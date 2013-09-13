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KPN Koninklijke KPN N.V. Royal KPN N.V.

KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.09.2013 Assassin`s Creed 4. Создавая открытый мир
21.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Live-Action
12.08.2013 Assassin`s Creed 4 Black Flag. Buccaneer Edition
19.04.2013 Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России
12.03.2013 StarCraft II: Heart of the Swarm в продаже
01.03.2013 Продажи StarCraft II: Heart of the Swarm начнутся в MediaMarkt на день раньше
27.02.2013 StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео
22.01.2013 StarCraft II: Heart of the Swarm. Вступительный ролик
10.12.2012 StarCraft II: Heart of the Swarm – приглашение в бету
13.11.2012 StarCraft 2: Heart of the Swarm в марте 2013
27.06.2012 Huawei и KPN International завершили испытания действующей европейской сети 400G

Компания Huawei и KPN International завершили первые в мире полевые испытания европейской сети 400G. Сеть 400G

24.10.2011 StarCraft II: Heart of the Swarm. Видео с BlizzCon 2011
01.06.2011 Некоторые факты StarCraft II: Heart of the Swarm
09.11.2010 Изменение тарифных планов Starcraft II
08.10.2010 Продолжение StarCraft II еще не скоро
16.07.2010 Тарифы Starcraft II для России
16.07.2010 StarCraft II. Системные требования
15.07.2010 Премьера StarCraft II: Wings of Liberty в России
23.04.2010 Starcraft II. Скриншоты
09.04.2010 StarCraft II: Wings of Liberty в России
18.02.2010 StarCraft 2: Бета-тест, системные требования, скриншоты
17.08.2009 Starcraft II: Wings of Liberty. Видео и скриншоты
17.08.2009 Diablo 3 и Starcraft 2 на BlizzCon 2009
29.08.2008 Четвертая раса в Starcraft II? Возможно, но не сразу
21.08.2008 Starcraft II не имеет даты выхода
01.04.2008 Десятилетие Starcraft
12.03.2008 StarCraft 2: Видео
15.11.2007 StarCraft 2: ответы на вопросы корейцев
06.08.2007 KPN планирует приобрести бельгийский бизнес у Tele2

Нидерландская телекоммуникационная компания KPN планирует приобрести бельгийский бизнес по предоставлению услуг фиксированной связи у шведской телекоммуникационной группы Tele2, сообщает РБК. KPN уже владеет бельгийским оператором
30.07.2007 Чистая прибыль нидерландской KPN сократилась на 12,6%

Чистая прибыль нидерландской телекоммуникационной группы Royal KPN N.V. в I полугодии 2007г. сократилась на 12,6% - до €714 млн. против €817 млн., полученны
30.07.2007 KPN намерена приобрести ИТ-компанию Getronics за €766 млн.

Нидерландская телекоммуникационная группа Royal KPN NV намерена приобрести ИТ-компанию Getronics NV, сообщает РБК. Согласно условиям сделки,

10.07.2007 StarCraft II: Скриншоты
02.02.2007 Оборудование Huawei внедрено в сети голландского оператора

Компания Huawei Technologies и голландский оператор KPN Mobile N. V. объявили об успешном внедрении оборудования Huawei для опорных сетей с комму
08.12.2005 Голландия продала 8% акций телекоммуникационной компании KPN

Министерство финансов Голландии продало 8% акций телекоммуникационной компании KPN. Об этом говорится в сообщении министерства. Большую часть этого пакета — 105 млн. акций — приобрел ABN Amro, 60 млн. ценных бумаг выкупила сама компания. Минфин Голландии не сооб
01.03.2005 KPN сокращает сотрудников несмотря на прибыль

Руководство голландской телекоммуникационной группы KPN планирует произвести сокращение 8 тыс. сотрудников, заявил глава компании Ад Схепбаувер во вторник. Компания завершила 2004 год балансовой прибылью в размере €1,78 млрд., что превысило прог
10.11.2004 KPN внедрила решение "видео поверх UMTS" от Alcatel

я Alcatel завершила поставки решения «видео поверх UMTS» для голландского оператора мобильной связи KPN Mobile. Специалисты Alcatel провели поставку и комплексную интеграцию решения «видео пове
12.03.2004 KPN выкупает собственные активы

Голландская телекоммуникационная компания KPN объявила о начале программы по выкупу собственных активов. На эти цели компания потратит около $612 млн., в результате она надеется выкупить около 3% собственных акций. В результате сами со
24.02.2004 KPN: 1 млн. пользователей i-mode

Голландский оператор сотовой связи KPN Telecom объявил о подписании на услуги i-mode миллионного абонента. Достижение этой отмет
23.01.2004 KPN сократил 800 сотрудников

Голландская телекоммуникационная компания KPN объявила о сокращении 800 рабочих мест в своем подразделении фиксированной связи - вследствие повышения эффективности и внедрения новых технологий. Увольнение 300 сотрудников вызвано сокращ
24.12.2003 Alcatel поставит prepaid-решения для KPN Mobile

Компания Alcatel объявила о подписании контракта с KPN Mobile, ведущим провайдером услуг мобильной связи в Нидерландах. Контракт предусматривает

Публикаций - 341, упоминаний - 450

KPN и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 74
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 66
Deutsche Telekom 954 56
Vodafone Group 1412 52
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 49
E-Plus 84 41
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 26
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 25
UMC - United Microelectronics Corporation 339 22
KPN - KPNQwest 53 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Укртелеком - Ukrtelecom 244 20
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 19
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 19
Huawei 4676 18
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 17
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 17
CK Hutchison Holdings 175 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 15
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 13
China Mobile 436 13
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 13
KPN - Telfort Mobiel 24 12
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Bouygues Telecom 65 11
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 10
AT&T South - BellSouth 234 10
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 10
Mobilcom 93 10
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 9
Tele Danmark - TDC 32 9
Telefonica - O2 Czech Republic - Český Telecom 40 9
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
ABN AMRO 100 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
United Colors of Benetton 39 2
Bugatti 17 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 2
Visa International 1993 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Ford 434 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Mobil - Мобил 52 2
TPG - инвестиционная компания 25 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Enron - Enrongate 122 1
Daewoo 103 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
GoodWill 13 1
Interpay Nederland B.V. 3 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 8
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 2
Президент Украины 128 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Верховная рада Украины - Счётная палата Украины 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 44
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 156
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 93
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 60
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 40
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 9
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
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Dropbox Paper 82 3
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 3
Google Android 15243 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 8 2
Philips DesXcape 6 2
Sony FeliCa - Sony Felicity Card 28 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
Google Android Messages 21 2
Apple iPhone 6 4861 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
Avaya Definity УАТС 104 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SCE - Service Creation Environment 1 1
Nokia Alcatel-Lucent RE - Rating Engine 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
Benefon Dragon 12 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 1
Nokia 7650 63 1
Scheepbouwer Ad - Шипбувер Эд - Шипбауэр Эд 5 5
Москалев Евгений 9 4
Сидоров Василий 53 2
Брагинский Андрей 23 2
Hampton Philip - Хэмптон Филип 2 2
Бондарь Олександр 3 2
Кинах Анатолий 4 2
Balijon Johan - Балийон Йохан 7 2
Kleisterlee Gerard - Кляйстерли Жерар 15 2
Тачикава Кейджи - Tachikawa Keiji 10 2
Белоусов Сергей 254 2
Умаров Михаил 56 2
Смирнов Михаил 73 2
Кравцов Алексей 35 1
Кузовкин Алексей 155 1
Баранов Алексей 21 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Носаков Василий 12 1
Муртазин Эльдар 74 1
Ворыхалов Антон 41 1
Тараба Вероника 29 1
Румянцев Андрей 14 1
Татарчук Владимир 5 1
Акулинин Игорь 20 1
Гудым Денис 20 1
Горобец Наталья 5 1
Кабулаев Иван 18 1
Косинов Михаил 14 1
Рожной Антон 6 1
Чупа Михаил 11 1
Палладин Александр 8 1
Вихров Сергей 8 1
Макарский Дмитрий 3 1
Киселев Максим 8 1
Марковец Виктор 3 1
Плакса Максим 2 1
Быченко Андрей 4 1
Шульга Сергей 3 1
Рязанов Алесь 3 1
Нидерланды 3746 215
Европа 24964 115
Германия - Федеративная Республика 13221 92
Япония 13807 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 58
Бельгия - Королевство 1192 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 55
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
Франция - Французская Республика 8177 35
Испания - Королевство 3840 33
Украина 7928 27
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
Дания - Королевство 1337 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
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Швеция - Королевство 3782 13
Греция - Греческая Республика 1017 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
Канада 5081 10
Нидерланды - Амстердам 630 10
Чехия - Чешская Республика 1349 10
Европа Восточная 3138 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Южная Корея - Республика 7052 8
Норвегия - Королевство 1858 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Болгария - Республика 799 8
Венгрия 855 7
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Беларусь - Белоруссия 6289 6
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