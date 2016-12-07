Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169013
ИКТ 13189
Организации 10332
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25130
Персоны 72130
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1189
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Walt Disney Company Pixar Animation Studios

Walt Disney Company - Pixar Animation Studios


07.12.2016 «Системный софт» стал единственным реселлером RenderMan от Pixar в России

» стал единственным в России официальным реселлером пакета для рендеринга RenderMan, разработанного Pixar Animation Studios. Об этом говорится в заявлении «Системного софта», поступившем в реда
04.12.2012 Студенты сделали мультфильм Pixar реальностью

Студенты Университета королевы Виктории Шаншан Жу, Адам Бен-Дрор и Джосс Доггет создали лампу-робота, похожую на знаменитую Juxo Jr из классического мультфильма компании Pixar. Проект лампы-аниматроника авторы назвали Pinokio. Для её создания студенты использовали микроконтроллер Arduino и API OpenCV. Pinokio умеет двигаться с той же грацией, что и лампы в муль
12.08.2011 Autodesk и Walt Disney Pictures подписали соглашение о лицензировании технологии XGen

стемы для создания произвольных элементарных участков поверхности, с помощью которой совсем недавно Walt Disney Animation Studios (WDAS) провела съемки мульт-хита «Рапунцель: запутанная история
11.02.2010 Twitter взял на работу финансового директора Pixar

Популярный сервис микроблогов Twitter вчера, 10 февраля, объявил о назначении нового финансового директора. Им стал Али Ровхани (Ali Rowghani), нынешний финансовый директор студии Pixar Animation, которая принадлежит компании Walt Disney, сообщает АР. Ожидается, что Ровхани присоединится к Twitter в марте текущего года. Twitter недавно озвучил свои планы по увеличению до
28.05.2008 "Пасхальные яйца" от Pixar

Аниматоры из студии Pixar, как оказывается, любят спрятать в своих мультфильмах немало сюрпризов, которые намекают на будущие проекты.
18.12.2007 Следующее творение студии Pixar

Летом следующего года главным мультфильмом, без сомнения, станет творение студии Pixar - Wall-E (премьера 27.06.08). Так зовут робота, который 700 лет прозябает без дела. Отметим, что идея мультфильма появилась сравнительно давно, но лишь сейчас в руках Pixar оказали
04.10.2006 Disney Animation открыл новый портал

; посредством открытого портала содействовать лучшему общению между художниками и дать возможность для начинающих талантов заявить о себе. По сути, DisneyMouseLink.com — это рекрутинговый портал Disney Animation, и принцип его работы такой же, как и у сайтов по  трудоустройству. После регистрации в системе художник получает доступ к панели управления персональным разделом на портале, г
26.01.2006 Глава Apple проник в руководство Disney

Компания Disney приобретет Pixar, с которой у нее давние партнерские отношения, за $7,4 млрд. Это придаст детищу Уолта Диснея дополнительный импульс развитию своих анимационных технологий. У Pixar же есть шанс "пр
20.01.2006 Disney предлагает $7 млрд. за Pixar

Disney ведет переговоры о покупке Pixar Animation Studios, компании компьютерной анимации. Текущая капитализация Pixar с
11.02.2003 Pixar будет создавать шедевры 3D-анимации в новом высокопроизводительном центре рендеринга

Компания Pixar Animation Studios, лауреат премий Oscar за фильмы “История игрушек” и “Корпорация монст
11.02.2003 Pixar будет создавать шедевры 3D-анимации в новом высокопроизводительном центре рендеринга

Компания Pixar Animation Studios, лауреат премий Oscar за фильмы “История игрушек” и “Корпорация монст
07.02.2003 Студия Pixar изменит Walt Disney?

асно уже взятым на себя обязательствам, первый фильм, который будет представлять другая киностудия, Pixar может выпустить лишь в 2006 году. Его производство уже утверждено; почти завершено и ут

Публикаций - 62, упоминаний - 73

Walt Disney Company и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12142 20
Google LLC 11823 9
Intel Corporation 12217 9
Adobe Systems 1550 6
Microsoft Corporation 24667 6
Samsung Electronics 10285 5
Intuit 78 5
Meta Platforms - Facebook 4444 4
Sony 6551 4
THQ 295 4
Oculus VR 73 3
AMD - Advanced Micro Devices 4245 3
8263 3
EA - Electronic Arts 1287 2
LG Electronics 3619 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
Blender 38 2
Arduino Software 63 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 290 2
Autodesk 609 2
Alibaba Group 425 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 403 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
iRiver 181 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Cisco Systems 5122 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
HP Inc. 5691 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
GoPro Inc 59 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Nintendo 758 1
AMD Graphics Product Group - ATI 944 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Brave Robotics 2 1
Технологии Будущего 149 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 1
Walt Disney Company 623 27
Лента - Сеть розничной торговли 2091 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
AliX 3 1
Приор групп 1 1
eBay Inc 1622 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Kickstarter 127 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
Coca-Cola Company 254 1
Мать и дитя 23 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Sony Pictures Entertainment 141 1
Starbucks 88 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
Градиент 90 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
Bertelsmann 194 1
ЯПК - Ярославский полиграфический комбинат 1 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 27 1
Walt Disney Pictures 11 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5582 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5327 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7111 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4635 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 5
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 500 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7624 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1190 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2837 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12521 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9660 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6062 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3768 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 2
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 32 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9215 2
Моноблок - Monoblock PC 936 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14440 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1146 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3745 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3901 2
Apple iPod 1537 8
Apple iTunes Store 1068 5
Apple iPhone 6 4862 4
Apple iMac - Серия моноблоков 457 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4038 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
Autodesk Maya 62 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7102 2
Apple iPad 3866 2
Apple macOS 2074 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 2
Apple - App Store 2899 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 2
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 60 2
Epic Games - Unreal Engine 308 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1344 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 32 2
Nintendo Wii - игровая консоль 759 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios - Pixar RenderFarm 2 2
Microsoft Kinect 199 2
Apple iOS 7841 1
Microsoft Office 3751 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 1
Apple Siri - Голосовой помощник 399 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 190 1
Apple Safari - браузер 856 1
Apple iPhone 8 183 1
Apple iPhone 7 283 1
Apple iPhone 5 773 1
Apple iPad mini 419 1
Apple WatchOS 72 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 1
Apple iMessage - Мессенджер 155 1
Apple Mac mini - неттоп 184 1
Apple FaceTime 175 1
Adobe Creative Cloud 68 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 14
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Brin Sergey - Сергей Брин 187 1
Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Ускова Ольга 166 1
Решетин Олег 42 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 151 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 1
Лахова Олеся 35 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Назарбаев Нурсултан 83 1
Lucas George - Лукас Джордж 34 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Кожевников Алексей 65 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Климов Сергей 7 1
Трисеев Егор 5 1
Харламов Александр 6 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 120 1
Островски Алекс 1 1
Канвар Радж 1 1
Ли Марина 1 1
Пичугин Сергей 2 1
Жуков Павел 5 1
Harris Kamala - Харрис Камала 5 1
Saatchi Edward - Саэтчи Эдуард 1 1
Лиознова Татьяна 1 1
Carmack John - Кармак Джон 21 1
Dell Michael - Делл Майкл 191 1
Прянишников Николай 292 1
Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 17
Россия - РФ - Российская федерация 145271 13
США - Калифорния 4631 7
Япония 13304 5
Европа 21805 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1006 4
Германия - Федеративная Республика 12705 4
Индия - Bharat 5467 3
Южная Корея - Республика 6663 3
Земля - планета Солнечной системы 10400 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 2
США - Нью-Йорк 3100 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 2
Сингапур - Республика 1855 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 2
Швейцария - Цюрих 267 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Азия - Азиатский регион 5555 2
Италия - Итальянская Республика 4358 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 504 2
Франция - Французская Республика 7860 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Польша - Республика 1964 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Индонезия - Республика 960 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 998 1
Япония - Токио 995 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
США - Колорадо 381 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Дания - Копенгаген 152 1
США - Мичиган 267 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Казахстан - Республика 5560 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6952 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2956 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1638 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6288 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2331 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5862 3
Физика - Physics - область естествознания 2651 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8079 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5889 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5746 2
Опцион 101 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 151 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 16 1
Образование в России 2215 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1196 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1740 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6154 1
Английский язык 6657 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2270 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7535 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4680 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
AP - Associated Press 2004 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5922 2
InformationWeek 241 1
The Verge - Издание 559 1
Forbes - Форбс 828 1
FT - Financial Times 1226 1
The Register - The Register Hardware 1568 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
GSM Arena 73 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
Fortune 206 1
Bloomberg Businessweek 122 1
CNews TV 747 1
NYT - The New York Times 1056 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Thomson Financial - Thomson First Call 382 1
Counterpoint Research 90 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
comScore 379 1
Forbes 400 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 2
Victoria University of Wellington - Университет Виктории в Веллингтоне 3 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 111 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
Bournemouth University - Борнмутский университет 1 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
Международный женский день - 8 марта 332 1
День Защитника отечества - 23 февраля 13 1
Red Dot Design Award 55 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 118 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ИгроМир 119 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще