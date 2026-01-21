Разделы

hCAPTCHA

21.01.2026 Positive Technologies: злоумышленники все чаще используют резидентные прокси 1
22.06.2022 «Яндекс» выпустил «убийцу» суперпопулярного сервиса Google. Новый вариант умнее и удобнее 1
22.06.2022 Облачная платформа Yandex Cloud сделала сервис SmartCaptcha доступным для российских компаний 1
17.05.2021 Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA» 1

Google LLC 12305 3
Cloudflare 131 2
Barracuda Networks 20 2
Yandex - Яндекс 8543 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 161 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 290 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3556 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 3
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 115 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3137 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 2
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 52 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1016 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 415 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 837 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 111 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Часы - Watch 997 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10352 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31889 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5743 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 1
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 2
Nvidia GPU Turing 40 2
Yubico - YubiKey 4 1
Thetis FIDO U2F 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2905 1
Google Global Cache 25 1
Apple iPhone 6 4861 1
Тощаков Алексей 1 1
Федоров Михаил 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 3
Нидерланды 3639 2
Франция - Французская Республика 7986 2
Россия - РФ - Российская федерация 157792 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 2
Германия - Федеративная Республика 12949 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Бразилия - Федеративная Республика 2455 2
Великобритания - Лондон 2410 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Английский язык 6880 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
