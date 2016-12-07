Walt Disney Company - Pixar Animation Studios

«Системный софт» стал единственным реселлером RenderMan от Pixar в России » стал единственным в России официальным реселлером пакета для рендеринга RenderMan, разработанного Pixar Animation Studios. Об этом говорится в заявлении «Системного софта», поступившем в реда

Студенты сделали мультфильм Pixar реальностью Студенты Университета королевы Виктории Шаншан Жу, Адам Бен-Дрор и Джосс Доггет создали лампу-робота, похожую на знаменитую Juxo Jr из классического мультфильма компании Pixar. Проект лампы-аниматроника авторы назвали Pinokio. Для её создания студенты использовали микроконтроллер Arduino и API OpenCV. Pinokio умеет двигаться с той же грацией, что и лампы в муль

Autodesk и Walt Disney Pictures подписали соглашение о лицензировании технологии XGen стемы для создания произвольных элементарных участков поверхности, с помощью которой совсем недавно Walt Disney Animation Studios (WDAS) провела съемки мульт-хита «Рапунцель: запутанная история

Twitter взял на работу финансового директора Pixar Популярный сервис микроблогов Twitter вчера, 10 февраля, объявил о назначении нового финансового директора. Им стал Али Ровхани (Ali Rowghani), нынешний финансовый директор студии Pixar Animation, которая принадлежит компании Walt Disney, сообщает АР. Ожидается, что Ровхани присоединится к Twitter в марте текущего года. Twitter недавно озвучил свои планы по увеличению до

"Пасхальные яйца" от Pixar Аниматоры из студии Pixar, как оказывается, любят спрятать в своих мультфильмах немало сюрпризов, которые намекают на будущие проекты.

Следующее творение студии Pixar Летом следующего года главным мультфильмом, без сомнения, станет творение студии Pixar - Wall-E (премьера 27.06.08). Так зовут робота, который 700 лет прозябает без дела. Отметим, что идея мультфильма появилась сравнительно давно, но лишь сейчас в руках Pixar оказали

Disney Animation открыл новый портал ; посредством открытого портала содействовать лучшему общению между художниками и дать возможность для начинающих талантов заявить о себе. По сути, DisneyMouseLink.com — это рекрутинговый портал Disney Animation, и принцип его работы такой же, как и у сайтов по трудоустройству. После регистрации в системе художник получает доступ к панели управления персональным разделом на портале, г

Глава Apple проник в руководство Disney Компания Disney приобретет Pixar, с которой у нее давние партнерские отношения, за $7,4 млрд. Это придаст детищу Уолта Диснея дополнительный импульс развитию своих анимационных технологий. У Pixar же есть шанс "пр

Disney предлагает $7 млрд. за Pixar Disney ведет переговоры о покупке Pixar Animation Studios, компании компьютерной анимации. Текущая капитализация Pixar с

Pixar будет создавать шедевры 3D-анимации в новом высокопроизводительном центре рендеринга Компания Pixar Animation Studios, лауреат премий Oscar за фильмы “История игрушек” и “Корпорация монст

Pixar будет создавать шедевры 3D-анимации в новом высокопроизводительном центре рендеринга Компания Pixar Animation Studios, лауреат премий Oscar за фильмы “История игрушек” и “Корпорация монст