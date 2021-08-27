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Sony Pictures Entertainment Columbia Pictures Columbia Pictures Industries

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.08.2021 Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине 1
14.11.2012 Принтер для Джеймса Бонда 1
13.10.2011 Men In Black весной 2012 1
02.09.2011 Блог Меднова: Не дело потребителя знать, чего ему хочется 1
12.03.2010 Дело об основателях The Pirate Bay вернется в суд в сентябре 1
15.05.2009 Основатели The Pirate Bay готовятся к мести 1
15.05.2009 Основатели The Pirate Bay готовятся отомстить адвокатам истцов 1
17.04.2009 Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму 1
17.04.2009 Основателей The Pirate Bay посадят в тюрьму 1
01.10.2008 Dell приступил к продажам ПК с фильмами 1
10.09.2008 Пиратской «Горбушке» полный конец 1
28.03.2008 Китайский киносайт засудит голливудские студии 1
14.03.2008 Крупнейшие киностудии подали в суд на китайскую компанию 1
01.02.2008 Правозащитники наступают на The Pirate Bay 1
20.05.2004 Sony планирует купить «Джеймса Бонда» 1
13.11.2003 DVD-диски Sony будут делать в Москве 1
26.04.2002 DVD-пираты выдвинули иск против 9 крупных киностудий 1
16.06.2000 Ведущие американские кинокомпании подают в суд на сайт RecordTV.com 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Sony Pictures Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6757 4
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 4
Google LLC 12819 2
Samsung Electronics 11148 1
Dell EMC 5206 1
Yandex - Яндекс 9401 1
Lenovo Group 2475 1
Apple Inc 13304 1
LG Electronics 3749 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
HP Inc. 5910 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
HTC Corporation 1425 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Sharp Corporation 1062 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 1
Евробайт - Eurobyte 3 1
Propshop Modelmakers 1 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 9
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 8
Warner Bros. International Television Distribution 291 7
Sony BMG 187 6
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 136 5
Walt Disney Company 649 4
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
Sony Music Entertainment 161 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Aston Martin 38 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 68 1
Sony Pictures Television 19 1
Walt Disney Pictures 11 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6021 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5784 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
Судебная власть - Judicial power 2528 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 650 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4509 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29939 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3309 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4011 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 154 1
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3889 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15567 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5581 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4465 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26463 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3268 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8787 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 150 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Google Android - приложения и разработчики 747 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 768 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4790 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9697 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1522 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3280 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
HD Videobox - пиратский онлайн-кинотеатр 2 1
Apple iPad 4027 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 322 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1947 1
Apple iPod 1559 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4205 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 1
Myspace - социальная сеть 640 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Sony Walkman 286 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 1
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Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 4
Sunde Peter - Зунде Петер 26 4
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Меднов Сергей 124 1
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Киселев Владислав 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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