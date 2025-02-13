Лютиков Виталий
Лютиков Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сычев Артем 73 11
|Соколов Алексей 134 10
|Бокова Людмила 82 9
|Демидов Сергей 127 9
|Палей Лев 52 9
|Горбатько Александр 105 9
|Остапенко Григорий 28 9
|Контемиров Юрий 32 9
|Кузнецов Станислав 130 9
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Козлов Александр 68 9
|Приезжева Антонина 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Гадарь Дмитрий 26 9
|Данилов Сергей 15 9
|Устюжанин Дмитрий 50 9
|Лебедь Сергей 22 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Громов Александр 17 9
|Ковалев Денис 17 9
|Юфаркин Александр 10 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Скородумов Анатолий 65 7
|Окулесский Василий 26 7
|Петрова Елена 20 6
|Лукацкий Алексей 119 3
|Путин Владимир 3186 2
|Касперская Наталья 292 2
|Касперский Евгений 323 2
|Сачков Илья 122 2
|Бондаренко Александр 39 2
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 35 2
|Борисов Илья 27 1
|Аитов Тимур 197 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Глебов Олег 9 1
|Борисов Сергей 20 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 10
|Коммерсантъ - Издательский дом 1884 2
|Ведомости 1017 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 9
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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