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Intuit

Intuit

СОБЫТИЯ

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20.11.2012 На eBay подали в суд за отказ в приеме на работу

упили в суде против eBay, обвинив компанию в «нелегальном соглашении об отказе от найма сотрудников Intuit, Inc». Такая договоренность устраняла конкуренцию за сотрудников между двумя компаниям
03.06.2009 Intuit приобрела провайдера онлайн-платежей PayCycle за $170 млн

Компания Intuit вчера, 2 июня, объявила о приобретении провайдера онлайн-платежей PayCycle за $170 млн в рамках стратегии по расширению своих SaaS-предложений для малого бизнеса. Компания PayCycle была

15.09.2006 Google появится в приложениях Intuit для малого бизнеса

Google договорилась с разработчиком бизнес-приложений Intuit о включении своих веб-сервисов поиска клиентов через интернет в пакет QuickBook 2007 для малого бизнеса. В QuickBook 2007, намеченном к выпуску осенью, будут встроены функции обозначения
17.04.2006 Intuit разработает пакет ПО для здравоохранения

Софтверная компания Intuit, разрабатывающая приложения для ведения домашней бухгалтерии, такие, как Quicken и TurboTax, договорилась с медицинскими компаниями о разработке новых продуктов для управления счетами жи
23.03.2004 HP будет предустанавливать в свои серверы ПО от Intuit

Компания HP планирует начать продавать серверы с предустановленной на них расширенной версией бухгалтерского ПО компании Intuit в попытке увеличить число клиентов в малом и среднем бизнесе. По информации HP, там до сих пор прорабатывают сроки выхода и цену совместного предложения. Ранее компании уже имели опыт пр
15.04.2003 В Рунете появился Интернет-Университет Информационных Технологий

та Анатолий Шкред, университет ориентирован на дополнительное профессиональное ИТ-образование. Обучение в нем будет бесплатным, оно будет вестись по собственным учебным планам через Сеть на сайте www.intuit.ru. Учебно-методический центр Интернет-Университета ведет разработку и внедрение собственных учебных курсов по дисциплинам, связанным с информационными технологиями. В рамках проекта пла
28.06.2002 Intuit намерен купить компанию Eclipse

Компания Intuit объявила о своих планах приобрести частную компанию-производителя программного обеспечения Eclipse, (Коннектикут), за $85 млн. Intuit полагает, что подобное приобретение увеличит

07.03.2002 H&R Block и Intuit конкурируют на рынке персональных налоговых систем

На рынке налогового программного обеспечения есть два лидера - TurboTax (Intuit) и TaxCut (H&R Block); и основная борьба разворачивалась между этими программными продуктами. В этом году TurboTax вырывалась вперед с существенными улучшениями, произведенными в интерфе
19.03.2001 Доходы Intuit падают

Компания Intuit Inc., разработчик финансового ПО, объявила о том, что рост ее доходов в первом квартал
22.02.2001 Акции Intuit выросли на 16% после публикации результатов 2-го финансового квартала

Во вторник компания Intuit, занимающаяся разработкой финансового ПО, опубликовала результаты второго финансового квартала, которые превзошли прогнозы аналитиков. Прибыль составила $104,2 млн. ($0,48 на акцию), про
22.11.2000 Intuit сообщила предварительные результаты первого квартала

Компания Intuit, разрабатывающая ПО для подготовки данных о налоге на прибыль, сообщила, что предварительный чистый убыток первого финансового квартала 2001 года составил $21,4 млн. ($0,10 на акцию). Дл
05.10.2000 Intuit и X.Com объединят онлайновые финансовые технологии

Поставщик финансового ПО, компания Intuit Inc. и компания X.Com, владелец онлайновой системы платежей для компаний малого бизнес
24.08.2000 Продажи Intuit в четвертом финансовом квартале упали на 3.6% до $162.3 млн.

Как сообщил CNET,компания Intuit, занимающаяся разработкой финансового программного обеспечения, объявила о сильном падении прибыли за четвертый финансовый квартал. Она уменьшилась с $263 млн. или $1.29 на акцию в прошл
15.08.2000 Intuit выпустила ПО для создания Web-сайтов

Компания Intuit, выпускающая финансовые приложения Quicken и QuickBooks, объявила о выходе нового пакета, QuickBooks Site Solutions. Он ориентирован на владельцев малых компаний и позволяет значительно

25.05.2000 Прибыль Intuit за 3-ий квартал составила $76.3 млн. при росте продаж на 26%

По итогам третьего финансового квартала прибыль компании Intuit, производителя финансового ПО, достигла $76.3 млн. или 36 центов на акцию, при прогнозе аналитиков в 33 цента на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $50 млн. или
24.11.1999 Компания Intuit несет убытки из-за нереализованных инвестиций в Excite@Home

Ведущий производитель финансового программного обеспечения Intuit (INTU) обьявил об убытках $61.7 млн, включая нереализованные инвестиции в Excite@Home в $17.3 млн. за квартал, окончившийся 31 октября. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма
24.11.1999 AOL и Intuit позволят оплачивать счета через Интернет

онлайновая финансовая служба. Она позволит пользователям просматривать и оплачивать свои счета через Интернет, причем вне зависимости от того как был выставлен счет, в электронном виде или на бумаге. Intuit станет эксклюзивным провайдером этой службы, а распространяться она будет через каналы AOL. Финансовые условия заключения договора остались неизвестными.
12.10.1999 Intuit, предоставляющая финансовые услуги в интернет, покупает Rock Financial за $370 млн

Компания Intuit мало известна не посвященному в финансовые тонкости пользователю Интернет. Она предоставляет различные финансовые услуги по Интернет, в частности, работу по закладным обязательствам, и и
08.10.1999 Intuit купит Rock Financial за $370 млн

Intuit , производитель финансовых приложений, намерен купить фирму Rock Financial. Покупка оценивается в $370 млн. Акционеры Rock Financial получат за каждую свою акцию от 0.58 до 0.84 акций Intuit. Эта покупка позволит Intuit усилить свое положение на рынке онлайновых ипотек.
27.09.1999 Глава Intuit уходит в отставку

Компания Intuit, производитель таких пакетов финансовых приложений как Quicken и TurboTax, объявила об отставке своего генерального директора Bill Harris. Пока будут вестись поиски преемника, его обязан
30.08.1999 Прибыль Intuit за 1999 год выросла на 90%

Компания Intuit подвела итоги четвертого финансового квартала. Доход вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $149.9 млн. При этом убыток составил $16.3 млн. или 26 цент
16.08.1999 Intuit купил SecureTax.com

Компания Intuit объявила о покупке фирмы SecureTax.com. Это решение было одобрено советами директоров обеих компаний, а также большинством акционеров SecureTax.com. Финансовые условия договора остались

19.05.1999 Security First Technologies будет распространять продукцию Intuit и получит от нее $50 млн инвестиций

Компании Security First Technologies и Intuit заключили договор по онлайновому распространению финансовых приложений и услуг. По условиям соглашения Security First получит право на продажи продукции Intuit. Также Intuit

04.03.1999 Intuit покупает Computer Resources

Поизводитель финансового ПО, компания Intuit, объявила о покупке фирмы Computer Resources, которая занималась предоставлением услуг для малых компаний по начислению и расчетам заработной платы через Web-сайт Quicken.com. Сумма сдел
01.03.1999 Intuit опубликовала итоги второго квартала

По данным компании Intuit, крупнейшего производителя финансового ПО, ее прибыль за второй финансовый квартал составила $84,8 млн, или $1,34 на акцию. Это почти в два раза больше чем год назад. Тогда ее прибыль со
26.02.1999 Intuit продает свои акции Excite

Компания Intuit, производитель финансового ПО, планирует продать свою долю в Excite при первой же удачной возможности. Сейчас она владеет 9,9-процентным пакетом акций, который оценивается в более чем $5
20.11.1998 Novell Inc. подписала соглашение с Intuit Inc. о поставках совместного решения для малых предприятий

16 ноября компания Novell Inc. объявила о подписании соглашения с компанией Intuit Inc. о поставках совместного интегрированного решения на платформе NetWare for Small B

Публикаций - 82, упоминаний - 88

Intuit и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 25
Google LLC 12688 19
Apple Inc 13154 14
Cisco Systems 5372 13
Intel Corporation 12811 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Oracle Corporation 7074 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Adobe Systems 1597 8
Dell EMC 5180 7
Salesforce 498 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Verisign 362 6
Nvidia Corp 4002 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Yahoo! 3726 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
9594 4
Biogen - Байоджен Айдек 16 3
RealNetworks Products and Services 355 3
Samsung Electronics 11064 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
HP Inc. 5883 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Red Hat 1378 3
McKinsey & Company Int 293 3
HPE - Juniper Networks 460 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 2
Applied Materials 305 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 2
Tyco International 85 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 2
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 2
eBay Inc 1640 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Bank of America - Банк Америки 271 4
American Airlines 90 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
Walt Disney Company 647 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Keurig 2 2
Accel Partners 49 2
Enron - Enrongate 122 2
Expedia - Travelocity 60 2
Domain Associates 2 2
The Home Depot Inc 66 2
Siguler Guff & Company 5 2
Asset Management Company 5 2
Atlas Venture 8 2
Amgen 25 2
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 2
Mohr Davidow Ventures 6 2
Canaan Partners 11 2
Emergence Capital Partners 11 2
Sofinnova Ventures 5 2
Alloy Ventures 5 2
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 2
Conde Nast - Конде Наст 24 2
Expedia Group 136 2
L’Oreal 58 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Index Ventures 50 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Tiger Global Management 44 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 5
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Aquiline Capital Partners - Quicken 26 11
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 7
Google Android 15243 5
Microsoft Windows 16882 5
Intuit TurboTax 10 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple macOS 2419 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Microsoft Money - MSN Money - MSN Money app - Microsoft MoneyCentral 26 2
Apple iPad 4011 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Baidu 302 2
Yelp 45 2
Gen Digital - Avast Business 7 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 1
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
HP - palmOne - Zire 26 1
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 1
Intel - StrongARM - 121 1
Sharp Zaurus 43 1
Motorola PowerPC 10 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Шкред Анатолий 11 2
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
Saveri Joseph - Сэвери Джозеф 3 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Деянышев Вадим 19 1
Гуральников Сергей 164 1
Шмид Александр 17 1
Гоков Дмитрий 33 1
Данилин Александр 17 1
Демидов Михаил 134 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Кобзев Евгений 16 1
Горемульта Андрей 8 1
Батарова Татьяна 14 1
Бублик Илья 27 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Чикин Руслан 11 1
Близнюк Андрей 12 1
Апурин Николай 11 1
Латин Юрий 17 1
Буров Василий 7 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Stratton Sclavos - Склавос Страттон 5 1
Жуков Юрий 2 1
Хуснутдинов Тимур 5 1
Ширин Григорий 1 1
Levinson Arthur - Левинсон Артур 10 1
Кортунов Денис 2 1
Чермак Константин 1 1
Анаев Расул 2 1
Коптев Алексей 7 1
Harris Kamala - Харрис Камала 7 1
Яшин Антон 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 33
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Калифорния 4829 5
Европа 24964 4
Индия - Bharat 5869 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Америка Южная 884 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
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Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Израиль 2856 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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