Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена

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Xiaomi анонсировала сразу два смартфона на замену Redmi Note 8 Pro, с момента дебюта которого прошло всего полгода. Ими стали Redmi Note 9 Pro и Pro Max, получившие батарею 5020 мАч с очень быстрой зарядкой, новый дизайн и усовершенствованные фотокамеры с записью 4К-видео.



Новые бюджетники Xiaomi

Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Redmi Note 9 Pro и его улучшенной модификации Redmi Note 9 Pro Max. Оба аппарата пришли на смену очень популярной в России и мире модели Redmi Note 8 Pro, вышедшей в конце августа 2019 г., однако замену младшему Redmi Note 8 Xiaomi пока не выпустила.

Дополнительно старший Redmi Note 9 Pro Max заменил собой всю линейку Mi Max, последний представитель которой (Mi Max 3) вышел в 2018 г. Об этом сообщили представители Redmi.

Смартфоны практически не отличаются друг от друга – они получили идентичный дизайн (новая концепция Aura Balance Design, выраженная в наличии закрывающего заднюю панель скругленного стекла и нового для этой серии оформления всех камер). Различия заключаются в параметрах фотокамер и мощности зарядки – в остальном, если не учитывать стоимость, это одинаковые аппараты. Премьера новинок прошла в Индии.

Redmi Note 9 Pro и Pro Max поступят в продажу в черном, белом и синем оттенках корпуса. В Индии младший Note 9 Pro стоит $175 (13,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 марта 2020 г.) за комплектацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти или $216 (16,2 тыс. руб.) за версию с 6/128 ГБ.

Xiaomi слегка модернизировала облик новых представителей серии Redmi Note

Redmi Note 9 Pro Max оказался ненамного дороже: 4/64 ГБ памяти обойдутся покупателю в $202 (15,2 тыс. руб.), 6/128 ГБ – в $229 (17,2 тыс. руб.), а 8/128 ГБ – в $256 (19,2 тыс. руб.). Стоимость и сроки релиза смартфонов за пределами Индии на момент публикации известны не были.

Камеры и аккумулятор

Каждый смартфон получил по пять встроенных фотокамер, среди которых одна фронтальная и четыре основных. Передний сенсор Redmi Note 9 Pro снимает в разрешении 16 Мп (размер пикселя 1 мкм) и пишет видео Full HD на 30 кадрах в секунду, а HD – на 120 кадрах. В состав основного модуля Note 9 Pro вошли: базовый сенсор 48 Мп (диафрагма f/1,79, размер матрицы 1/2,25 дюйма, пиксели 1,6 мкм), 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов, f/2,2, 1,12 мкм) 5 Мп (макросъемка с 20 мм, 1,12 мкм) и 2 Мп (портретник, 1,75 мкм).

Внешне новые Redmi Note выделяются стеклянным корпусом, тонкими рамками экрана и дактилоскопом на боковой панели

Смартфон Note 9 Pro Max получил переднюю камеру на 32 Мп с пикселями размером 0,8 мкм и основной сенсор 64 Мп (Samsung GW1, 1/1,7 дюйма, 0,8 мкм, f/1,89). Параметры оставшихся трех модулей идентичны используемым в Note 9 Pro. У основной камеры смартфонов в наличии 10-кратный цифровой зум, двойная светодиодная вспышка и запись видео 4К(30 кадров в секунду), Full HD (60 к/с) и HD (960 к/с).

Система питания обоих смартфонов базируется на аккумуляторе емкостью 5020 мАч. Старший моноблок поддерживает быструю 33-ваттную зарядку, тогда как младший – лишь 18-ваттную. Блоки питания соответствующей мощности поставляются в комплекте.

Дисплей, память и процессор

В Redmi Note 9 Pro и Pro Max установлен 8-нанометровый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц и встроенным графическим ускорителем Adreno 618, работающим на частоте 750 МГц. Используемый в смартфонах модуль оперативной памяти – это LPDDR4X, а встроенный накопитель представлен чипом UFS 2.1. Предусмотрен отдельный слот microSD под карты объемом до 512 ГБ.

Xiaomi решила отойти от классического вертикального расположения камер

«Лицо» новых смартфонов Xiaomi – это IPS-экран с соотношением сторон 20:9 и диагональю 6,67 дюйма. Он поддерживает разрешение 2400х1080 точек (Full HD+), охватывает 84% цветового пространства NTSC и имеет небольшое круглое отверстие под фотокамеру в стиле флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20. Прочие параметры экрана: частота обновления 60 Гц, контрастность 1500:1 и яркость 450 нит. Сверху дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Дополнительные спецификации

Redmi Note 9 Pro и Pro Max работают в сетях GSM, 3G и LTE (два полноценных SIM-слота), поставляются с прошивкой Android 10 (интерфейс MIUI 11), располагают отдельным входом под наушники, модулями Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11aс (диапазоны 2,4 и 5 ГГц), а также ресиверами GPS, ГЛОНАСС и Beidou.

В смартфонах есть ИК-порт для управления домашней техникой и сканер отпечатков пальцев, вынесенный на правый боковой торец корпуса. NFC-чип в обеих моделях не предусмотрен.

За счет одинаковой емкости аккумулятора новинки весят 209 граммов. Их размеры составляют 166х75х9 мм.