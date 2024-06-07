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Iger Bob Айгер Боб

СОБЫТИЯ


07.06.2024 Фанаты закрытой Disney видеоигры взломали сервер компании и украли 2,5 ГБ внутренних корпоративных данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Iger Bob и организации, системы, технологии, персоны:

Charter Communications 41 1
Walt Disney Company 649 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 1
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Atlassian - Confluence 191 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 710 1
Character AI - character.ai - c.ai - char.a 14 1
Iger Bob - Игер Боб 4 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 1
США - Нью-Йорк 3189 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 634 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 89 1
BleepingComputer - Издание 463 1
ZDnet 666 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
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