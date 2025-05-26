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Федоров Михаил
УПОМИНАНИЯ
Федоров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3239 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 382 2
|Бойко Алексей 71 2
|Зеленский Владимир 22 1
|Гучиа Станислав 7 1
|Разумков Дмитрий 2 1
|Белоусов Максим 108 1
|Потапов Владимир 41 1
|Сахаров Андрей 8 1
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Аншина Марина 78 1
|Матыков Олег 6 1
|Широков Михаил 3 1
|Твердохлебов Иван 3 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Лютиков Виталий 23 1
|Акимов Евгений 38 1
|Катрич Алексей 43 1
|Зайцев Александр 22 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 157 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 363 1
|Усманов Алишер 301 1
|Набок Андрей 1 1
|Twomey Paul - Туми Пол 26 1
|Мельник Андрей 2 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Иванов Петр 23 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Скиба Владимир 42 1
|Дроздов Владислав 2 1
|Тихомиров Валерий 1 1
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Понькин Александр 31 1
|Фургальский Владимир 5 1
|Дзенгелевский Андрей 1 1
|Грабчак Евгений 4 1
|Цыганков Константин 9 1
|Михайлик Константин 30 1
|Заплаткин Василий 1 1
|Microsoft Research 139 1
|IDC - International Data Corporation 4920 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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