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Минцифры предлагает создать систему сплошного противопожарного мониторинга за 11 млрд рублей

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил создать федеральной платформу мониторинга пожарной безопасности. Чтобы система защищала и от лесных пожаров, нужно установить видеокамеры на всех мачтах сотовых вышек, расположенных в лесной зоне.

Пожарная безопасность на федеральном уровне

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании стратегической сессии в правительстве с участием премьер-министра Михаила Мишустина предложил создать платформу мониторинга пожарной безопасности за 7 млрд руб., а также разместить камеры видеонаблюдения на установленных в лесах мачтах сотовых вышек за 4 млрд руб. «Ведомости» ознакомились с презентацией выступления.

В презентации говорится о «создании федеральной платформы мониторинга пожарной безопасности зданий и сооружений в целях выявления нарушений обязательных требований с возможностью их автоматической фиксации». Второе предложение — «размещение камер видеонаблюдения в наземной зоне мониторинга лесных пожаров и их подключение к единой платформе видеонаблюдения».

Предполагается, что подключение к платформе будет обязательным. К 2030 г. предполагается подключить к единой платформе мониторинга противопожарной безопасности 220 тыс. объектов, включая объекты чрезвычайно высокого риска.

Все это, отмечается в презентации, позволит вдвое сократить площади лесных пожаров и добиться того, что в 80% случаев тушение лесных пожаров будет начинаться в первые сутки с момента их обнаружения. Также эти меры позволят обеспечить мониторинг и выявление в режиме онлайн нарушений в области пожарной безопасности.

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Фото: Freepik
Минцифры платформу для мониторинга противопожарной безопасности по всей стране, в том числе в лесной зоне

Источники финансирования в презентации не указаны. Цифры инвестиций представитель Минцифры не подтвердил изданию, обратившемуся за комментариями в ведомство: «Сейчас идет активная работа над нацпроектом «Экономика данных». Все инициативы, которые должны лечь в его основу, пока находятся в проработке. Финальный вариант будет только летом 2024 г.».

Видеокамеры на антеннах операторов связи

Для реализации программы Шадаев предложил ввести требование устанавливать «камеры видеонаблюдения на всех антенно-мачтовых сооружениях (АМС) операторов связи, размещаемых на землях лесного фонда».

Сейчас федеральное законодательство не устанавливает необходимости размещения систем видеонаблюдения на вышках связи, как сказал «Ведомостям» аналитик Telegarm-канала @abloud62 Алексей Бойко.

«Но в некоторых регионах такие требования устанавливают местные органы власти. Например, в Москве владельцы АМС, расположенных на крышах жилых домов, должны устанавливать системы видеонаблюдения», — отметил эксперт.

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Рослесхоз также может требовать от владельцев АМС, расположенных на землях лесного фонда, установки систем видеонаблюдения в целях охраны лесов от пожаров и браконьерства, но и сами владельцы оборудования сотовой связи бывают заинтересованы в этом, например, для отслеживания попыток вандализма, кражи оборудования и терроризма. Также доступ к системам «умного видеонаблюдения» может предоставляться региональным ведомствам как платная услуга, добавил Бойко.

Однако самих вышек сотовой связи на землях лесного фонда не так много — менее 10%. По словам Бойко, среди примерно 100 тыс. АМС, используемых в России операторами мобильной сотовой связи, абсолютное большинство находится в городах и мегаполисах. Правда есть еще вышки, которые сами не стоят на землях лесфонда, но предполагают обзор этих территорий, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Представители Tele2 сообщили изданию, что только 1% используемых оператором вышек размещены на землях лесного фонда.

Все ли видит видео

Резидент экспертного клуба ЦСР, основатель проекта «Качество решений» Михаил Федоров считает, что внедрение системы видеонаблюдения с применением ИИ «может снизить количество нарушений в зоне контроля, но будет стоить чудовищно дорого и не гарантирует отсутствие пожаров (как вне зон наблюдения, так и из-за скрытых проблем, например проводки)».

Возможно, только видеоданных будет недостаточно. Но уже существует цифровая платформа «Прометей», которая использует полную базу данных всего оборудования противопожарной защиты на объекте с применением трехмерной модели. В мае 2023 г. «Ростех» отчитался о ее успешном испытании. Функциональность «Прометея» получила тогда положительную оценку Минцифры, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы и МЧС России,

Анна Любавина

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