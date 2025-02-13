Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168596
ИКТ 13113
Организации 10285
Ведомства 1446
Ассоциации 972
Технологии 3388
Системы 25092
Персоны 71971
География 2739
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Лютиков Виталий



13.02.2025 ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей 1
27.11.2024 Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки 1
19.09.2024 Власти: Российское ПО дороже иностранного, а его качество хуже 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 1
10.10.2023 Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта 1
02.03.2022 Госорганам России предписано удалить со своих сайтов Google Переводчик, Analytics, САРТСНА и чужие API 1
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
09.12.2016 ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
08.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят тренды и новые возможности в области информационной безопасности 1
07.10.2015 PT Application Inspector поможет испытательной лаборатории ФСТЭК России находить уязвимости в СЗИ 1
16.09.2013 Ведущие ИБ-специалисты выступят на DLP-Russia’2013 1
29.05.2013 В Москве прошел форум по практической информационной безопасности PHDays III: итоги 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Лютиков Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 630 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 4
Microsoft Corporation 24657 4
Cisco Systems 5120 4
Oracle Corporation 6705 4
InfoWatch - Инфовотч 1017 3
Ростелеком 9737 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 2
R-Vision - Р-Вижн 157 2
F-Secure 211 2
SolidLab - СолидЛаб 19 2
SAP SE 5280 2
Samsung Electronics 10281 1
Код Безопасности 621 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Крок - Croc 1777 1
Nvidia Corp 3504 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
Intel Corporation 12212 1
Dell EMC 5036 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2909 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Check Point Software Technologies 761 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
ICL ГК 383 1
Ponemon Institute 85 1
Эшелон НПО 131 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Газинформсервис - ГИС 278 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 1
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 9
Газпром нефть 621 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 9
Эстет 14 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 667 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 9
Нэклис-Банк 16 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
НСПК - Национальная система платежных карт 817 7
Экономикс-Банк 8 6
Unsplash 814 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Газпром ПАО 1345 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
American Airlines 86 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 10
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 318 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 665 1
DLP-Эксперт 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 10
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 106 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  664 9
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 200 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3835 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1104 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1245 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6174 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6709 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 430 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11043 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 194 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 460 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 78 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4041 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2199 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5033 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3890 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3118 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4098 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10556 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4492 4
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 2
Google Android 14044 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
РАН ИСП - Svace 16 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5230 1
Google YouTube - Видеохостинг 2758 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 705 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 58 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 664 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 1
Google Translate 52 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 1
SUSE Linux 202 1
F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework 10 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 1
Сычев Артем 73 11
Соколов Алексей 134 10
Бокова Людмила 82 9
Демидов Сергей 127 9
Палей Лев 52 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 28 9
Контемиров Юрий 32 9
Кузнецов Станислав 130 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 68 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Гадарь Дмитрий 26 9
Данилов Сергей 15 9
Устюжанин Дмитрий 50 9
Лебедь Сергей 22 9
Хлысталова Юлия 9 9
Громов Александр 17 9
Ковалев Денис 17 9
Юфаркин Александр 10 8
Свириденко Алексей 18 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Скородумов Анатолий 65 7
Окулесский Василий 26 7
Петрова Елена 20 6
Лукацкий Алексей 119 3
Путин Владимир 3186 2
Касперская Наталья 292 2
Касперский Евгений 323 2
Сачков Илья 122 2
Бондаренко Александр 39 2
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 2
Борисов Илья 27 1
Аитов Тимур 197 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Глебов Олег 9 1
Борисов Сергей 20 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 10
Россия - УФО - Челябинская область 1218 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1673 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 799 9
Израиль 2737 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 2
Южная Корея - Республика 6659 2
Европа 21798 2
Япония 13301 1
Индия - Bharat 5463 1
Европа Восточная 3080 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Канада 4891 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Испания - Королевство 3715 1
Нидерланды 3526 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1032 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5673 9
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3487 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 498 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6141 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 593 2
Энергетика - Energy - Energetically 5105 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2837 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6947 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Физика - Physics - область естествознания 2649 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1322 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2327 1
Аудит - аудиторский услуги 2679 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 505 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 914 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1740 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 10
Коммерсантъ - Издательский дом 1884 2
Ведомости 1017 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 9
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
IPN - Instituto Politecnico Nacional - Национальный политехнический институт Мексики 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 167 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 599 1
РАН - Российская академия наук 1881 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2014 9
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
Infosecurity - выставка 63 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще