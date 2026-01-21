Разделы

ПО Безопасность
|

Positive Technologies: злоумышленники все чаще используют резидентные прокси

Согласно результатам пилотных внедрений системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) в 2024–2025 гг., следы активности резидентных прокси обнаружены в 46% исследуемых компаний. По большей части вредоносные прокси зафиксированы на личных устройствах сотрудников. Чаще всего в трафике встречается вредонос Infatica, превращающий компьютер в узел сети прокси. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Тенденцию роста резидентных прокси в инструментарии злоумышленников подтверждают и зарубежные компании. С августа по октябрь 2025 года сервис для отслеживания прокси-сетей Spur обнаружил 250 миллионов новых IP-адресов, что свидетельствует о беспрецедентном росте числа доступных прокси-серверов у большинства известных провайдеров. По оценке платформы Hcaptcha, от 30% до 90% запросов через резидентные прокси приходятся на хакерские атаки. Согласно полуторагодовому исследованию Nokia, порядка 100 млн устройств являются скрытными узлами сети прокси.

Злоумышленники могут применять резидентные прокси для распространения вредоносного ПО, фишинга, спам-рассылок, DDoS-атак и обхода систем антифрода и геоблокировки. Зловредные прокси-агенты часто устанавливаются на устройства пользователей вместе с бесплатными программами и незаметно запускают фоновую службу для перенаправления чужого трафика.

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам
Бизнес-коммуникации

«Владелец зараженного устройства начинает участвовать в большой кампании по рассылке спама, сам того не понимая. В результате растет нагрузка на гаджет, снижается скорость интернета. Более того, провайдер может обратиться с претензиями к владельцу IP-адреса. При этом компании, владеющие сетями резидентных прокси, стараются выглядеть легитимными и заявляют, что пользователи добровольно соглашаются устанавливать их ПО. Чаще всего это неправда, — сказал Кирилл Шипулин, руководитель экспертизы продукта PT NAD в Positive Technologies. — Резидентные прокси могут нанести существенный вред стабильности процессов и, что важно, повлечь репутационные риски, поэтому Positive Technologies рекомендует внимательно следить за их появлением в сети вашей компании».

Поскольку резидентные прокси обходят защиту периметра, ключевой мерой для обеспечения кибербезопасности становится мониторинг и анализ трафика внутри сети. Продукты класса NTA/NDR, такие как PT NAD, позволяют обнаружить аномальную активность, характерную для прокси-агентов, даже если она замаскирована под легитимные действия пользователя. В качестве базовых мер безопасности эксперты Positive Technologies советуют применять антивирусы, системы предотвращения массовых и сложных целенаправленных кибератак для защиты конечных точек, а также песочницы для анализа подозрительных файлов и предотвращения проникновения ВПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Разработчик суперпопулярной утилиты для Linux перестал выплачивать деньги за поиск в ней уязвимостей. Не вынесли потока нейросетевого бреда

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам

Россиянам дадут новый самозапрет. Он ударит по тысячам разработчиков видеоигр по всему миру

Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев

Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще