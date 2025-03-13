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The Pirate Bay BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов
СОБЫТИЯ
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|13.03.2025
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Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера
Press F to pay respect Погиб соучредитель торрент-трекера The Pirate Bay Карл Лундстрем (Carl Lundstrom). Он умер в результате авиакатастрофы – его личный
|11.12.2015
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Заблокирован домен Thepiratebay.org
Домен торрент-трекера The Pirate Bay заблокирован из-за отсутствия подтверждения контактных данных регистранта, соо
|06.04.2015
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Основатель The Pirate Bay заявил о смерти «пиратского движения»
Один из основателей известного торрент-трекера The Pirate Bay Питер Сунде (Peter Sunde) заявил, что пиратское движение «мертво» и «бессмысленно»
|22.12.2014
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Атака клонов: The Pirate Bay возродят во множестве копий
y, позволяющий любому желающему без серьезной технической подготовки запустить собственный клон The Pirate Bay — самого популярного в мире торрент-трекера. The Open Pirate Bay содержит и
|11.07.2013
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Основатель крупнейшего в мире торрент-трекера призвал его закрыть
Один из основателей крупнейшего в мире торрент-трекера The Pirate Bay Тобиас Андерсон (Tobias Andersson) заявил, что проект нужно закрыть для того, чтоб
|05.03.2013
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Главный торрент-трекер мира эвакуировался в социалистическую Корею
Крупнейший в мире торрент-трекер The Pirate Bay объявил в своем блоге о перемещении хостинга из Норвегии и Испании в КНДР. В сообщ
|18.10.2012
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Крупнейший торрент-трекер сменил название и отказался от серверов
Самый знаменитый торрент-портал The Pirate Bay отказался от использования физических серверов и перешел на аренду виртуальных у «
|03.09.2012
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Арестован основатель легендарного торрент-трекера
Готфрид Свартхольм (Gottfrid Svartholm), один из четырех основателей The Pirate Bay, был арестован в городе Пномпень, столице Камбоджи, сообщает веб-сайт TorretnFreak
|21.02.2012
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The Pirate Bay могут заблокировать в Британии
Популярный торрент-трекер The Pirate Bay в скором времени может быть заблокирован в Британии, после того, как местный суд п
|30.01.2012
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Нидерландские провайдеры отказались блокировать The Pirate Bay
явили о том, что не станут блокировать доступ своих пользователей к популярному торрент-порталу The Pirate Bay в соответствие с требованиями местной антипиратской организации BREIN. Это произош
|25.01.2012
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Пираты начинают раздавать предметы
На всемирно известном торренте The Pirate Bay появилась новая группа скачиваемого контента – физические объекты (Physibles). По
|09.01.2012
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Финскому провайдеру приказали заблокировать доступ к The Pirate Bay
, должна заблокировать для своих клиентов доступ к одному из крупнейших в мире торрент-порталов The Pirate Bay. Об этом говорится в сообщении Elisa. Судебный иск с требованием о запрете доступа
|24.11.2011
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Google внес в «черный список» Pirate Bay и другие торренты
целый ряд популярных файлообменных сайтов, таких как один из наиболее известных файлообменников The Pirate Bay, не сообщив об этом официально. Начиная с января 2011 г., Google начал активно фил
|05.10.2011
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Бельгийским интернет-провайдерам приказали заблокировать The Pirate Bay
com и Telenet должны заблокировать для своих пользователей доступ к популярному торрент-порталу The Pirate Bay. Это решение Апелляционного суда отменяет раннее постановление Коммерческого суда
|30.08.2011
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Создатели The Pirate Bay запустили новый файлообменник
Создатели одного из самых популярных в мире торрент-трекеров The Pirate Bay объявили о запуске нового файлообменного сервиса под названием Bayfiles. По словам
|25.07.2011
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Сооснователь The Pirate Bay дал интервью CNews
CNews: Больше всего вы известны как один из основателей The Pirate Bay. Как все началось? Питер Санде Колмисоппи: На самом деле сайт основал не я, хотя м
|24.01.2011
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Создатели The Pirate Bay запустят новый музыкальный файлообменник
Создатели одного из самых больших и известных в мире торрент-порталов The Pirate Bay готовятся в течение следующих месяцев запустить новый проект под названием The Mus
|30.11.2010
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Основатель Pirate Bay начал строить «альтернативный интернет»
Один из основателей торрент-трекера The Pirate Bay Петер Зунде (Peter Sunde) начал работу над «альтернативным интернетом», который не
|21.05.2010
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Pirate Bay и Baidu назвали самыми опасными пиратскими сайтами
атства при Конгрессе США (The Congressional International Anti-Piracy Caucus) опубликовал новый список из шести наиболее опасных пиратских сайтов в мире. В этот список вошли крупнейший торрент-портал Pirate Bay и китайский поисковик Baidu, который защитники авторских прав давно обвиняют в содействии пиратам. Также опасными пиратскими сайтами организация IAPC считает канадский ресурс IsoHunt
|12.03.2010
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Дело об основателях The Pirate Bay вернется в суд в сентябре
Дело против четырех основателей крупнейшего торрент-портала The Pirate Bay должно вернуться в суд в конце сентября. Суд начнет рассматривать апелляцию Ханса
|04.03.2010
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Покупатель The Pirate Bay предлагал 20 млн евро за Mininova
стно, что компания Global Gaming Factory, несостоявшийся покупатель популярного торрент-портала The Pirate Bay, также предлагала заплатить 20 млн евро за покупку еще одного крупного BitTorrent-
|15.02.2010
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Сооснователь The Pirate Bay создал сервис Flattr
Питер Сунде (Peter Sunde), один из основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, объявил о запуске своего нового проекта под названием Flattr. Flattr – это социальная система микроплатежей для людей, которые занимаются распространением различного контента в
|25.11.2009
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Создатель Pirate Bay запустил новый стартап Kvittar
Питер Сунде (Peter Sunde), один из основателей торрент-портала Pirate Bay, недавно покинувший свою работу на этом сайте, запустил новый стартап. Сунде является одним из создателей шведского сервиса Kvittar, который предлагает пользователям следить за их тр
|18.11.2009
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The Pirate Bay закроют навсегда
В скором времени торрент-трекера The Pirate Bay будет закрыт. По словам владельцев, причиной такого решения стали отнюдь не многоч
|25.08.2009
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Pirate Bay отправили в офлайн
к (24 августа) шведский суд адресовал интернет-провайдерам предписание отключить торрент-трекер The Pirate Bay под угрозой штрафа в размере $70 тыс. После того, как предписание было обнародован
|04.08.2009
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Загадочные русские могли купить The Pirate Bay
Global Gaming Factory, шведская компания, планирующая приобрести популярный торрент-портал The Pirate Bay, объявила о получении ряда предложений об инвестициях в эту покупку со стороны раз
|31.07.2009
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Голландия потребовала закрыть The Pirate Bay
Голландская антипиратская организация BREIN выиграла суд против популярного торрент-портала The Pirate Bay. Согласно постановлению Амстердамского суда, портал должен прекратить всю деятельн
|28.07.2009
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Голливудские студии снова судятся с The Pirate Bay
28 июля, более десяти голливудских студий подали очередной судебный иск против торрент-портала The Pirate Bay. Истцы, среди которых Disney, Universal, Warner, Columbia, Sony, NBC и Paramount,
|30.06.2009
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The Pirate Bay продан
ая компания Global Gaming Factory X объявила сегодня о приобретении крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay за 60 млн. шведских крон (около $7,8 млн.). Кроме того, GGF планирует за 100 млн.
|30.06.2009
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The Pirate Bay купили за $7,7 млн
lobal Gaming Factory X AB сегодня, 30 июня, объявила о приобретении популярного торрент-трекера The Pirate Bay за 60 млн шведских крон (около $7,7 млн). Также в сообщении Global Gaming Factory
|26.06.2009
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The Pirate Bay подает в суд на Швецию
Основатели популярного торрент-портала The Pirate Bay потерпели еще одно поражение в суде и теперь собираются подавать иск на Швецию в Е
|24.06.2009
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Основателей The Pirate Bay вызвали в суд через Twitter и Facebook
Основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay снова вызывают в суд. Уведомление об этом голландская антипиратская организация BR
|16.06.2009
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The Pirate Bay запустил анонимайзер трафика
Популярный торрент-портал The Pirate Bay вчера, 15 июня, объявил о запуске бета-версии нового сервиса IPREDATOR Global Anon
|15.05.2009
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Основатели The Pirate Bay готовятся к мести
ртхольм Варг (Gottfrid Svartholm Warg), один из четырех основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, которых шведский суд недавно признал виновными в пособничестве распространению за
|15.05.2009
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Основатели The Pirate Bay готовятся отомстить адвокатам истцов
ртхольм Варг (Gottfrid Svartholm Warg), один из четырех основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, которых шведский суд недавно признал виновными в пособничестве распространению за
|17.04.2009
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Ассоциация BSA поддержала решение суда по делу The Pirate Bay
льный комментарий по поводу вынесения приговора четырем основателям популярного торрент-трекера The Pirate Bay. «Ассоциация производителей программного обеспечения» поддерживает решение суда по
|17.04.2009
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Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму
Шведский суд сегодня вынес свой вердикт по делу против владельцев популярного торрент-портала The Pirate Bay. Четверо обвиняемых, Ханс Фредрик Нейи (Hans Fredrik Neij), Готфрид Свартхольм Вар
|17.04.2009
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Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму
уд сегодня, 17 апреля, вынес свой вердикт по делу против владельцев популярного торрент-портала The Pirate Bay. Четверо обвиняемых, Ханс Фредрик Нейи (Hans Fredrik Neij), Готфрид Свартхольм Вар
|17.04.2009
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Приговор по делу Pirate Bay
есколько часов назад, шведский суд вынес приговор четырем владельцам известного торрент-трекера The Pirate Bay с формулировкой "оказание помощи пользователям в получении авторского контента". П
|04.03.2009
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Суд над торрентами: портал-лидер ждет приговора
одходит к концу судебный процесс против владельцев одного из крупнейших в мире торрент-порталов The Pirate Bay («Пиратская бухта»). Последнее слушание по этому делу состоялось вчера, 3 марта. О
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