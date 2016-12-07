Walt Disney Company Pixar Animation Studios
|07.12.2016
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«Системный софт» стал единственным реселлером RenderMan от Pixar в России
» стал единственным в России официальным реселлером пакета для рендеринга RenderMan, разработанного Pixar Animation Studios. Об этом говорится в заявлении «Системного софта», поступившем в реда
|04.12.2012
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Студенты сделали мультфильм Pixar реальностью
Студенты Университета королевы Виктории Шаншан Жу, Адам Бен-Дрор и Джосс Доггет создали лампу-робота, похожую на знаменитую Juxo Jr из классического мультфильма компании Pixar. Проект лампы-аниматроника авторы назвали Pinokio. Для её создания студенты использовали микроконтроллер Arduino и API OpenCV. Pinokio умеет двигаться с той же грацией, что и лампы в муль
|12.08.2011
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Autodesk и Walt Disney Pictures подписали соглашение о лицензировании технологии XGen
стемы для создания произвольных элементарных участков поверхности, с помощью которой совсем недавно Walt Disney Animation Studios (WDAS) провела съемки мульт-хита «Рапунцель: запутанная история
|11.02.2010
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Twitter взял на работу финансового директора Pixar
Популярный сервис микроблогов Twitter вчера, 10 февраля, объявил о назначении нового финансового директора. Им стал Али Ровхани (Ali Rowghani), нынешний финансовый директор студии Pixar Animation, которая принадлежит компании Walt Disney, сообщает АР. Ожидается, что Ровхани присоединится к Twitter в марте текущего года. Twitter недавно озвучил свои планы по увеличению до
|28.05.2008
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"Пасхальные яйца" от Pixar
Аниматоры из студии Pixar, как оказывается, любят спрятать в своих мультфильмах немало сюрпризов, которые намекают на будущие проекты.
|18.12.2007
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Следующее творение студии Pixar
Летом следующего года главным мультфильмом, без сомнения, станет творение студии Pixar - Wall-E (премьера 27.06.08). Так зовут робота, который 700 лет прозябает без дела. Отметим, что идея мультфильма появилась сравнительно давно, но лишь сейчас в руках Pixar оказали
|04.10.2006
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Disney Animation открыл новый портал
; посредством открытого портала содействовать лучшему общению между художниками и дать возможность для начинающих талантов заявить о себе. По сути, DisneyMouseLink.com — это рекрутинговый портал Disney Animation, и принцип его работы такой же, как и у сайтов по трудоустройству. После регистрации в системе художник получает доступ к панели управления персональным разделом на портале, г
|26.01.2006
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Глава Apple проник в руководство Disney
Компания Disney приобретет Pixar, с которой у нее давние партнерские отношения, за $7,4 млрд. Это придаст детищу Уолта Диснея дополнительный импульс развитию своих анимационных технологий. У Pixar же есть шанс "пр
|20.01.2006
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Disney предлагает $7 млрд. за Pixar
Disney ведет переговоры о покупке Pixar Animation Studios, компании компьютерной анимации. Текущая капитализация Pixar с
|11.02.2003
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Pixar будет создавать шедевры 3D-анимации в новом высокопроизводительном центре рендеринга
Компания Pixar Animation Studios, лауреат премий Oscar за фильмы “История игрушек” и “Корпорация монст
|11.02.2003
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Pixar будет создавать шедевры 3D-анимации в новом высокопроизводительном центре рендеринга
Компания Pixar Animation Studios, лауреат премий Oscar за фильмы “История игрушек” и “Корпорация монст
|07.02.2003
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Студия Pixar изменит Walt Disney?
асно уже взятым на себя обязательствам, первый фильм, который будет представлять другая киностудия, Pixar может выпустить лишь в 2006 году. Его производство уже утверждено; почти завершено и ут
Walt Disney Company и организации, системы, технологии, персоны:
|МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
|Thomson Financial - Thomson First Call 382 1
|Counterpoint Research 90 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
|MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
|comScore 379 1
|Forbes 400 3 1
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