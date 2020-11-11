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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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KPN
Koninklijke KPN N.V.
Royal KPN N.V.



11.11.20 «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажи игр и аксессуаров для PlayStation 5 1
26.10.20 CNews - самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России. Рейтинг 1
20.08.20 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
09.04.20 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
12.12.19 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
29.08.18 Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office 1
17.08.18 Orange Business Services объявила о назначении Робина Де Кейзера директором по бизнес-решениям и инновациям в России и СНГ 1
16.03.18 Ноутбуки вместо десктопа. Выбор ZOOM 1
07.11.17 Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше 1
25.08.17 Acer начал российские продажи игрового ноутбука Predator 21 X с изогнутым экраном. Цена 1
25.07.17 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 1
16.05.17 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
11.05.17 Commvault отметила рост клиентской базы по итогам 2017 финансового года 1
23.12.16 Acer начал российские продажи монитора Predator Z271T с технологией Tobii. Фото 1
01.08.16 «Яндекс.Деньги» начали продавать в России карты Blizzard 1
24.02.16 Google и сотовые операторы сговорились уничтожить SMS 1
03.11.15 Хозяева World of Warcraft и Call of Duty купили мобильную игру за $5,9 млрд 1
14.08.14 Тест смартфона Nokia Lumia 930: локомотив системы Windows Phone 1
17.06.14 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 1
02.04.14 Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений 1
01.04.14 Из МТС уволился ИТ-директор 1
19.03.14 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 1
25.02.14 Накликали: 5 самых богатых киберспортсменов мира 4
23.12.13 Международный М2М Альянс представил первое межоператорское М2М-решение 1
13.09.13 Assassin`s Creed 4. Создавая открытый мир 1
27.08.13 Йохан Балийон назначен директором департамента глобальных решений и услуг Orange Business Services в России и СНГ 1
21.08.13 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action 1
12.08.13 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition 1
24.07.13 Assassin's Creed 4: Черный флаг. Видео 1
23.07.13 Telefónica поглотила E-Plus и стала вторым крупнейшим оператором в Европе 2
11.06.13 Sony показала PlayStation 4 и назвала цену 1
30.05.13 Ubisoft на E3 2013 1
19.04.13 Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России 1
12.03.13 StarCraft II: Heart of the Swarm в продаже 3
27.02.13 StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео 1
25.02.13 Международный М2М-альянс запустил пилотный проект единой SIM-карты на основе М2М-платформы 1
07.02.13 Количество «домашних» ШПД-подключений по технологии GPON в России к концу 2016 г. достигнет 5,86 млн 1
06.02.13 Parallels обновила Automation и стандарт APS 1
22.01.13 StarCraft II: Heart of the Swarm. Вступительный ролик 1
14.01.13 Один из крупнейших операторов Европы запускает облачные услуги на базе российского ПО 1

Публикаций - 491, упоминаний - 765

KPN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NTT DoCoMo 1008 71
Deutsche Telekom 885 51
Vodafone Group 1246 51
Blizzard Entertainment 282 43
Orange S.A. 864 42
Telefonica - Telefónica España 461 40
E-Plus 81 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8410 32
Orange France Télécom 634 31
UMC - United Microelectronics Corporation 270 23
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1259 23
Microsoft Corporation 20427 20
KPNQwest 53 20
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 306 19
Nokia Corporation 5064 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7406 18
BT Group - British Telecommunications 571 17
Sonera 305 17
IBM 8304 17
Укртелеком 222 15
Huawei 3051 15
Proximus Group - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 60 14
AT&T Wireless Services 255 14
Hutchison Holdings 106 13
Telstra Corporation Limited 184 12
Telecom Italia 301 12
Telenor 681 11
Telia Company 779 11
NEC 1577 11
Mobilcom 90 10
mmO2 68 10
China Mobile 351 9
Nvidia Corp 2840 9
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 79 9
Nokia Alcatel-Lucent 1373 9
Telefonica O2 UK 172 9
AT&T BellSouth 191 9
Samsung Electronics 8505 9
Sony 5173 8
Lenovo Motorola 3236 8
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 546 6
Deutsche Bank 288 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1505 5
Mannesmann 92 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 4
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 20 3
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 3
Virtus.pro 20 3
Bank of America - Банк Америки 208 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 358 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 387 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 88 3
РОСНО СК 162 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 680 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 827 2
Бинбанк 187 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 486 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1586 2
Ford 323 2
Stellantis PSA Opel 27 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 83 1
Полипластик 11 1
Lego 113 1
Связьтранснефть 19 1
Jaguar Cars 89 1
Daewoo 65 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 1
Евросеть Техмаркет 70 1
Студия Артемия Лебедева 31 1
TPG - инвестиционная компания 17 1
Enron - Enrongate 118 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Rambus 227 1
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 198 1
Honda 149 1
Dixis - Диксис 339 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 3
Мосгордума - Московская городская Дума 97 3
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 64 3
Правительство Москвы 790 3
Правительство РФ 2488 3
Пентагон - Министерство обороны США 788 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2683 2
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 23 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 21 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 510 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 185 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 129 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 164 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 75 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 309 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1140 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 477 1
МВД РФ Управление К 47 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1970 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2284 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1796 9
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 158 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
3G - Стандарт мобильной связи 4929 28
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1122 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11765 26
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 90 15
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 947 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3892 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9381 9
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8483 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4071 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 660 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2734 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3204 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1060 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2850 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 478 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 274 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2968 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 3
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 438 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3043 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1922 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 450 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1961 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 732 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3078 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 194 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 653 2
DDR - Double data rate 1961 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 257 2
e-Commerce - Электронная коммерция 367 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 187 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1561 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 227 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1434 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5704 2
Blizzard - StarCraft - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 115 97
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 101 17
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 270 16
Blizzard - World of Warcraft 277 14
Blizzard - Battle.net 27 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2784 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 9
Nvidia GeForce GTX 2880 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3164 8
Microsoft Windows 10 9882 6
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 101 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2428 4
Nintendo Wii - игровая консоль 720 4
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 496 4
Half-Life: Counter-Strike 102 4
SAP Sybase 274 4
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 191 4
Microsoft Windows XP 2180 4
Google Android 10959 4
Wargaming World of Tanks 133 3
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 3
Samsung Hummingbird 89 3
EA Battlefield - Компьютерная игра 187 3
Google YouTube - Видеохостинг 2098 3
OpenText Documentum 341 3
Java - Язык программирования 2346 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 878 3
Linux OS 7035 3
Epic Games Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 90 3
Fallout 116 3
1С:Бухгалтерия 475 2
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 2
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 56 2
Google Android Messages 11 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1281 2
Intel Core 2 Duo 533 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 111 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 208 2
Microsoft Lync 274 2
Кузовкин Алексей 152 5
Инютин Артем 83 5
Шевченко Дмитрий 12 3
Катаев Александр 39 3
Белоусов Сергей 223 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 814 2
Смирнов Михаил 52 2
Умаров Михаил 50 2
Балюк Александр 3 1
Вавилов Валерий 2 1
Ситников Николай 9 1
Сеславинский Михаил 28 1
Басов Алексей 114 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Сахаров Александр 33 1
Шаронов Андрей 50 1
Слизень Виталий 220 1
Гришин Дмитрий 174 1
Федотов Олег 3 1
Медведев Дмитрий 1480 1
Мирин Станислав 6 1
Шалина Мария 13 1
Каплун Герман 47 1
Макаров Николай 4 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 16 1
Кравцов Алексей 26 1
Рубцов Алексей 4 1
Панин Александр 7 1
Зенкин Денис 258 1
Steen Birger - Стен Биргер 55 1
Романов Михаил 26 1
Краюшкина Елена 4 1
Мирошников Борис 42 1
Евтушенков Владимир 182 1
Лихницкий Павел 12 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 11 1
Смирнов Максим 19 1
Зубарев Яков 23 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Николаев Александр 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 77050 82
Нидерланды 1717 65
Германия - Федеративная Республика 6807 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10664 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28483 53
Япония 6784 42
Бельгия - Королевство 743 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25318 37
Европа 6565 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8127 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 30
Франция - Французская Республика 4084 25
Украина 5178 25
Испания - Королевство 2240 17
Италия - Итальянская Республика 2446 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9459 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 12
Азия - Азиатский регион 2894 11
Нидерланды - Амстердам 456 11
Южная Корея - Республика 2892 11
Великобритания - Лондон 1606 11
Северная Америка 2356 9
Европа Восточная 2701 9
Латинская Америка 1294 8
Австралия - Австралийский Союз 2045 7
Украина - Киев 864 7
Болгария - Республика 485 7
Финляндия - Финляндская Республика 1401 7
Дания - Королевство 778 6
Европа Западная 1199 6
Америка 922 6
Чехия - Чешская Республика 883 6
Китай - Тайвань 1391 6
Беларусь - Белоруссия 2957 6
Сингапур - Республика 1421 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1218 5
Швеция - Королевство 1529 5
Прибалтика - Балтия 1177 5
Польша - Республика 1292 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1482 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3982 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4889 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3564 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 2
CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента 13 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 418 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 562 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 77 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1556 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 92 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 287 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
F2P - Free-to-play 24 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
Русский язык 1419 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 138 1
The Pirate Bay 89 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 122 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 1
Информационное общество - Государственная программа 295 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 171 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 388 1
Великая Отечественная война 168 1
Вторая мировая война 420 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 166 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8062 164
FT - Financial Times 1051 20
Thomson Reuters - Рейтер 5134 15
Telecom.paper 150 9
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 7
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 6
Total Telecom 260 6
Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 6
Cellular News 218 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 4
CNews - ZOOM.CNews 1285 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
Nihon Keizai Shimbun 85 3
Faulkner Information Services 100 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 314 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 2
Telecom Today - Today in Telecom 137 2
Dow Jones Business News 86 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 2
GizChina - Издание 40 2
Forbes - Форбс 540 1
SiliconValley.com - SV.com 236 1
Wikipedia - Википедия 368 1
TAdviser - Центр выбора технологий 222 1
The Register 1198 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
WSJ - The Wall Street Journal 1188 1
РИА Новости 708 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
Playboy 46 1
Vc.ru - Виси.ру 9 1
AppleInsider 376 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
ComNews - Медиа-бизнес 86 1
Эхо Москвы - радиостанция 130 1
Associated Press 1111 1
Россия 24 - телеканал 87 1
Gartner 3096 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 3
Moody's Investors Service 63 3
IDC - International Data Corporation 4419 2
Fortune 100 85 2
S&P - Standard and Poor’s 447 2
NPD Group 140 2
In-Stat 76 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 109 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 74 1
Медиалогия 43 1
Synergy Research Group 38 1
Mobile Research Group 65 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 480 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 880 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 90 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 46 1
University of Oxford - Оксфордский университет 67 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
CeBIT 389 5
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 2
Oracle OpenWorld 58 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 75 1
Microsoft Ignite 22 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 87 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 32 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 49598.
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