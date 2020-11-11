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KPN
Koninklijke KPN N.V.
Royal KPN N.V.
KPN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузовкин Алексей 152 5
|Инютин Артем 83 5
|Шевченко Дмитрий 12 3
|Катаев Александр 39 3
|Белоусов Сергей 223 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 814 2
|Смирнов Михаил 52 2
|Умаров Михаил 50 2
|Балюк Александр 3 1
|Вавилов Валерий 2 1
|Ситников Николай 9 1
|Сеславинский Михаил 28 1
|Басов Алексей 114 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Сахаров Александр 33 1
|Шаронов Андрей 50 1
|Слизень Виталий 220 1
|Гришин Дмитрий 174 1
|Федотов Олег 3 1
|Медведев Дмитрий 1480 1
|Мирин Станислав 6 1
|Шалина Мария 13 1
|Каплун Герман 47 1
|Макаров Николай 4 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 16 1
|Кравцов Алексей 26 1
|Рубцов Алексей 4 1
|Панин Александр 7 1
|Зенкин Денис 258 1
|Steen Birger - Стен Биргер 55 1
|Романов Михаил 26 1
|Краюшкина Елена 4 1
|Мирошников Борис 42 1
|Евтушенков Владимир 182 1
|Лихницкий Павел 12 1
|Hammer Robert - Хаммер Роберт 11 1
|Смирнов Максим 19 1
|Зубарев Яков 23 1
|Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
|Николаев Александр 17 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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