The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов

Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера Press F to pay respect Погиб соучредитель торрент-трекера The Pirate Bay Карл Лундстрем (Carl Lundstrom). Он умер в результате авиакатастрофы – его личный

Заблокирован домен Thepiratebay.org Домен торрент-трекера The Pirate Bay заблокирован из-за отсутствия подтверждения контактных данных регистранта, соо

Основатель The Pirate Bay заявил о смерти «пиратского движения» Один из основателей известного торрент-трекера The Pirate Bay Питер Сунде (Peter Sunde) заявил, что пиратское движение «мертво» и «бессмысленно»

Атака клонов: The Pirate Bay возродят во множестве копий y, позволяющий любому желающему без серьезной технической подготовки запустить собственный клон The Pirate Bay — самого популярного в мире торрент-трекера. The Open Pirate Bay содержит и

Основатель крупнейшего в мире торрент-трекера призвал его закрыть Один из основателей крупнейшего в мире торрент-трекера The Pirate Bay Тобиас Андерсон (Tobias Andersson) заявил, что проект нужно закрыть для того, чтоб

Главный торрент-трекер мира эвакуировался в социалистическую Корею Крупнейший в мире торрент-трекер The Pirate Bay объявил в своем блоге о перемещении хостинга из Норвегии и Испании в КНДР. В сообщ

Крупнейший торрент-трекер сменил название и отказался от серверов Самый знаменитый торрент-портал The Pirate Bay отказался от использования физических серверов и перешел на аренду виртуальных у «

Арестован основатель легендарного торрент-трекера Готфрид Свартхольм (Gottfrid Svartholm), один из четырех основателей The Pirate Bay, был арестован в городе Пномпень, столице Камбоджи, сообщает веб-сайт TorretnFreak

The Pirate Bay могут заблокировать в Британии Популярный торрент-трекер The Pirate Bay в скором времени может быть заблокирован в Британии, после того, как местный суд п

Нидерландские провайдеры отказались блокировать The Pirate Bay явили о том, что не станут блокировать доступ своих пользователей к популярному торрент-порталу The Pirate Bay в соответствие с требованиями местной антипиратской организации BREIN. Это произош

Пираты начинают раздавать предметы На всемирно известном торренте The Pirate Bay появилась новая группа скачиваемого контента – физические объекты (Physibles). По

Финскому провайдеру приказали заблокировать доступ к The Pirate Bay , должна заблокировать для своих клиентов доступ к одному из крупнейших в мире торрент-порталов The Pirate Bay. Об этом говорится в сообщении Elisa. Судебный иск с требованием о запрете доступа

Google внес в «черный список» Pirate Bay и другие торренты целый ряд популярных файлообменных сайтов, таких как один из наиболее известных файлообменников The Pirate Bay, не сообщив об этом официально. Начиная с января 2011 г., Google начал активно фил

Бельгийским интернет-провайдерам приказали заблокировать The Pirate Bay com и Telenet должны заблокировать для своих пользователей доступ к популярному торрент-порталу The Pirate Bay. Это решение Апелляционного суда отменяет раннее постановление Коммерческого суда

Создатели The Pirate Bay запустили новый файлообменник Создатели одного из самых популярных в мире торрент-трекеров The Pirate Bay объявили о запуске нового файлообменного сервиса под названием Bayfiles. По словам

Сооснователь The Pirate Bay дал интервью CNews CNews: Больше всего вы известны как один из основателей The Pirate Bay. Как все началось? Питер Санде Колмисоппи: На самом деле сайт основал не я, хотя м

Создатели The Pirate Bay запустят новый музыкальный файлообменник Создатели одного из самых больших и известных в мире торрент-порталов The Pirate Bay готовятся в течение следующих месяцев запустить новый проект под названием The Mus

Основатель Pirate Bay начал строить «альтернативный интернет» Один из основателей торрент-трекера The Pirate Bay Петер Зунде (Peter Sunde) начал работу над «альтернативным интернетом», который не

Pirate Bay и Baidu назвали самыми опасными пиратскими сайтами атства при Конгрессе США (The Congressional International Anti-Piracy Caucus) опубликовал новый список из шести наиболее опасных пиратских сайтов в мире. В этот список вошли крупнейший торрент-портал Pirate Bay и китайский поисковик Baidu, который защитники авторских прав давно обвиняют в содействии пиратам. Также опасными пиратскими сайтами организация IAPC считает канадский ресурс IsoHunt

Дело об основателях The Pirate Bay вернется в суд в сентябре Дело против четырех основателей крупнейшего торрент-портала The Pirate Bay должно вернуться в суд в конце сентября. Суд начнет рассматривать апелляцию Ханса

Покупатель The Pirate Bay предлагал 20 млн евро за Mininova стно, что компания Global Gaming Factory, несостоявшийся покупатель популярного торрент-портала The Pirate Bay, также предлагала заплатить 20 млн евро за покупку еще одного крупного BitTorrent-

Сооснователь The Pirate Bay создал сервис Flattr Питер Сунде (Peter Sunde), один из основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, объявил о запуске своего нового проекта под названием Flattr. Flattr – это социальная система микроплатежей для людей, которые занимаются распространением различного контента в

Создатель Pirate Bay запустил новый стартап Kvittar Питер Сунде (Peter Sunde), один из основателей торрент-портала Pirate Bay, недавно покинувший свою работу на этом сайте, запустил новый стартап. Сунде является одним из создателей шведского сервиса Kvittar, который предлагает пользователям следить за их тр

The Pirate Bay закроют навсегда В скором времени торрент-трекера The Pirate Bay будет закрыт. По словам владельцев, причиной такого решения стали отнюдь не многоч

Pirate Bay отправили в офлайн к (24 августа) шведский суд адресовал интернет-провайдерам предписание отключить торрент-трекер The Pirate Bay под угрозой штрафа в размере $70 тыс. После того, как предписание было обнародован

Загадочные русские могли купить The Pirate Bay Global Gaming Factory, шведская компания, планирующая приобрести популярный торрент-портал The Pirate Bay, объявила о получении ряда предложений об инвестициях в эту покупку со стороны раз

Голландия потребовала закрыть The Pirate Bay Голландская антипиратская организация BREIN выиграла суд против популярного торрент-портала The Pirate Bay. Согласно постановлению Амстердамского суда, портал должен прекратить всю деятельн

Голливудские студии снова судятся с The Pirate Bay 28 июля, более десяти голливудских студий подали очередной судебный иск против торрент-портала The Pirate Bay. Истцы, среди которых Disney, Universal, Warner, Columbia, Sony, NBC и Paramount,

The Pirate Bay продан ая компания Global Gaming Factory X объявила сегодня о приобретении крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay за 60 млн. шведских крон (около $7,8 млн.). Кроме того, GGF планирует за 100 млн.

The Pirate Bay купили за $7,7 млн lobal Gaming Factory X AB сегодня, 30 июня, объявила о приобретении популярного торрент-трекера The Pirate Bay за 60 млн шведских крон (около $7,7 млн). Также в сообщении Global Gaming Factory

The Pirate Bay подает в суд на Швецию Основатели популярного торрент-портала The Pirate Bay потерпели еще одно поражение в суде и теперь собираются подавать иск на Швецию в Е

Основателей The Pirate Bay вызвали в суд через Twitter и Facebook Основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay снова вызывают в суд. Уведомление об этом голландская антипиратская организация BR

The Pirate Bay запустил анонимайзер трафика Популярный торрент-портал The Pirate Bay вчера, 15 июня, объявил о запуске бета-версии нового сервиса IPREDATOR Global Anon

Основатели The Pirate Bay готовятся к мести ртхольм Варг (Gottfrid Svartholm Warg), один из четырех основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, которых шведский суд недавно признал виновными в пособничестве распространению за

Основатели The Pirate Bay готовятся отомстить адвокатам истцов ртхольм Варг (Gottfrid Svartholm Warg), один из четырех основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, которых шведский суд недавно признал виновными в пособничестве распространению за

Ассоциация BSA поддержала решение суда по делу The Pirate Bay льный комментарий по поводу вынесения приговора четырем основателям популярного торрент-трекера The Pirate Bay. «Ассоциация производителей программного обеспечения» поддерживает решение суда по

Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму Шведский суд сегодня вынес свой вердикт по делу против владельцев популярного торрент-портала The Pirate Bay. Четверо обвиняемых, Ханс Фредрик Нейи (Hans Fredrik Neij), Готфрид Свартхольм Вар

Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму уд сегодня, 17 апреля, вынес свой вердикт по делу против владельцев популярного торрент-портала The Pirate Bay. Четверо обвиняемых, Ханс Фредрик Нейи (Hans Fredrik Neij), Готфрид Свартхольм Вар

Приговор по делу Pirate Bay есколько часов назад, шведский суд вынес приговор четырем владельцам известного торрент-трекера The Pirate Bay с формулировкой "оказание помощи пользователям в получении авторского контента". П