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The Pirate Bay BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов

The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов

СОБЫТИЯ

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13.03.2025 Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера

Press F to pay respect Погиб соучредитель торрент-трекера The Pirate Bay Карл Лундстрем (Carl Lundstrom). Он умер в результате авиакатастрофы – его личный

11.12.2015 Заблокирован домен Thepiratebay.org

Домен торрент-трекера The Pirate Bay заблокирован из-за отсутствия подтверждения контактных данных регистранта, соо
06.04.2015 Основатель The Pirate Bay заявил о смерти «пиратского движения»

Один из основателей известного торрент-трекера The Pirate Bay Питер Сунде (Peter Sunde) заявил, что пиратское движение «мертво» и «бессмысленно»
22.12.2014 Атака клонов: The Pirate Bay возродят во множестве копий

y, позволяющий любому желающему без серьезной технической подготовки запустить собственный клон The Pirate Bay — самого популярного в мире торрент-трекера. The Open Pirate Bay содержит и
11.07.2013 Основатель крупнейшего в мире торрент-трекера призвал его закрыть

Один из основателей крупнейшего в мире торрент-трекера The Pirate Bay Тобиас Андерсон (Tobias Andersson) заявил, что проект нужно закрыть для того, чтоб
05.03.2013 Главный торрент-трекер мира эвакуировался в социалистическую Корею

Крупнейший в мире торрент-трекер The Pirate Bay объявил в своем блоге о перемещении хостинга из Норвегии и Испании в КНДР. В сообщ
18.10.2012 Крупнейший торрент-трекер сменил название и отказался от серверов

Самый знаменитый торрент-портал The Pirate Bay отказался от использования физических серверов и перешел на аренду виртуальных у «
03.09.2012 Арестован основатель легендарного торрент-трекера

Готфрид Свартхольм (Gottfrid Svartholm), один из четырех основателей The Pirate Bay, был арестован в городе Пномпень, столице Камбоджи, сообщает веб-сайт TorretnFreak
21.02.2012 The Pirate Bay могут заблокировать в Британии

Популярный торрент-трекер The Pirate Bay в скором времени может быть заблокирован в Британии, после того, как местный суд п
30.01.2012 Нидерландские провайдеры отказались блокировать The Pirate Bay

явили о том, что не станут блокировать доступ своих пользователей к популярному торрент-порталу The Pirate Bay в соответствие с требованиями местной антипиратской организации BREIN. Это произош
25.01.2012 Пираты начинают раздавать предметы

На всемирно известном торренте The Pirate Bay появилась новая группа скачиваемого контента – физические объекты (Physibles). По

09.01.2012 Финскому провайдеру приказали заблокировать доступ к The Pirate Bay

, должна заблокировать для своих клиентов доступ к одному из крупнейших в мире торрент-порталов The Pirate Bay. Об этом говорится в сообщении Elisa. Судебный иск с требованием о запрете доступа
24.11.2011 Google внес в «черный список» Pirate Bay и другие торренты

целый ряд популярных файлообменных сайтов, таких как один из наиболее известных файлообменников The Pirate Bay, не сообщив об этом официально. Начиная с января 2011 г., Google начал активно фил
05.10.2011 Бельгийским интернет-провайдерам приказали заблокировать The Pirate Bay

com и Telenet должны заблокировать для своих пользователей доступ к популярному торрент-порталу The Pirate Bay. Это решение Апелляционного суда отменяет раннее постановление Коммерческого суда

30.08.2011 Создатели The Pirate Bay запустили новый файлообменник

Создатели одного из самых популярных в мире торрент-трекеров The Pirate Bay объявили о запуске нового файлообменного сервиса под названием Bayfiles. По словам
25.07.2011 Сооснователь The Pirate Bay дал интервью CNews

CNews: Больше всего вы известны как один из основателей The Pirate Bay. Как все началось? Питер Санде Колмисоппи: На самом деле сайт основал не я, хотя м
24.01.2011 Создатели The Pirate Bay запустят новый музыкальный файлообменник

Создатели одного из самых больших и известных в мире торрент-порталов The Pirate Bay готовятся в течение следующих месяцев запустить новый проект под названием The Mus
30.11.2010 Основатель Pirate Bay начал строить «альтернативный интернет»

Один из основателей торрент-трекера The Pirate Bay Петер Зунде (Peter Sunde) начал работу над «альтернативным интернетом», который не
21.05.2010 Pirate Bay и Baidu назвали самыми опасными пиратскими сайтами

атства при Конгрессе США (The Congressional International Anti-Piracy Caucus) опубликовал новый список из шести наиболее опасных пиратских сайтов в мире. В этот список вошли крупнейший торрент-портал Pirate Bay и китайский поисковик Baidu, который защитники авторских прав давно обвиняют в содействии пиратам. Также опасными пиратскими сайтами организация IAPC считает канадский ресурс IsoHunt
12.03.2010 Дело об основателях The Pirate Bay вернется в суд в сентябре

Дело против четырех основателей крупнейшего торрент-портала The Pirate Bay должно вернуться в суд в конце сентября. Суд начнет рассматривать апелляцию Ханса

04.03.2010 Покупатель The Pirate Bay предлагал 20 млн евро за Mininova

стно, что компания Global Gaming Factory, несостоявшийся покупатель популярного торрент-портала The Pirate Bay, также предлагала заплатить 20 млн евро за покупку еще одного крупного BitTorrent-
15.02.2010 Сооснователь The Pirate Bay создал сервис Flattr

Питер Сунде (Peter Sunde), один из основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, объявил о запуске своего нового проекта под названием Flattr. Flattr – это социальная система микроплатежей для людей, которые занимаются распространением различного контента в

25.11.2009 Создатель Pirate Bay запустил новый стартап Kvittar

Питер Сунде (Peter Sunde), один из основателей торрент-портала Pirate Bay, недавно покинувший свою работу на этом сайте, запустил новый стартап. Сунде является одним из создателей шведского сервиса Kvittar, который предлагает пользователям следить за их тр
18.11.2009 The Pirate Bay закроют навсегда

В скором времени торрент-трекера The Pirate Bay будет закрыт. По словам владельцев, причиной такого решения стали отнюдь не многоч
25.08.2009 Pirate Bay отправили в офлайн

к (24 августа) шведский суд адресовал интернет-провайдерам предписание отключить торрент-трекер The Pirate Bay под угрозой штрафа в размере $70 тыс. После того, как предписание было обнародован
04.08.2009 Загадочные русские могли купить The Pirate Bay

Global Gaming Factory, шведская компания, планирующая приобрести популярный торрент-портал The Pirate Bay, объявила о получении ряда предложений об инвестициях в эту покупку со стороны раз
31.07.2009 Голландия потребовала закрыть The Pirate Bay

Голландская антипиратская организация BREIN выиграла суд против популярного торрент-портала The Pirate Bay. Согласно постановлению Амстердамского суда, портал должен прекратить всю деятельн
28.07.2009 Голливудские студии снова судятся с The Pirate Bay

28 июля, более десяти голливудских студий подали очередной судебный иск против торрент-портала The Pirate Bay. Истцы, среди которых Disney, Universal, Warner, Columbia, Sony, NBC и Paramount,

30.06.2009 The Pirate Bay продан

ая компания Global Gaming Factory X объявила сегодня о приобретении крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay за 60 млн. шведских крон (около $7,8 млн.). Кроме того, GGF планирует за 100 млн.

30.06.2009 The Pirate Bay купили за $7,7 млн

lobal Gaming Factory X AB сегодня, 30 июня, объявила о приобретении популярного торрент-трекера The Pirate Bay за 60 млн шведских крон (около $7,7 млн). Также в сообщении Global Gaming Factory

26.06.2009 The Pirate Bay подает в суд на Швецию

Основатели популярного торрент-портала The Pirate Bay потерпели еще одно поражение в суде и теперь собираются подавать иск на Швецию в Е
24.06.2009 Основателей The Pirate Bay вызвали в суд через Twitter и Facebook

Основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay снова вызывают в суд. Уведомление об этом голландская антипиратская организация BR
16.06.2009 The Pirate Bay запустил анонимайзер трафика

Популярный торрент-портал The Pirate Bay вчера, 15 июня, объявил о запуске бета-версии нового сервиса IPREDATOR Global Anon
15.05.2009 Основатели The Pirate Bay готовятся к мести

ртхольм Варг (Gottfrid Svartholm Warg), один из четырех основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, которых шведский суд недавно признал виновными в пособничестве распространению за
15.05.2009 Основатели The Pirate Bay готовятся отомстить адвокатам истцов

ртхольм Варг (Gottfrid Svartholm Warg), один из четырех основателей популярного торрент-портала The Pirate Bay, которых шведский суд недавно признал виновными в пособничестве распространению за
17.04.2009 Ассоциация BSA поддержала решение суда по делу The Pirate Bay

льный комментарий по поводу вынесения приговора четырем основателям популярного торрент-трекера The Pirate Bay. «Ассоциация производителей программного обеспечения» поддерживает решение суда по
17.04.2009 Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму

Шведский суд сегодня вынес свой вердикт по делу против владельцев популярного торрент-портала The Pirate Bay. Четверо обвиняемых, Ханс Фредрик Нейи (Hans Fredrik Neij), Готфрид Свартхольм Вар
17.04.2009 Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму

уд сегодня, 17 апреля, вынес свой вердикт по делу против владельцев популярного торрент-портала The Pirate Bay. Четверо обвиняемых, Ханс Фредрик Нейи (Hans Fredrik Neij), Готфрид Свартхольм Вар
17.04.2009 Приговор по делу Pirate Bay

есколько часов назад, шведский суд вынес приговор четырем владельцам известного торрент-трекера The Pirate Bay с формулировкой "оказание помощи пользователям в получении авторского контента". П
04.03.2009 Суд над торрентами: портал-лидер ждет приговора

одходит к концу судебный процесс против владельцев одного из крупнейших в мире торрент-порталов The Pirate Bay («Пиратская бухта»). Последнее слушание по этому делу состоялось вчера, 3 марта. О

Публикаций - 118, упоминаний - 200

The Pirate Bay и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
X Corp - Twitter 2938 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Anonymous - Хакерская группировка 79 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent Inc 6 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
PayPal 671 3
Cloudflare 172 3
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 1
Grokster 39 1
OmaseGo 2 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Paradox Interactive 136 1
HBGary Federal 4 1
CB3ROB - CyberBunker 3 1
MediaDefender 4 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 1
Nitro Games 25 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 1
Netlab - Нетлаб 14 1
Charter Communications 41 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Dell EMC 5180 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
9594 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Sony BMG 187 8
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 7
Warner Bros. International Television Distribution 289 7
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 7
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 6
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 6
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 4
Warner 540 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Walt Disney Company 647 3
Борец Производственная Компания - Borets 34 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Транснефть Балтика 4 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Резонанс НПП 407 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Флибуста 34 1
Starbucks 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Судебная власть - Judicial power 2500 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Конституционный суд Италии - Верховный суд Италии 2 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
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Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
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Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 6
Microsoft Windows 16882 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Baidu 302 4
Demonoid - Торрент-трекер 10 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Myspace - социальная сеть 640 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 33 2
MegaUpload 13 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 58 1
Google Chrome Media Router 2 1
Atlassian - Confluence 183 1
Wall Street Market 4 1
Microsoft Windows InPrivate 13 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Apple Logic Pro X 22 1
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
Tencent - Turtle Rock Studios - Left 4 Dead - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 1
Panda ActiveScan 46 1
Mozilla FireFox Portable - Mozilla FireFox Mobile 21 1
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