Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены

Xiaomi провела российскую премьеру смартфонов Redmi Note 9, Note 9 Pro, Mi Note 10 Lite и Mi 10. Все новинки поступят в продажу не позднее середины июня 2020 г., и первый покупателей будут ждать дополнительные бонусы. К примеру, при покупке Mi Note 10 Lite и Mi10 можно рассчитывать на дополнительный подарочный смартфон линейки Redmi.

Квартет новинок Xiaomi

Компания Xiaomi привезла в Россию четыре новых (для российского рынка) смартфона – по два из линеек Mi и Redmi. Первую серию представляют Redmi Note 9 и Note 9 Pro, вышедшие в КНР в марте 2020 г. под названиями Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max.

Серия смартфонов Mi пополнилась моделями Mi Note 10 Lite и Mi10 – премьера последнего состоялась еще раньше, в феврале 2020 г., и это новейший флагман компании, прямой конкурент смартфонов линейки Samsung Galaxy S20. Также были раскрыты российские цены этих гаджетов – до момента премьеры Xiaomi не уточняла ее.

Россияне смогут приобрести Redmi Note 9 с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 17 тыс. руб. а версия с 4/128 ГБ обойдется в 19 тыс. руб. Цвета корпуса – белый, синий и серый. Такие же оттенки получил Redmi Note 9 Pro в версии 6/128 ГБ. Этот смартфон стоит 24 тыс. руб.

В каждой из четырех новинок Xiaomi есть по четыре фотокамеры

Mi Note 10 Lite Xiaomi оценила в 33 тыс. руб. (128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной), и этот смартфон можно купить в черном, белом и фиолетовом оттенках. Что же до флагманского Mi10, то его цена составляет 70 тыс. руб. за версию 8/256 ГБ. И тут стоит отметить, что в Китае данный смартфон в этой же комплектации стоит значительно дешевле – 5000 юаней или около 49,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 мая 2020 г. За что россиянам придется переплачивать более 20 тыс. руб., Xiaomi не объяснила. Доступные цвета корпуса – зеленый и серый.

Стоимость новых смартфонов Xiaomi в России

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в России, руб. Цвет корпуса Redmi Note 9 3 64 17 тыс. Белый, синий, серый Redmi Note 9 4 128 19 тыс. Белый, синий, серый Redmi Note 9 Pro 6 128 24 тыс. Белый, зеленый, серый Mi Note 10 Lite 6 128 33 тыс. Фиолетовый, белый, черный Mi 10 8 256 70 тыс. Зеленый, серый

Источник: Xiaomi и CNews Analytics

Добавим, что в России также продается смартфон Redmi Note 9S. Он вышел 30 апреля 2020 г. и стоит 18 тыс. руб. за 4/64 ГБ.

Подарки первым покупателям

Смартфон Redmi Note 9 поступит в продажу 11 июня 2020 г. С этого дня и по 19 июня 2020 г. его покупатели получат подарок в виде беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones Basic.

Redmi Note 9 Pro выйдет раньше, 4 июня 2020 г. До 12 июня 2020 г. смартфон можно будет приобрести вместе с подарочным фитнес-трекером Mi Smart Band 4.

Mi Note 10 Lite поступил в продажу 29 мая 2020 г. по цене 32 990 рублей. До 7 июня 2020 г. его покупателей ждет подарок – смартфон Redmi 8A.

Начало продаж флагмана Mi10 назначено на 11 июня 2020 г., но купить его можно будет исключительно в онлайн-магазинах Xiaomi и партнеров компании. Если оформить предзаказ на этот смартфон в период с 4 по 10 июня 2020 г., то в подарок можно получить смартфон Redmi Note 8 Pro в версии 6/128 ГБ.

Что умеет Redmi Note 9

Во всех комплектациях смартфона Redmi Note 9 присутствуют процессор MediaTek Helio G85, IPS-экран на 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ (2340x1080 точек) и стеклом Gorilla Glass 5, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и фронтальная фотокамера на 13 Мп, встроенная в левый верхний угол дисплея. Моноблок работает от аккумулятора емкостью 5020 мАч с поддержкой 18-ваттной ускоренной зарядки по интерфейсу USB-C.

Redmi Note 9 получил оптимальное сочетание цены и возможностей

Redmi Note 9 весит 199 граммов при толщине 9 мм. У него есть вход под наушники, NFC-чип для бесконтактной оплаты, ИК-порт, ресивер GPS, а также два SIM-слота и модуль Bluetooth 5.1 вместе с Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц).

Основная камера смартфона состоит из четырех сенсоров, где главный имеет разрешение 48 Мп и диафрагму f/1.79. Второй модуль – это широкоугольная камера (f/2.2, угол обзора 118 градусов), третий – макрокамера на 2 Мп, а четвертый – датчик глубины (2 Мп, f/2.4).

Чем отличается Redmi Note 9 Pro

При схожем названии Redmi Note 9 Pro ощутимо отличается от младшей модели. В частности, он больше – его экран при разрешении 2400х1080 точек имеет диагональ 6,67 дюйма. Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G со встроенной видеокартой Adreno 618, весит 209 граммов, располагает теми же набором интерфейсов и батареей, но при этом может похвастаться быстрой зарядкой на 30 Вт (в комплекте есть блок на 33 Вт). Кроме того, дактилоскоп здесь перенесен с задней панели на боковой торец.

Redmi Note 9 Pro

Но главные отличия скрываются в камерах. Фронтальный модуль здесь смещен к центру верхней рамки экрана и имеет разрешение 16 Мп, а основная камера получила сенсоры на 64 Мп (f/1.89), 8 Мп (f/2.2, 119 градусов), 5 Мп (f/2.4, макрообъектив) и 2 Мп (f/2.4, датчик глубины).

Младший брат Mi Note 10

Смартфон Mi Note 10 Lite – это своего рода младшая версия модели Mi Note 10, которая в России стоит 40 тыс. руб. У моделей есть общие черты – аккумулятор емкостью 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G и AMOLED-дисплей на 6,47 дюйма с разрешением Full HD+, HDR10, стеклом Gorilla Glass 5 и со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Mi Note 10 Lite для ценителей классического дизайна Xiaomi

Основная камера смартфона четверная – главный модуль Sony IMX686 64 Мп, широкоугольная 8 Мп (угол обзора 120 градусов), 2 Мп (макрообъектив) и датчик глубины на 2 мегапикселя. Также есть фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

Прочие спецификации смартфона включают модули Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5, GPS, NFC, ИК-порт, разъем для наушников и порт USB-C. Mi Note 10 Lite весит 204 грамма при размерах 158х74х10 мм.

Полноценный флагман Xiaomi

Топовый смартфон Xiaomi Mi10 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 – самом производительном мобильном чипе в мире на момент публикации материала. Скорости работы мобильнику добавляют современные модули памяти – UFS 3.0 для встроенной и LPDDR5 для оперативной.

В России Mi10 стоит на 20 тыс. дороже, чем в Китае

Mi 10 оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 90 Гц (2340х1080 точек, HDR10+, стекло Gorilla Glass 5, встроенный дактилоскоп), батареей 4780 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, поддержкой сетей 5G. Модулем Wi-Fi 801.11ax (Wi-Fi 6, 2,4 и 5 ГГц), а также ресиверами GPS, Galileo, GLONASS и Beidou, ИК-портом и NFC.

В набор камер Mi 10 входит фронтальная 20 МП и квадрокамера на тыльной панели. В ее составе есть основной сенсор 108 Мп (матрица 1/1,33 дюйма, максимальный размер пикселей 1,6 мкм при объединении четырех в один), 13 Мп (сверхширокоугольный, угол обзора 123 градуса, пиксели 1,12 мкм, диафрагма f/2,4) 2 Мп (f/2,4, 1,75 мкм) для макро и еще один 2 Мп с такими же параметрами для размытия фона.