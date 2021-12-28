Xiaomi первой в мире выпустила смартфоны на суперсовременном 4-нанометровом процессоре. Цена. Видео

Состоялась премьера смартфонов Xiaomi 12 и 12 Pro, первых в мире официально анонсированных устройств на базе новейшего 4-нанометрового CPU Snapdragon 8 Gen 1. Модели выделяются в первую очередь расширенными возможностями воспроизведения звука и продвинутыми фотокамерами.

Первые флагманы 2022 года

Компания Xiaomi анонсировала новейшие флагманские смартфоны 12 и 12 Pro. У компании больше нет бренда Mi, но есть процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Это второй в мире 4-нанометровый CPU – первым оказался мобильный MediaTek Dimensity 9000.

Смартфоны отличаются друг от труда параметрами экрана, фотокамер и аккумулятора. Прочие характеристики идентичны.

Сроки доступности новинок в Китае и за его пределами неизвестны. Младший Xiaomi 12 появится в продаже в КНР в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 3699 юаней (42,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 декабря 2021 г.). Версии на 8/256 и 12/512 ГБ оцениваются в 3999 и 4399 юаней соответственно (46 тыс. руб. и 50,6 тыс. руб.).

Скрыть камеру под экраном Xiaomi не смогла

Базовая комплектация Xiaomi 12 Pro включает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM и стоит 4699 юаней (около 54 тыс. руб.). Версия 8/256 ГБ будет продаваться за 4999 юаней (около 58 тыс. руб.), а флагманская 12/256 – за 5399 юаней (приблизительно 62 тыс. руб.).

Возможности Xiaomi 12

Первым делом Xiaomi сравнила габариты своего нового 12 с iPhone 13. У нового флагмана меньше толщина 69,9 мм против 71,5 мм у iPhone 13. Экран при этом больше 6,28 дюйма вместо 6,1 дюйма за счет более тонких рамок.

Экран Xiaomi 12 представляет собой AMOLED-панель с вырезом под фронтальную камеру. Спрятать ее под дисплей у Xiaomi в этой модели не получилось. Дисплей поддерживает разрешение 2400х1080 точек (формат Full HD+) и частоту обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1100 нит, есть поддержка 12-битного представления цвета.

Упор в новых флагманах Xiaomi сделан, что не удивительно, на фотокамеры

Звук доработан компанией Harmon Kardon, с 2016 г. принадлежащей Samsung.

Электроника в Xiaomi 12 работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч. Батарея получила поддержку 67-ваттной проводной зарядки, плюс есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Также смартфон сам может выступать в качестве 10-ваттного беспроводного зарядного устройства для других гаджетов.

Вписанная в экран фронтальная камера получила разрешение 32 МП. Сзади установлен тройной модуль, где главным сенсором выступает 50-дюймовый Sony IMX766 размерами 1/1,56 дюйма. Матрица укомплектована широкоугольным объективом с диафрагмой f/1.88. Также есть система оптической стабилизации и фирменная технология Xiaomi CyberFocus (следящий автофокус). Второй датчик имеет угол обзора 123 градуса, разрешение 13 МП и диафрагму f/2.4. Третий сенсор на 5 МП отвечает за макросъемку. Камера пишет 4К-видео на 30 кадрах в секунду и Full HD на 60 кадрах.

Звуку тоже уделено немало внимания, особенно в Pro-версии

Смартфон дополнен двумя лотками под SIM-карты, поддержкой сетей 5G, сканером отпечатков пальцев в экране и разъемом USB-C для зарядки. Также есть модули Wi-Fi 802.11 ax, (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.2. В Xiaomi 12 используется оперативная память LPDDR5 и встроенный накопитель UFS 3.1.

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Доступные цвета смартфона – темно-серый, светло-зеленый, серо-голубой и розовый.

Отличия Pro-версии

Смартфон Xiaomi 12 Pro стоит дороже обычного 12 в первую очередь за счет увеличенного до 6,73 дюйма экрана. Здесь реализовано 10-битное представление цвета вместо 12-битного, но зато разрешение повышено до 3200х1440 точек (Quad HD+). Частота обновления экрана – те же 120 Гц, а предельная яркость подросла до 1500 нит.

Внешне 12 Pro очень легко спутать с базовым 12

В смартфоне установлена батарея 4600 мАч со сверхбыстрой зарядкой 120 Вт. Беспроводная и реверсивная зарядки такие же, как в обычном Xiaomi 12 – 50 Вт и 10 Вт соответственно.

Все три сенсора в тыльной камере 12 Pro имеют разрешение 50 МП. Основной заимствован у Xiaomi 12, второй – это ультраширокоугольник (115 градусов, f/1.9), третий – телемакро. Фронтальный модуль 32-мегапиксельный. За вывод звука отвечают четыре динамика Harman Kardon.

Общие параметры

В обоих смартфонах Xiaomi установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1 на восьми ядрах в трех кластерах. Среди них есть одно супер-ядро Cortex-X2 с частотой до 3 ГГц, три Cortex-A710 (до 2,5 ГГц) и четыре энергоэффпективных Cortex-A510 (до 1,8 ГГц). Встроенная видеоподсистема – Adreno 740.

Премьерный ролик Xiaomi 12 Pro

Смартфоны поставляются с прошивкой Android 12 и новейшей оболочкой MIUI 13. Отличий от MIUI 12.5 в ней минимум, и большая их часть затрагивает плавность работы системы и ее производительность.

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Xiaomi обещает, что плавность работы интерфейса MIUI 13 выросла на 26%. Суммарная эффективность системы выросла на 52%.