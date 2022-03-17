Производитель процессоров для смартфонов Xiaomi, Samsung и Redmi лишил себя рынка России

Компания Qualcomm присоединилась к десяткам ИТ-компаний, объявившим бойкот России из-за международных санкций. Это второй после MediaTek производитель мобильных процессоров и модемов сотовой связи в мире.

По требованию Украины

Американская компания Qualcomm объявила о прекращении продаж своей продукции на территории России. Qualcomm – это второй по величине разработчик и производитель мобильных процессоров в мире. На этом рынке она уступает лишь тайваньской MediaTek, которая пока еще не отвернулась от России, в отличие от тайваньских же Asus и TSMC.

Также компания разрабатывает модемы сотовой связи и различные компоненты игровых приставок и сетевого оборудования. О прекращении поставок своей продукции своим компаниям она заявила в соцсети Twitter, с марта 2022 г. заблокированной на территории России.

Qualcomm откликнулась на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. В том же Twitter он обвинил компанию в том, что она по-прежнему ведет бизнес с Россией и потребовал немедленно приостановить все операции.

Qualcomm тоже не осталась в стороне от санкций

На момент публикации материала не было доподлинно известно, что именно побудило американского ИТ-гиганта выполнить требования украинского чиновника. Возможно, дело не в Федорове, в антироссийских санкциях, щедро выписанных американскими властями. Об этом говорится в заявлении Qualcomm. В то же время в американских санкционных указах и законах ничего не говорится о запрете на поставки потребительской электроники.

Также нельзя не отметить, что ранее Федоров обращался с аналогичными призывами и к другим ИТ-компаниям, включая немецкую SAP, после чего те свернули свою деятельность в России.

Чем известна Qualcomm

Основной продукт компании Qualcomm – это ее мобильные ARM-процессоры линейки Qualcomm. Подавляющее большинство производителей смартфонов, присутствующих на российском рынке, собирают свои гаджеты именно на ее чипах. Это касается как корейской Samsung, временно ушедшей из России, так и популярных китайских брендов, в том числе китайской Xiaomi и ее «дочки» Redmi.

Заявление Qualcomm об уходе из России

В течение многих лет Qualcomm была крупнейшим игроком на рынке мобильных CPU. Во второй половине 2020 г. она уступила этот титул MediaTek, но ненадолго вернула его во II квартале 2021 г. Тем не менее, по итогам IV квартала 2021 г. она снова откатилась на вторую строчку с долей 30% против 33% у MediaTek. До «бронзы» ей пока далеко – не третьем месте Apple с 21-процентной долей.

Также в современных мобильниках нередко используются дискретные (не встроенные в процессор) сотовые модемы Qualcomm. Например, компания Apple, в числе первых сбежавшая из России из-за антироссийских санкций, годами использовала их в своих iPhone.

Масштабы пока не установлены

На 17 марта 2022 г. не было достоверно известно, как именно отразится на России и, главное, на россиянах, уход Qualcomm из страны. Для большей части населения она была и остается поставщиком процессоров для смартфонов, но в России не так уж много отечественных брендов мобильной электроники, и широким спросом их продукция пока не пользуется.

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Qualcomm не разрывала контракты с Xiaomi, Oppo, Honor, Realme и другими популярными производителями смартфонов, включая финскую Nokia. Смартфоны этих и других брендов по-прежнему есть в свободной продаже в России во многих крупных сетях распространения.

Смартфоны на чипах Qualcomm россиянам пока еще доступны

Не исключено, что ее уход скажется в первую очередь на сегменте российских устройств интернета вещей.

Почему иностранные компании бойкотируют Россию

Зарубежные компании, в особенности европейские и американские, чуть ли не ежедневно сворачивают свой бизнес на территории России. Это затрагивает все сегменты рынка – от общественного питания до фармацевтики.

Причиной этого стали международные антироссийские санкции. Страны вводят их одну за другой в ответ на решение российских властей о проведении в ЛНР и ДНР спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 г.

Сегмент информационных технологий новые санкции затронули в полной мере. Из России ушли Avast, Apple, SAP, Microsoft, Oracle, IBM, Samsung, Intel, AMD и многие другие. Большая их часть лишь «приостановила» свой бизнес, но как долго такая «приостановка» продлится, они не сообщают.