15.11.2007
|StarCraft 2: ответы на вопросы корейцев
|06.08.2007
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KPN планирует приобрести бельгийский бизнес у Tele2
Нидерландская телекоммуникационная компания KPN планирует приобрести бельгийский бизнес по предоставлению услуг фиксированной связи у шведской телекоммуникационной группы Tele2, сообщает РБК. KPN уже владеет бельгийским оператором
|30.07.2007
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Чистая прибыль нидерландской KPN сократилась на 12,6%
Чистая прибыль нидерландской телекоммуникационной группы Royal KPN N.V. в I полугодии 2007г. сократилась на 12,6% - до €714 млн. против €817 млн., полученны
|30.07.2007
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KPN намерена приобрести ИТ-компанию Getronics за €766 млн.
Нидерландская телекоммуникационная группа Royal KPN NV намерена приобрести ИТ-компанию Getronics NV, сообщает РБК. Согласно условиям сделки,
|10.07.2007
|StarCraft II: Скриншоты
|02.02.2007
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Оборудование Huawei внедрено в сети голландского оператора
Компания Huawei Technologies и голландский оператор KPN Mobile N. V. объявили об успешном внедрении оборудования Huawei для опорных сетей с комму
|08.12.2005
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Голландия продала 8% акций телекоммуникационной компании KPN
Министерство финансов Голландии продало 8% акций телекоммуникационной компании KPN. Об этом говорится в сообщении министерства. Большую часть этого пакета — 105 млн. акций — приобрел ABN Amro, 60 млн. ценных бумаг выкупила сама компания. Минфин Голландии не сооб
|01.03.2005
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KPN сокращает сотрудников несмотря на прибыль
Руководство голландской телекоммуникационной группы KPN планирует произвести сокращение 8 тыс. сотрудников, заявил глава компании Ад Схепбаувер во вторник. Компания завершила 2004 год балансовой прибылью в размере €1,78 млрд., что превысило прог
|10.11.2004
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KPN внедрила решение "видео поверх UMTS" от Alcatel
я Alcatel завершила поставки решения «видео поверх UMTS» для голландского оператора мобильной связи KPN Mobile. Специалисты Alcatel провели поставку и комплексную интеграцию решения «видео пове
|12.03.2004
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KPN выкупает собственные активы
Голландская телекоммуникационная компания KPN объявила о начале программы по выкупу собственных активов. На эти цели компания потратит около $612 млн., в результате она надеется выкупить около 3% собственных акций. В результате сами со
|24.02.2004
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KPN: 1 млн. пользователей i-mode
Голландский оператор сотовой связи KPN Telecom объявил о подписании на услуги i-mode миллионного абонента. Достижение этой отмет
|23.01.2004
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KPN сократил 800 сотрудников
Голландская телекоммуникационная компания KPN объявила о сокращении 800 рабочих мест в своем подразделении фиксированной связи - вследствие повышения эффективности и внедрения новых технологий. Увольнение 300 сотрудников вызвано сокращ
|24.12.2003
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Alcatel поставит prepaid-решения для KPN Mobile
Компания Alcatel объявила о подписании контракта с KPN Mobile, ведущим провайдером услуг мобильной связи в Нидерландах. Контракт предусматривает
KPN и организации, системы, технологии, персоны:
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