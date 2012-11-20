На eBay подали в суд за отказ в приеме на работу упили в суде против eBay, обвинив компанию в «нелегальном соглашении об отказе от найма сотрудников Intuit, Inc». Такая договоренность устраняла конкуренцию за сотрудников между двумя компаниям

Intuit приобрела провайдера онлайн-платежей PayCycle за $170 млн Компания Intuit вчера, 2 июня, объявила о приобретении провайдера онлайн-платежей PayCycle за $170 млн в рамках стратегии по расширению своих SaaS-предложений для малого бизнеса. Компания PayCycle была

Google появится в приложениях Intuit для малого бизнеса Google договорилась с разработчиком бизнес-приложений Intuit о включении своих веб-сервисов поиска клиентов через интернет в пакет QuickBook 2007 для малого бизнеса. В QuickBook 2007, намеченном к выпуску осенью, будут встроены функции обозначения

Intuit разработает пакет ПО для здравоохранения Софтверная компания Intuit, разрабатывающая приложения для ведения домашней бухгалтерии, такие, как Quicken и TurboTax, договорилась с медицинскими компаниями о разработке новых продуктов для управления счетами жи

HP будет предустанавливать в свои серверы ПО от Intuit Компания HP планирует начать продавать серверы с предустановленной на них расширенной версией бухгалтерского ПО компании Intuit в попытке увеличить число клиентов в малом и среднем бизнесе. По информации HP, там до сих пор прорабатывают сроки выхода и цену совместного предложения. Ранее компании уже имели опыт пр

В Рунете появился Интернет-Университет Информационных Технологий та Анатолий Шкред, университет ориентирован на дополнительное профессиональное ИТ-образование. Обучение в нем будет бесплатным, оно будет вестись по собственным учебным планам через Сеть на сайте www.intuit.ru. Учебно-методический центр Интернет-Университета ведет разработку и внедрение собственных учебных курсов по дисциплинам, связанным с информационными технологиями. В рамках проекта пла

Intuit намерен купить компанию Eclipse Компания Intuit объявила о своих планах приобрести частную компанию-производителя программного обеспечения Eclipse, (Коннектикут), за $85 млн. Intuit полагает, что подобное приобретение увеличит

H&R Block и Intuit конкурируют на рынке персональных налоговых систем На рынке налогового программного обеспечения есть два лидера - TurboTax (Intuit) и TaxCut (H&R Block); и основная борьба разворачивалась между этими программными продуктами. В этом году TurboTax вырывалась вперед с существенными улучшениями, произведенными в интерфе

Доходы Intuit падают Компания Intuit Inc., разработчик финансового ПО, объявила о том, что рост ее доходов в первом квартал

Акции Intuit выросли на 16% после публикации результатов 2-го финансового квартала Во вторник компания Intuit, занимающаяся разработкой финансового ПО, опубликовала результаты второго финансового квартала, которые превзошли прогнозы аналитиков. Прибыль составила $104,2 млн. ($0,48 на акцию), про

Intuit сообщила предварительные результаты первого квартала Компания Intuit, разрабатывающая ПО для подготовки данных о налоге на прибыль, сообщила, что предварительный чистый убыток первого финансового квартала 2001 года составил $21,4 млн. ($0,10 на акцию). Дл

Intuit и X.Com объединят онлайновые финансовые технологии Поставщик финансового ПО, компания Intuit Inc. и компания X.Com, владелец онлайновой системы платежей для компаний малого бизнес

Продажи Intuit в четвертом финансовом квартале упали на 3.6% до $162.3 млн. Как сообщил CNET,компания Intuit, занимающаяся разработкой финансового программного обеспечения, объявила о сильном падении прибыли за четвертый финансовый квартал. Она уменьшилась с $263 млн. или $1.29 на акцию в прошл

Intuit выпустила ПО для создания Web-сайтов Компания Intuit, выпускающая финансовые приложения Quicken и QuickBooks, объявила о выходе нового пакета, QuickBooks Site Solutions. Он ориентирован на владельцев малых компаний и позволяет значительно

Прибыль Intuit за 3-ий квартал составила $76.3 млн. при росте продаж на 26% По итогам третьего финансового квартала прибыль компании Intuit, производителя финансового ПО, достигла $76.3 млн. или 36 центов на акцию, при прогнозе аналитиков в 33 цента на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $50 млн. или

Компания Intuit несет убытки из-за нереализованных инвестиций в Excite@Home Ведущий производитель финансового программного обеспечения Intuit (INTU) обьявил об убытках $61.7 млн, включая нереализованные инвестиции в Excite@Home в $17.3 млн. за квартал, окончившийся 31 октября. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма

AOL и Intuit позволят оплачивать счета через Интернет онлайновая финансовая служба. Она позволит пользователям просматривать и оплачивать свои счета через Интернет, причем вне зависимости от того как был выставлен счет, в электронном виде или на бумаге. Intuit станет эксклюзивным провайдером этой службы, а распространяться она будет через каналы AOL. Финансовые условия заключения договора остались неизвестными.

Intuit, предоставляющая финансовые услуги в интернет, покупает Rock Financial за $370 млн Компания Intuit мало известна не посвященному в финансовые тонкости пользователю Интернет. Она предоставляет различные финансовые услуги по Интернет, в частности, работу по закладным обязательствам, и и

Intuit купит Rock Financial за $370 млн Intuit , производитель финансовых приложений, намерен купить фирму Rock Financial. Покупка оценивается в $370 млн. Акционеры Rock Financial получат за каждую свою акцию от 0.58 до 0.84 акций Intuit. Эта покупка позволит Intuit усилить свое положение на рынке онлайновых ипотек.

Глава Intuit уходит в отставку Компания Intuit, производитель таких пакетов финансовых приложений как Quicken и TurboTax, объявила об отставке своего генерального директора Bill Harris. Пока будут вестись поиски преемника, его обязан

Прибыль Intuit за 1999 год выросла на 90% Компания Intuit подвела итоги четвертого финансового квартала. Доход вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $149.9 млн. При этом убыток составил $16.3 млн. или 26 цент

Intuit купил SecureTax.com Компания Intuit объявила о покупке фирмы SecureTax.com. Это решение было одобрено советами директоров обеих компаний, а также большинством акционеров SecureTax.com. Финансовые условия договора остались

Security First Technologies будет распространять продукцию Intuit и получит от нее $50 млн инвестиций Компании Security First Technologies и Intuit заключили договор по онлайновому распространению финансовых приложений и услуг. По условиям соглашения Security First получит право на продажи продукции Intuit. Также Intuit

Intuit покупает Computer Resources Поизводитель финансового ПО, компания Intuit, объявила о покупке фирмы Computer Resources, которая занималась предоставлением услуг для малых компаний по начислению и расчетам заработной платы через Web-сайт Quicken.com. Сумма сдел

Intuit опубликовала итоги второго квартала По данным компании Intuit, крупнейшего производителя финансового ПО, ее прибыль за второй финансовый квартал составила $84,8 млн, или $1,34 на акцию. Это почти в два раза больше чем год назад. Тогда ее прибыль со

Intuit продает свои акции Excite Компания Intuit, производитель финансового ПО, планирует продать свою долю в Excite при первой же удачной возможности. Сейчас она владеет 9,9-процентным пакетом акций, который оценивается в более чем $5