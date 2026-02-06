Разделы

Данилов Сергей


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки 1
11.03.2019 «Первый бит» и «Скома» разработали «умное» решение для АПК 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.11.2013 Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем 1
01.10.2013 УК «Максус» сократила сроки формирования отчетности по МСФО с помощью «Хомнет:МСФО» 1
21.06.2012 «Роско» привезла в Россию расходные материалы от Ninestar Group 1
22.10.2003 Belkin штурмует Россию 1
22.08.2002 Рынок ПО: Технологии ценообразования интернет-продукта или Клиент всегда не прав? 2

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 821 9
Merlion Бюрократ 45 1
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech 7 1
G&G 8 1
Скома - Scoma 1 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Nodex - Нодэкс 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 1
9103 1
Рексофт - Reksoft 437 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 918 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 178 1
Belkin 55 1
RBI 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 10
Эстет 14 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 294 9
Газпром нефть 678 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Нэклис-Банк 16 8
НСПК - Национальная система платежных карт 905 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 8
Экономикс-Банк 8 6
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Связной ГК - Максус 22 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 389 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 9
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 9
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 133 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  740 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 9
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4514 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Аксессуары 4133 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1039 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 950 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 907 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1916 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 457 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 96 1
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 41 1
FreePik 1492 1
1С:ERP Управление предприятием 734 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1332 1
Устюжанин Дмитрий 50 9
Лебедь Сергей 27 9
Хлысталова Юлия 9 9
Лютиков Виталий 25 9
Громов Александр 17 9
Ковалев Денис 20 9
Бокова Людмила 82 9
Демидов Сергей 129 9
Палей Лев 57 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 28 9
Соколов Алексей 135 9
Сычев Артем 78 9
Контемиров Юрий 32 9
Кузнецов Станислав 157 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 68 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Гадарь Дмитрий 28 9
Юфаркин Александр 10 8
Свириденко Алексей 18 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Окулесский Василий 26 7
Скородумов Анатолий 65 7
Петрова Елена 20 6
Иванов Максим 14 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Глебов Олег 9 1
Борисов Сергей 21 1
Коваль Игорь 28 1
Калинин Роман 4 1
Гутницкий Дмитрий 4 1
Дронов Андрей 2 1
Павлова Светлана 3 1
Родченко Кирилл 2 1
Карпов Роман 76 1
Теплова Екатерина 3 1
Жуков Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1916 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 9
Россия - УФО - Челябинская область 1414 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 899 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 633 9
Израиль 2788 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 1
Европа Восточная 3124 1
Франция - Французская Республика 7999 1
Нидерланды 3645 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Чехия - Прага 207 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2974 9
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
Английский язык 6888 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1710 1
ЕПС - Единый план счетов 189 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 10
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
