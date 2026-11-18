Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жуков Юрий
СОБЫТИЯ
|18.11.2026
|«Саранскстройинвест» выбрал Pilot-BIM для совместной работы над строительными проектами 1
|06.11.2013
|Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем 1
|21.03.2012
|Веб-сервис «Мое дело» привлек $4 млн от основателя группы ПИК 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Жуков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Intuit 82 1
|Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1391 1
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 498 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 258 1
|Oracle NetSuite 40 1
|СКБ Контур - Контур.Эльба 89 1
|Данилов Сергей 17 1
|Панов Сергей 22 1
|Яремко Максим 13 1
|Коваль Игорь 31 1
|Кобзев Евгений 16 1
|Бублик Илья 27 1
|Дронов Андрей 2 1
|Ширин Григорий 1 1
|Акаев Владимир 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.