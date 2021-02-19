Новый бестселлер Xiaomi Redmi Note получит экран лучше, чем у iPhone

Xiaomi готовит к премьере смартфоны Redmi Note 10, которым может достаться новая концепция дизайна Evol. В них также ожидается наличие экранов 120 Гц (у всех iPhone 12 – 60 Гц) и процессоров Qualcomm, а старшие представители серии обзаведутся поддержкой сетей 5G, которых в России пока нет. Показ смартфонов состоится в начале марта 2021 г.

Масштабное обновление Redmi Note

Компания Xiaomi запланировала на март 2021 г. презентацию смартфонов Redmi Note нового поколения – с индексом 10. По информации портала Gizmochina, она допустила утечку деталей об их технических характеристиках, которая также пролила свет на наполнение серии.

В линейке Redmi Note 10 Xiaomi решила отойти от привычных для нее наименований моделей с разницей лишь в приставкаъ «S», «T», «Lite» и др. Теперь на начальном этапе серия будет повторять линейку iPhone 11 – младшим в ней будет обычный Redmi Note 10, более продвинутая версия получит название Note 10 Pro, а самая топовая – Pro Max.

Еще одной отличительной чертой новой линейки может стать использование AMOLED-экранов в Pro-версиях. По другим сведениям, все три аппарата останутся на IPS-матрицах, но частота их обновления будет увеличена до 120 Гц. Во всех смартфонах iPhone 12, для примера, установлены 60-герцевые OLED-панели, в том числе и в iPhone 12 Pro Max за 110 тыс. руб. в минимальной комплектации.

Экраны IPS в 2021 г. устанавливаются на доступные модели смартфонов – они постепенно вытесняют окончательно устаревшие TFT-панели, отличаясь от них более качественной цветопередачей и почти 180-градусными углами обзора. OLED, в свою очередь, чаще встречается на устройствах высокого уровня. Эти матрицы за счет конструктивных особенностей отличает отсутствие подсветки, что приводит к еще более лучшей цветопередаче (даже на фоне IPS) но при этом более лучшей энергоэффективности.

До премьеры Redmi Note 10 остались считанные недели

Премьера линейки Redmi Note 10 назначена на 4 марта 2021 г. и пройдет в Индии. Стоимость смартфонов на момент публикации материала известна не была, а их появление в России, с высокой степенью вероятности – лишь вопрос времени, поскольку на российском рынке Xiaomi продает Redmi Note как восьмого, так и девятого поколений. Напомним, что Redmi – это в прошлом лишь линейка смартфонов, а в январе 2019 г. она была преобразована в отдельный дочерний бренд.

Никаких MediaTek, только Qualcomm

Согласно утекшей информации, все три смартфона Redmi Note 10, даже самый младший, будут поставляться с процессорами компании Qualcomm, несмотря на то, что в планы Xiaomi входил отказ от них. Кроме того, в девятом поколении Redmi Note Xiaomi использует чипы тайваньской MediaTek, например, в Redmi Note 9T.

Чипам MediaTek в новых Redmi Note 10 пока не место

Ранние процессоры MediaTek известны частыми перегревами и следующим за ними сбросом тактовых частот (троттлингом), а также неумением экономить заряд аккумулятора – по данным портала GSMarena, это проявлялось, к примеру, в 10-ядерном MediaTek Helio X20. Современные чипы компании избавились от подобных недостатков, что позволило ей в III квартале 2020 г. стать крупнейшим в мире поставщиком мобильных процессоров и сместить Qualcomm на вторую строчку.

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Базовый Redmi Note 10 получит в распоряжение 11-нанометровый Qualcomm Snapdragon 678 с восемью ядрами на частоте до 2,2 ГГц и видеокартой Adreno 612. В Pro и Pro Max покупателей будут ждать Snapdragon 732G и Snapdragon 768G соответственно. Первый имеет техпроцесс 8 нм, восемь ядер с частотой до 2,3 ГГц и графику Adreno 618, а второй производится по 7-нанометровым нормам и комплектуется восемью ядрами по 2,8 ГГц и видеокартой Adreno 620.

Комплектации и цвета

Младший Redmi Note 10, по данным Gizmochina, получит обычный IPS-экран, параметры которого пока неизвестны. Основная его камера будет состоять из четырех сенсоров, главный из которых окажется 48-мегапиксельным. Смартфону достанутся комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 6/128 ГБ и четыре цвета корпуса – белый, зеленый, серебристый и черный.

Redmi Note 10 могут радикально измениться внешне

Смартфоны Redmi Note 10 Pro и Pro Max могут обзавестись поддержкой сетей пятого поколения, которых в России пока нет, а в некоторых регионах и вовсе может никогда не быть. Pro-модель получит 6/64, 6/128 или 8/128 ГБ памяти, тогда как у Pro Max будут модификации только на 6/128 и 8/128 ГБ. Также известно, что Xiaomi может встроить в старшую модель камеру на 108 Мп и батарею емкостью 5050 мАч. Обоим смартфонам полагаются синий, два варианта бронзового, серый и черный оттенки корпуса.

Все прочие спецификации новых мобильников пока засекречены. На тизерном сайте Xiaomi разместила информацию о переходе к новой концепции дизайна под названием Evol, и смартфонам Redmi Note 10 выпала честь первыми опробовать ее на себе.