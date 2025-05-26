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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федоров Михаил


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Форсайт» представил обновленный продукт «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» 1
26.08.2024 Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей 1
04.04.2024 В Реестр российского «железа» внесен первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом 1
27.11.2023 Минцифры предлагает создать систему сплошного противопожарного мониторинга за 11 млрд рублей 1
16.12.2022 CNews Analytics: рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
14.10.2022 Илон Маск отказался бесплатно поставлять Украине спутниковый интернет 1
22.06.2022 Облачная платформа Yandex Cloud сделала сервис SmartCaptcha доступным для российских компаний 1
17.03.2022 Производитель процессоров для смартфонов Xiaomi, Samsung и Redmi лишил себя рынка России 1
14.03.2022 Из России уходит Asus, знаменитый производитель ПК и видеокарт 1
14.03.2022 «Мегафон» и «Ростелеком» отключили от британского интернета 1
03.03.2022 SAP остановила в России продажи и «поставила на паузу» переговоры 1
03.03.2022 Oracle ушла из России. Власти США ее об этом не просили 1
02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета 1
02.03.2022 Apple бежит из России. Прекращены продажи iPhone, iPad, MacBook, сервисы «ограничены» 1
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
05.10.2020 Microsoft строит на Украине два огромных ЦОДа 1
26.06.2019 Популярные камеры Axis Communications для транспорта получили сертификацию МВД России 1
10.12.2015 «Мультикарта» подтвердила соответствие стандарту PCI DSS 1
07.10.2015 PT Application Inspector поможет испытательной лаборатории ФСТЭК России находить уязвимости в СЗИ 1
10.11.2011 «Инфосистемы Джет» провели аудит процессингового центра «МультиКарта» по стандарту PCI DSS 2.0 1
01.09.2011 «Облачный» сервис – что это такое? Михаил Федоров, эксперт Fujitsu 1
26.11.2008 Решение SteelEye обеспечивает бесперебойную работу центра авторизации «МультиКарты» 1
26.06.2008 «Политех» и Microsoft запускают два ИТ-проекта 1
14.09.2007 20 сентября откроется 14-й Российский CIO-Форум 1
26.06.2007 В СПбГПУ создадут лабораторию нанотехнологий 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Федоров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24847 6
Apple Inc 12270 6
X Corp - Twitter 2880 6
SAP SE 5327 5
Oracle Corporation 6758 4
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 3
Samsung Electronics 10370 3
Xiaomi 1816 3
AMD - Advanced Micro Devices 4311 3
Ростелеком 9912 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 2
Lenovo Group 2307 2
Intel Corporation 12309 2
BBK OPPO Electronics 392 2
Nvidia Corp 3570 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 939 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 418 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Крок - Croc 1785 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1289 1
Fujitsu 2047 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Compliance Control - Комплаенс Контрол 11 1
HP Inc. 5717 1
Dell EMC 5052 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 1
Huawei 4017 1
Cisco Systems 5153 1
МегаФон 9260 1
ФОРС - Центр разработки 648 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Google LLC 11946 1
Yandex - Яндекс 7705 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2509 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 2
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 257 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 490 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
Газпром ПАО 1366 1
Связной ГК 1374 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 474 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Аконит НПО 15 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 218 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1814 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1985 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 2
Петербургский метрополитен ГУП 140 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4382 1
Федеральное казначейство России 1813 1
Президент Украины 124 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1267 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 381 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 46 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1053 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 170 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 1
ФМБА России - СТЗ ФГКУ - Служба технического заказчика Федеральное государственное казенное учреждение 4 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Правительство Тайваня 44 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6850 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11454 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4051 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5310 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10794 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1977 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7055 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4150 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14617 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4179 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5028 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7817 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1655 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9460 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3894 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16356 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6313 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5561 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1759 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 3
Microsoft Office 3816 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 748 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7170 2
Microsoft Azure 1427 1
Microsoft Office 365 954 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1845 1
Axis M - серия IP-камер 5 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 1
IBM Informix СУБД 135 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 71 1
Apple - App Store 2931 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 983 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5439 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 506 1
Apple iPhone 13 149 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 62 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 1
Apple Pay 492 1
Apple iPhone 6 4863 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4690 1
Oracle Java - язык программирования 3135 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 464 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1014 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
Postgres95 8 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 212 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
Apple Maps 34 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1331 1
FreePik 1137 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
OpenAI ChatGPT 402 1
hCAPTCHA 3 1
Путин Владимир 3239 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 382 2
Бойко Алексей 71 2
Зеленский Владимир 22 1
Гучиа Станислав 7 1
Разумков Дмитрий 2 1
Белоусов Максим 108 1
Потапов Владимир 41 1
Сахаров Андрей 8 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Аншина Марина 78 1
Матыков Олег 6 1
Широков Михаил 3 1
Твердохлебов Иван 3 1
Гимранов Ринат 122 1
Лютиков Виталий 23 1
Акимов Евгений 38 1
Катрич Алексей 43 1
Зайцев Александр 22 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 157 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 363 1
Усманов Алишер 301 1
Набок Андрей 1 1
Twomey Paul - Туми Пол 26 1
Мельник Андрей 2 1
Осеевский Михаил 322 1
Иванов Петр 23 1
Петрушин Андрей 110 1
Скиба Владимир 42 1
Дроздов Владислав 2 1
Тихомиров Валерий 1 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Понькин Александр 31 1
Фургальский Владимир 5 1
Дзенгелевский Андрей 1 1
Грабчак Евгений 4 1
Цыганков Константин 9 1
Михайлик Константин 30 1
Заплаткин Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 12
Украина 7665 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 7
ДНР - Донецкая Народная Республика 183 6
ЛНР - Луганская Народная Республика 152 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 5
Германия - Федеративная Республика 12784 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 4
Европа 24383 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13404 4
Азия - Азиатский регион 5613 3
Южная Корея - Республика 6728 3
Китай - Тайвань 4045 2
Нидерланды 3559 2
Италия - Итальянская Республика 4378 2
Россия - УФО - Свердловская область 1583 1
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Индийский океан 160 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 487 1
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Аудит - аудиторский услуги 2809 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 2
Энергетика - Energy - Energetically 5223 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2489 2
Физика - Physics - область естествознания 2688 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3550 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2534 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4991 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6417 1
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